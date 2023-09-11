Бывшая солистка "Ласкового мая" назвала виновного в смерти Шатунова

По ее словам, именно концертный директор певца возил его по гастролям без отдыха

11 сентября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: vk.com/shatunov.yuriy

Бывшая солистка группы "Ласковый май" Наталья Грозовская заявила о том, что в смерти Юрия Шатунова виноват его концертный директор. Ее слова передает ryazan.life.

По словам Грозовской, бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов без отдыха возил артиста по гастролям, что очень тяжело и сказывается на состоянии здоровья.

Она также обвинила Кудряшова в том, что из-за него группа не сможет выступить с трибьютом и спеть самые популярные песни группы "Ласковый май".

Певица добавила, что сейчас бывший директор Шатунова "лишился кормушки".