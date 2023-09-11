Бывшая солистка "Ласкового мая" назвала виновного в смерти Шатунова
По ее словам, именно концертный директор певца возил его по гастролям без отдыха
11 сентября 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: vk.com/shatunov.yuriy
Бывшая солистка группы "Ласковый май" Наталья Грозовская заявила о том, что в смерти Юрия Шатунова виноват его концертный директор. Ее слова передает ryazan.life.
По словам Грозовской, бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов без отдыха возил артиста по гастролям, что очень тяжело и сказывается на состоянии здоровья.
Она также обвинила Кудряшова в том, что из-за него группа не сможет выступить с трибьютом и спеть самые популярные песни группы "Ласковый май".
Певица добавила, что сейчас бывший директор Шатунова "лишился кормушки".
13:00:05 11-09-2023
У Ласкового мая была "солистка"?
15:15:42 11-09-2023
Гость (13:00:05 11-09-2023) У Ласкового мая была "солистка"? ... Да, работала она с ними. Где-то года 2-3 с ними ездила.
13:01:52 11-09-2023
Светлая память Юре! Замечательный был!
13:55:49 11-09-2023
думаю было обоюдно. этот предлагал, а тот соглашался. а за сердцем следить у нас сегодня не многие умеют... ну кольнуло и ладно, прошло и слава богу... а вот если эта "солистка" умная такая, взяла бы и настояла бы на отдыхе!? ведь заранее же знала, что сердце не выдержит...!?
14:14:04 11-09-2023
в 50 лет это вам не в 17 мотаться. в 17 лет я паленку паленкой запивал