Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Фабула дела не раскрывается, поскольку оно носит гриф "секретно"

05 мая 2023, 22:50, ИА Амител

Бывшего военного из Белгородской области Артёма Сергеева приговорили к 13 годам колонии по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда журналистам пояснили, что преступление Сергеев совершил до начала спецоперации на Украине.

Суд принял во внимание материальное положение военнослужащего, поэтому ему не стали назначать штраф.

Фабула обвинения неизвестна, поскольку оно носит гриф "секретно".