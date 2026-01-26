ЦБ: Россияне все реже пользуются картами для оплаты
Куда чаще жители страны применяют биометрию и QR-коды
26 января 2026, 22:15, ИА Амител
Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru
Жители России все реже используют банковские карты для оплаты, предпочитая другие варианты. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.
В ЦБ отметили, что тенденция к уменьшению доли карточных операций сохраняется и в 2025 году. Это связывают с тем, что потребители все активнее используют биометрические данные, QR-коды и прочие методы.
По информации регулятора, в третьем квартале 2025 года на эти способы приходилось 14% платежей. Наиболее стремительно растет популярность QR-кодов: за девять месяцев их использование увеличилось почти вдвое.
00:03:47 27-01-2026
К я поддерживаю малый бизнес, расчитываюсь наличными.
11:09:59 27-01-2026
Гость (00:03:47 27-01-2026) К я поддерживаю малый бизнес, расчитываюсь наличными.... а вот для малого бизнеса ты очередное средство наживы, чтобы не отчислять налоги и не платить белую зп своим сотрудникам
11:55:24 27-01-2026
Гость (11:09:59 27-01-2026) а вот для малого бизнеса ты очередное средство наживы, чтобы... А ты для банков очередное средство наживы, я предпочитаю быть средством наживы малому бизнесу, я внутри его работаю и знаю всю кухню изнутри, они даже уже от продавцов отказываются так как такая роскошь им не по карману.
12:56:07 27-01-2026
Гость (11:55:24 27-01-2026) А ты для банков очередное средство наживы, я предпочитаю быт... я средство наживы для бюджета. С моих налогов, уплаченных с честного оборота, выплачивается пенсия, зарплаты бюджетникам, в том числе учителям, врачам, служащим в армии, в силовых ведомствах. Строятся дороги, школы, обустраиваются территории, обеспечивается правопорядок и т.д. А сотрудники, что получают минималку официально, ничего в фонды не отчисляют, а потом жалуются на пенсию в "13 тысяч максимум, за 40 лет стажа". И я лучше буду поддерживать бюджет и работников, чем какого-то ИПешника, чтобы он вывез свою семью лишний раз за границу и который вечно ноет здесь, что живет в "убогом" государстве
08:00:37 27-01-2026
а я не поддерживаю оплату наличными. Прихожу в частную аптеку, там требуют рассчитаться наличкой. А у меня всё на карте. Иду в банк снять наличку, банкомат сломан. Так остался без лекарств. Дурдом. В аптеках обязательно нужно расплачиваться картой, так как можно нарваться на фальсификат с WB
08:19:26 27-01-2026
Если учесть что тебя убедительно просят рассчитаться по куаркоду...!
То вся эта липовая статистика становится понятна!!!
*
Вы можете постоянно обманывать несколько человек или некоторое время всех людей, но вы не можете обманывать всё время всех людей. ©
09:33:11 27-01-2026
В чем выгода оплаты по QR?
10:58:14 27-01-2026
Гость (09:33:11 27-01-2026) В чем выгода оплаты по QR?... вам никакой. Это продавец не платит за услугу эквайринга банку и оставляет % себе. А вы не получаете кэшбек и не увеличиваете сумму трат по карте, которую некоторые банки учитывают при расчете %% с вклада
11:59:22 27-01-2026
Гость (10:58:14 27-01-2026) вам никакой. Это продавец не платит за услугу эквайринга бан... Продавец все равно платит, только меньше, банк не оказывает бесплатных услуг.
13:45:48 27-01-2026
Гость (11:59:22 27-01-2026) Продавец все равно платит, только меньше, банк не оказывает ... причем в разы меньше. По QR максимум 0.7%, по эквайрингу от 2,5 до 5%. Поэтому и кэшбека у покупателя нет
09:56:43 27-01-2026
Цифровизация на марше...
Учитывая заявленные ЦБ меры по усилению контроля за платежами населения, граждане начинают кое-что понимать...
11:22:02 27-01-2026
нЕкто (09:56:43 27-01-2026) Цифровизация на марше...Учитывая заявленные ЦБ меры ... И что же вы поняли? Поясните, пожалуйста.