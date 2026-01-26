ЦБ: Россияне все реже пользуются картами для оплаты

Куда чаще жители страны применяют биометрию и QR-коды

26 января 2026, 22:15, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Жители России все реже используют банковские карты для оплаты, предпочитая другие варианты. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.

В ЦБ отметили, что тенденция к уменьшению доли карточных операций сохраняется и в 2025 году. Это связывают с тем, что потребители все активнее используют биометрические данные, QR-коды и прочие методы.

По информации регулятора, в третьем квартале 2025 года на эти способы приходилось 14% платежей. Наиболее стремительно растет популярность QR-кодов: за девять месяцев их использование увеличилось почти вдвое.