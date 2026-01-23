Россияне столкнулись с блокировкой карт из-за оплаты туров за границу
Проблемы возникают на фоне ужесточения контроля за переводами между физическими лицами через СБП
23 января 2026, 10:30, ИА Амител
Российские туристы начали сталкиваться с блокировками банковских карт и счетов из-за переводов, связанных с оплатой путешествий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
По данным АТОР, проблемы возникают на фоне ужесточения контроля за переводами между физическими лицами через систему быстрых платежей. Блокировки затрагивают не только самих путешественников, но и турагентов-фрилансеров, а также индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией поездок. Поводом для ограничений может стать перевод крупной суммы на чужую карту или перемещение денег между собственными счетами перед оплатой тура.
В ассоциации уточняют, что под блокировку попадают переводы самых разных размеров – от 20 тысяч рублей до 300 тысяч и более. В результате клиенты временно лишаются доступа к картам и счетам, что осложняет оплату поездок и текущие финансовые операции.
Ранее российские банки предложили наказывать за необоснованные блокировки карт. Каждая блокировка карты или счета – это не только моральный, но зачастую и прямой материальный ущерб для человека, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
10:35:19 23-01-2026
ростовщики шакалят под шумок
10:53:39 23-01-2026
Нечего "государственные" деньги тратить!
🤣🤣🤣
11:34:28 23-01-2026
Да запретить пользоваться денежными переводами и картами и всё. Кто нарушает - штраф.
12:45:23 23-01-2026
Гость (11:34:28 23-01-2026) Да запретить пользоваться денежными переводами и картами и в... они блокирую даже оплату по qr коду. С чеком. Официально. Это абсолютно белая операция, видимая налоговой, на р/с турфирм. Мракобесие какое-то
12:08:49 23-01-2026
Банки - поле чудес в стране дураков.
Буратинки покупайте слитки меди, серебра, олова
12:39:06 23-01-2026
Перешел на наличные в большинстве платежей. Согласен, часто не удобно, но за налом опять наше ближайшее будущее!
13:06:18 23-01-2026
За рубеж сейчас путешествуют в основном только предатели. Правильно блокируют, у таких персонажей вообще надо все траты на контроль брать, а то они так ВСУ могут профинансировать.
13:41:18 23-01-2026
Сережа -десантник везде свою бороду сует,выборы скоро.