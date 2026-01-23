Россияне столкнулись с блокировкой карт из-за оплаты туров за границу

Проблемы возникают на фоне ужесточения контроля за переводами между физическими лицами через СБП

23 января 2026, 10:30, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Российские туристы начали сталкиваться с блокировками банковских карт и счетов из-за переводов, связанных с оплатой путешествий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По данным АТОР, проблемы возникают на фоне ужесточения контроля за переводами между физическими лицами через систему быстрых платежей. Блокировки затрагивают не только самих путешественников, но и турагентов-фрилансеров, а также индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией поездок. Поводом для ограничений может стать перевод крупной суммы на чужую карту или перемещение денег между собственными счетами перед оплатой тура.

В ассоциации уточняют, что под блокировку попадают переводы самых разных размеров – от 20 тысяч рублей до 300 тысяч и более. В результате клиенты временно лишаются доступа к картам и счетам, что осложняет оплату поездок и текущие финансовые операции.

Ранее российские банки предложили наказывать за необоснованные блокировки карт. Каждая блокировка карты или счета – это не только моральный, но зачастую и прямой материальный ущерб для человека, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.