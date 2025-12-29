Центробанк расширяет контроль: с 2026 года переводы будут блокировать уже по 12 признакам

Изменения критически важны для совершения крупных сделок

С 1 января 2026 года Банк России вводит новые правила для противодействия мошенничеству, существенно расширяя перечень оснований для приостановки банковских переводов.

Количество признаков, по которым операция будет считаться подозрительной и подлежать обязательной проверке банком, увеличится с шести до двенадцати. Эта информация была распространена депутатом Алтайского Заксобрания Ксенией Белоусовой в ее Telegram-канале. Изменения критически важны для совершения крупных сделок, особенно с недвижимостью, где даже временная блокировка средств на двое суток может привести к срыву выплаты аванса, задатка или основного расчета.

Действующие признаки риска, которые сохраняют силу:

перевод на банковский счет, который ранее уже использовался мошенниками;

операция совершается с устройства (телефона, компьютера), которое было задействовано в мошеннических схемах;

получатель перевода находится в специальной банковской базе подозрительных операций;

в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве;

операция является нетипичной для конкретного клиента по сумме, времени, месту совершения или частоте;

поступил сигнал о риске от сторонней организации, например, от оператора связи.

Новые признаки риска ("красные флаги"), которые добавятся с 2026 года:

аномальная задержка обмена данными при совершении бесконтактной операции через банкомат;

поступление специального предупреждения о риске от Национальной системы платежных карт (НСПК);

смена номера мобильного телефона, привязанного к онлайн-банку или учетной записи на портале "Госуслуги", в течение 48 часов до перевода или выявление вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента;

внесение наличных денег через банкомат с использованием токенизированной карты (виртуального аналога), если накануне клиент перевел физическому лицу за границу сумму более 100 тысяч рублей;

перевод физическому лицу (если такие переводы этому лицу не совершались последние шесть месяцев), сделанный в течение суток после того, как клиент перевел себе из другого банка через систему быстрых платежей (СБП) сумму более 200 тысяч рублей;

наличие информации о получателе перевода в государственной системе "Антифрод", запуск которой запланирован на март 2026 года.

Банк будет иметь право приостановить операцию для проверки на срок до 48 часов. В этот период денежные средства окажутся "замороженными", что может привести к срыву финансовых расчетов, запланированных сделок и повлечь репутационные и финансовые потери для сторон.

В связи с этим эксперты рекомендуют при планировании крупных переводов, особенно связанных с авансами или расчетами по сделкам, заранее закладывать дополнительное время на возможные банковские проверки; избегать смены сим-карты, телефона и критических настроек доступа к банковским услугам за несколько дней до важного финансового перевода; перед совершением аванса или окончательного платежа по сделке воздержаться от проведения других нетипичных операций по счету. Риелторам и юристам, сопровождающим сделки, рекомендовано заранее информировать клиентов о новых правилах, чтобы минимизировать риски. В современных условиях финансовая безопасность сделки зависит не только от ее юридической чистоты, но и от грамотного планирования денежных потоков с учетом работы банковских алгоритмов мониторинга.

