Центробанк расширяет контроль: с 2026 года переводы будут блокировать уже по 12 признакам
Изменения критически важны для совершения крупных сделок
29 декабря 2025, 11:45, ИА Амител
С 1 января 2026 года Банк России вводит новые правила для противодействия мошенничеству, существенно расширяя перечень оснований для приостановки банковских переводов.
Количество признаков, по которым операция будет считаться подозрительной и подлежать обязательной проверке банком, увеличится с шести до двенадцати. Эта информация была распространена депутатом Алтайского Заксобрания Ксенией Белоусовой в ее Telegram-канале. Изменения критически важны для совершения крупных сделок, особенно с недвижимостью, где даже временная блокировка средств на двое суток может привести к срыву выплаты аванса, задатка или основного расчета.
Действующие признаки риска, которые сохраняют силу:
- перевод на банковский счет, который ранее уже использовался мошенниками;
- операция совершается с устройства (телефона, компьютера), которое было задействовано в мошеннических схемах;
- получатель перевода находится в специальной банковской базе подозрительных операций;
- в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве;
- операция является нетипичной для конкретного клиента по сумме, времени, месту совершения или частоте;
- поступил сигнал о риске от сторонней организации, например, от оператора связи.
Новые признаки риска ("красные флаги"), которые добавятся с 2026 года:
- аномальная задержка обмена данными при совершении бесконтактной операции через банкомат;
- поступление специального предупреждения о риске от Национальной системы платежных карт (НСПК);
- смена номера мобильного телефона, привязанного к онлайн-банку или учетной записи на портале "Госуслуги", в течение 48 часов до перевода или выявление вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента;
- внесение наличных денег через банкомат с использованием токенизированной карты (виртуального аналога), если накануне клиент перевел физическому лицу за границу сумму более 100 тысяч рублей;
- перевод физическому лицу (если такие переводы этому лицу не совершались последние шесть месяцев), сделанный в течение суток после того, как клиент перевел себе из другого банка через систему быстрых платежей (СБП) сумму более 200 тысяч рублей;
- наличие информации о получателе перевода в государственной системе "Антифрод", запуск которой запланирован на март 2026 года.
Банк будет иметь право приостановить операцию для проверки на срок до 48 часов. В этот период денежные средства окажутся "замороженными", что может привести к срыву финансовых расчетов, запланированных сделок и повлечь репутационные и финансовые потери для сторон.
В связи с этим эксперты рекомендуют при планировании крупных переводов, особенно связанных с авансами или расчетами по сделкам, заранее закладывать дополнительное время на возможные банковские проверки; избегать смены сим-карты, телефона и критических настроек доступа к банковским услугам за несколько дней до важного финансового перевода; перед совершением аванса или окончательного платежа по сделке воздержаться от проведения других нетипичных операций по счету. Риелторам и юристам, сопровождающим сделки, рекомендовано заранее информировать клиентов о новых правилах, чтобы минимизировать риски. В современных условиях финансовая безопасность сделки зависит не только от ее юридической чистоты, но и от грамотного планирования денежных потоков с учетом работы банковских алгоритмов мониторинга.
Ранее сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества, при которой преступники блокируют банковские карты, звоня в кредитные организации от имени самих клиентов.
12:05:41 29-12-2025
Все. Хватит. Наличкой проще и удобнее
12:36:02 29-12-2025
мало кто в курсе , что налоговая отменила льготы по операциям с картами
теперь все услуги по терминалам облагаются НДС это 22 %
кому это надо оплачивать ? банки платить не будут, вложат НДС в услуги торговым сетям
торговые сети переложат расходы на покупателей
цены на продукты +++
вот вам и инфляция
13:05:01 29-12-2025
Гость (12:36:02 29-12-2025) мало кто в курсе , что налоговая отменила льготы по операция... НДС только на эквайринг.
14:11:32 29-12-2025
Гость (13:05:01 29-12-2025) НДС только на эквайринг.... нет
выпуск/перевыпуск карт , блокировка/развлокировка
смена ПИНа , а самое главное- УСЛУГИ процессинга!!
16:10:19 29-12-2025
Гость (12:36:02 29-12-2025) мало кто в курсе , что налоговая отменила льготы по операция... Зато сбербанк смс прислал, что теперь, если не тратить хотябы 5000р в месяц, будут еще снимать оплату за наличие счета в этой шараге.
Я их картой уже больше года не польщзуюсь, а теперь за наглость и счета позакрывал. Пусть курят бамбук, это МНЕ банк должен доплачивать, за то, что я ему доверяю держать мои деньги, а эти наглые хотят, чтобы я еще им платил, за то, что они пользуются моими деньгами. оборзел товарищ греф.
13:58:21 29-12-2025
операция является нетипичной для конкретного клиента по сумме, времени, месту совершения или частоте;
Что за бред??? То есть если мне ночью вдруг понадобится в аптеку в другом городе, то они имеют право заблокировать мою карту?
14:54:04 29-12-2025
Гость (13:58:21 29-12-2025) операция является нетипичной для конкретного клиента по сумм
я так машину продавал )) раз в 10 лет. Естественно нетипичная операция. Ждал потом 2 недели Вообще без денег. Кушать очень хотелось
16:11:58 29-12-2025
Гость (14:54:04 29-12-2025) я так машину продавал )) раз в 10 лет. Естественно нети... Если ты продал машину чтобы покушать, то машина тебе и не нужна. Ее и саму надо кормить, регулярно.
16:11:17 29-12-2025
Гость (13:58:21 29-12-2025) операция является нетипичной для конкретного клиента по сумм... ага, или копил 10 лет на машину, и поехал покупать, а тебе тяп ляп и блок. е типично, ты давно машины не покупал )))
17:10:23 29-12-2025
Это кошмар какой то! Как будто конец приближается.