Житель Красноярского края пошел в банк разблокировать карту, а его признали умершим

Как оказалось, мужчина стал "мертвым" из-за показания одного из свидетелей в совсем другом деле

05 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Более полутора лет житель Красноярского края борется за подтверждение того, что он жив. Владимир, пенсионер из Лесосибирска, весной прошлого года столкнулся с невозможностью снять деньги со своей банковской карты. Причина, как заявили в финансовом учреждении, в его смерти. Впоследствии у мужчины были отменены полис медицинского страхования, пенсионные выплаты и регистрация транспортного средства. Владимиру пришлось самостоятельно выяснять обстоятельства своей преждевременной "смерти". Оказалось, что в Свердловском районе Красноярска было обнаружено тело неопознанного мужчины, и некий свидетель ошибочно опознал его как Владимира, сообщает Kras Mash.

Несмотря на признание ошибки следствием, информация уже успела распространиться по всем госучреждениям. На протяжении полутора лет живой Владимир обивает пороги различных ведомств, пытаясь доказать, что он жив. Информацию о свидетеле ему не предоставляют. Он опасается потери всего имущества и не понимает, почему эта ситуация коснулась именно его, учитывая, что он проживает в Лесосибирске и никогда не посещал Свердловский район.

Avatar Picture
Шинник

16:08:20 05-11-2025

интересно, а если он заболеет то его наверное не примут в больнице ?
И если совершит правонарушение, то и в тюрьму не посадят и штраф не выпишут ?
Или как ?!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:25 07-11-2025

Шинник (16:08:20 05-11-2025) если он заболеет или нарушит чего, то его наверное не примут... Таблетки не помогают... и самое страшное, водка не берет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:57 05-11-2025

Следствие установило смерть человека, даже не попытавшись с ним связаться?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:09 07-11-2025

Гость (17:46:57 05-11-2025) Следствие установило смерть человека, даже не попытавшись с ним... Это юмор такой позвонить опознанному трупу? Ладно если зазвенит у него в кармане, редкое веселье начинается если он возьмёт трубку...
Звонят обычно родственникам... или соседям

  0 Нравится
Ответить
