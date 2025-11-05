Житель Красноярского края пошел в банк разблокировать карту, а его признали умершим

Как оказалось, мужчина стал "мертвым" из-за показания одного из свидетелей в совсем другом деле

05 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Более полутора лет житель Красноярского края борется за подтверждение того, что он жив. Владимир, пенсионер из Лесосибирска, весной прошлого года столкнулся с невозможностью снять деньги со своей банковской карты. Причина, как заявили в финансовом учреждении, в его смерти. Впоследствии у мужчины были отменены полис медицинского страхования, пенсионные выплаты и регистрация транспортного средства. Владимиру пришлось самостоятельно выяснять обстоятельства своей преждевременной "смерти". Оказалось, что в Свердловском районе Красноярска было обнаружено тело неопознанного мужчины, и некий свидетель ошибочно опознал его как Владимира, сообщает Kras Mash.

Несмотря на признание ошибки следствием, информация уже успела распространиться по всем госучреждениям. На протяжении полутора лет живой Владимир обивает пороги различных ведомств, пытаясь доказать, что он жив. Информацию о свидетеле ему не предоставляют. Он опасается потери всего имущества и не понимает, почему эта ситуация коснулась именно его, учитывая, что он проживает в Лесосибирске и никогда не посещал Свердловский район.