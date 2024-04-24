Цены на хлеб в России выросли местами до 30%
Эксперты считают, что это связано с увеличением транспортных расходов
24 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/399077
Цены на хлеб в России с начала года выросли на 10-15%, а в некоторых регионах – на 30%. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам экспертов, это связано с увеличением расходов на логистику. Теперь они могут составлять до 30% от общей стоимости продукта.
Крупные производители присутствовали на совещании в Министерстве сельского хозяйства РФ, где обсуждали вопросы о повышении стоимости продукции. Один из участников сказал, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях стоимость хлеба выросла на 30%.
В Минсельхозе заявили, что следят за ситуацией.
16:08:42 24-04-2024
Рынок насытился, хлеба много везде и разного. Продукт скоропортящийся, остатков много. Конкуренция большая и приходится вкладываться в дорогую цветную или крафт-упаковку, оплачивать полочное пространство и прочее. А для всего этого и оплату потерь - нужны средства. Логистика это капля в море.
16:48:25 24-04-2024
Гость (16:08:42 24-04-2024) Рынок насытился, хлеба много везде и разного. Продукт скороп... Везде одинаковая бесвкусная вата, разрыхлителя не жалеют
16:34:49 24-04-2024
Скоро и хлеб будет гастрономическим изыском!
16:42:50 24-04-2024
- "По словам экспертов, это связано с увеличением расходов на логистику." Увеличение на логистику?! Эксперт с дубу рухнул? Короли бензоколонок цены сбросили, как тебе это? Или оскомина во рту - врать засела навсегда?
16:45:32 24-04-2024
Дороже зерно стало везти из за границы что ли ?
08:32:53 25-04-2024
Хлеб дорожает, а качество хромает! Белый хлеб 4 хлебозавода Барнаула вообще стал ужасным!Очень не вкусный! Говорят новая рецептура Вернитесь пожалуйста к старой рецептуре!!!!! Теперь хожу в магазины . где привозят хлеб с 6 хлебозавода , но это не рядом с домом Чтобы хлебушка купить приходится ножками потопать
08:42:02 25-04-2024
Татьяна (08:32:53 25-04-2024) Хлеб дорожает, а качество хромает! Белый хлеб 4 хлебозавода ... а я в маленьких пекарнях беру. гораздо вкусней
09:32:10 25-04-2024
ну и правильно, в алтайском крае эпидемия ожирения (в дополнение к остальным красотам региона)
10:36:09 25-04-2024
Хлеб из супермаркетов, 98% изделий, это несъедобная запеченная стряпня из непойми чего, которую бесплатно, без крайней необходимости, брать не стал бы и никому не советую поддерживать этих бракоделов.