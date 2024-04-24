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Цены на хлеб в России выросли местами до 30%

Эксперты считают, что это связано с увеличением транспортных расходов

24 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/399077
Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/399077

Цены на хлеб в России с начала года выросли на 10-15%, а в некоторых регионах – на 30%. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам экспертов, это связано с увеличением расходов на логистику. Теперь они могут составлять до 30% от общей стоимости продукта.

Крупные производители присутствовали на совещании в Министерстве сельского хозяйства РФ, где обсуждали вопросы о повышении стоимости продукции. Один из участников сказал, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях стоимость хлеба выросла на 30%.

В Минсельхозе заявили, что следят за ситуацией.

цены

Комментарии 9

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Гость

16:08:42 24-04-2024

Рынок насытился, хлеба много везде и разного. Продукт скоропортящийся, остатков много. Конкуренция большая и приходится вкладываться в дорогую цветную или крафт-упаковку, оплачивать полочное пространство и прочее. А для всего этого и оплату потерь - нужны средства. Логистика это капля в море.

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Гость

16:48:25 24-04-2024

Гость (16:08:42 24-04-2024) Рынок насытился, хлеба много везде и разного. Продукт скороп... Везде одинаковая бесвкусная вата, разрыхлителя не жалеют

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гость

16:34:49 24-04-2024

Скоро и хлеб будет гастрономическим изыском!

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Гость

16:42:50 24-04-2024

- "По словам экспертов, это связано с увеличением расходов на логистику." Увеличение на логистику?! Эксперт с дубу рухнул? Короли бензоколонок цены сбросили, как тебе это? Или оскомина во рту - врать засела навсегда?

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Гость

16:45:32 24-04-2024

Дороже зерно стало везти из за границы что ли ?

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Татьяна

08:32:53 25-04-2024

Хлеб дорожает, а качество хромает! Белый хлеб 4 хлебозавода Барнаула вообще стал ужасным!Очень не вкусный! Говорят новая рецептура Вернитесь пожалуйста к старой рецептуре!!!!! Теперь хожу в магазины . где привозят хлеб с 6 хлебозавода , но это не рядом с домом Чтобы хлебушка купить приходится ножками потопать

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Гость

08:42:02 25-04-2024

Татьяна (08:32:53 25-04-2024) Хлеб дорожает, а качество хромает! Белый хлеб 4 хлебозавода ... а я в маленьких пекарнях беру. гораздо вкусней

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гость

09:32:10 25-04-2024

ну и правильно, в алтайском крае эпидемия ожирения (в дополнение к остальным красотам региона)

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Гость

10:36:09 25-04-2024

Хлеб из супермаркетов, 98% изделий, это несъедобная запеченная стряпня из непойми чего, которую бесплатно, без крайней необходимости, брать не стал бы и никому не советую поддерживать этих бракоделов.

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