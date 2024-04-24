Цены на хлеб в России выросли местами до 30%

Эксперты считают, что это связано с увеличением транспортных расходов

24 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/399077

Цены на хлеб в России с начала года выросли на 10-15%, а в некоторых регионах – на 30%. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам экспертов, это связано с увеличением расходов на логистику. Теперь они могут составлять до 30% от общей стоимости продукта.

Крупные производители присутствовали на совещании в Министерстве сельского хозяйства РФ, где обсуждали вопросы о повышении стоимости продукции. Один из участников сказал, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях стоимость хлеба выросла на 30%.

В Минсельхозе заявили, что следят за ситуацией.