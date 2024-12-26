Цены на масло в Алтайском крае за год выросли более чем на 30%
Стоимость продовольственных товаров по итогам ноября увеличилась на 9,1%
26 декабря 2024, 22:28, ИА Амител
Масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita
Цены на масло в Алтайском крае за год выросли более чем на 30%. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные барнаульского отделения Центробанка.
Согласно статистике, стоимость продовольственных товаров по итогам ноября выросла на 9,1%. Сильнее всего подорожали масло и жиры – на 32,05%. Рыба подорожала на 15,43%, фрукты и овощи – на 14,37%, молоко – на 13,62%, хлеб – на 13,2 %, сыр – на 12,51%. Отмечается, что в общепите цены тоже выросли – на 14,16%.
Подешевели лишь две категории продовольствия. Это яйца (на 6,6%), а также чай, кофе и какао (в среднем на 0,1%).
07:57:39 27-12-2024
складывается ощущение, что граждане из росстата в школе плохо учились, у них все время маленькие проценты роста чего бы то ни было. Я покупал пачку масла за 189 р, сейчас она стоит 377 р. рост на 50%! С другими производителями масла проценты не меньше я уверен. С другмим категориями та же петрушка
08:42:04 27-12-2024
Гость (07:57:39 27-12-2024) складывается ощущение, что граждане из росстата в школе плох... Не поверите-не у вас одного с математикой и глазами плохо
09:36:05 27-12-2024
гость (08:42:04 27-12-2024) Не поверите-не у вас одного с математикой и глазами плохо... Как говорил Козьма Прутков:Не верь глазам своим.
10:51:46 27-12-2024
Афиноген (09:36:05 27-12-2024) Как говорил Козьма Прутков:Не верь глазам своим.... Козьма Прутков также писал:
"Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмётся? На чём основано? Если бы писатели знали что-либо, их призвали бы к службе."
15:32:16 27-12-2024
Musik (10:51:46 27-12-2024) Козьма Прутков также писал:"Да разве может быть собствен... Вот уж,воистину,-зрил в корень.
11:00:29 27-12-2024
Правители прекрасно понимают, что народ ни куда не денется и смерится, ибо без масла ничего в горло не лезет.
01:20:35 28-12-2024
Давайте реально посмотрим как подорожало!!Масло пачка было 110 р. стало 200 р. Хлеб в пекарне был 35 р сейчас 55 р. Пишите уже более 80% а не 30 и 15%.