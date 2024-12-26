Стоимость продовольственных товаров по итогам ноября увеличилась на 9,1%

26 декабря 2024, 22:28, ИА Амител

Масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Цены на масло в Алтайском крае за год выросли более чем на 30%. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные барнаульского отделения Центробанка.

Согласно статистике, стоимость продовольственных товаров по итогам ноября выросла на 9,1%. Сильнее всего подорожали масло и жиры – на 32,05%. Рыба подорожала на 15,43%, фрукты и овощи – на 14,37%, молоко – на 13,62%, хлеб – на 13,2 %, сыр – на 12,51%. Отмечается, что в общепите цены тоже выросли – на 14,16%.

Подешевели лишь две категории продовольствия. Это яйца (на 6,6%), а также чай, кофе и какао (в среднем на 0,1%).