Цены на подсолнечное масло выросли из-за нехватки пальмового
За год экспортная стоимость подсолнечного масла выросла на 40%
11 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Экспортная стоимость российского подсолнечного масла за месяц выросла на 11%, а за год – более чем на 40%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Внутренние цены на подсолнечное масло с сентября выросли на 25%.
Эксперты объясняют, что растительные масла частично взаимозаменяемы.
"Если потребители редко переходят с одного на другое, то промышленность до определенной степени может", – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Пальмовое масло с начала 2024 года подорожало примерно на треть. Известно, что это связано с намерениями Индонезии увеличить объем его использования для производства горючего, а также старения деревьев.
Специалисты отмечают, что в дальнейшем динамику роста могут сдержать растущие экспортные пошлины.
15:18:41 11-11-2024
видимо и "сливочное" из за этого же подорожало, хотя его "не" добавляют в сливочное...
15:34:41 11-11-2024
гость (15:18:41 11-11-2024) видимо и "сливочное" из за этого же подорожало, хотя его "не... ну допустим добавляют
15:47:51 11-11-2024
гость (15:18:41 11-11-2024) видимо и "сливочное" из за этого же подорожало, хотя его "не... Откуда такая уверенность?
16:48:11 11-11-2024
это хорошая новость или плохая?
18:39:59 11-11-2024
Гость (16:48:11 11-11-2024) это хорошая новость или плохая?... Жить становится все веселее.
19:03:17 11-11-2024
Странно.Вроде менее развитая экономически и социально Индонезия по сравнению с нашей РОссией, "пальму" употребляет на горючее, а мы -на еду.
19:53:51 11-11-2024
Дожились
21:39:54 11-11-2024
Ничего, что пальмовое в принципе не должно находиться ни в каких продуктах? И связи с повышением цены на него не должно быть?
08:54:11 12-11-2024
Пальмы в этом году не уродились в Алтайском крае. А подсолнечник? тоже?
09:50:14 12-11-2024
Хлеб подорожал из за нехватки бензина, Бензин подорожал, из за не урожая пшеницы.