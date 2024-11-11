Цены на подсолнечное масло выросли из-за нехватки пальмового

За год экспортная стоимость подсолнечного масла выросла на 40%

11 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Подсолнечник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла за месяц выросла на 11%, а за год – более чем на 40%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Внутренние цены на подсолнечное масло с сентября выросли на 25%.

Эксперты объясняют, что растительные масла частично взаимозаменяемы.

"Если потребители редко переходят с одного на другое, то промышленность до определенной степени может", – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Пальмовое масло с начала 2024 года подорожало примерно на треть. Известно, что это связано с намерениями Индонезии увеличить объем его использования для производства горючего, а также старения деревьев.

Специалисты отмечают, что в дальнейшем динамику роста могут сдержать растущие экспортные пошлины.