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Цены на подсолнечное масло выросли из-за нехватки пальмового

За год экспортная стоимость подсолнечного масла выросла на 40%

11 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Подсолнечник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Подсолнечник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла за месяц выросла на 11%, а за год – более чем на 40%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Внутренние цены на подсолнечное масло с сентября выросли на 25%.

Эксперты объясняют, что растительные масла частично взаимозаменяемы.

"Если потребители редко переходят с одного на другое, то промышленность до определенной степени может", – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Пальмовое масло с начала 2024 года подорожало примерно на треть. Известно, что это связано с намерениями Индонезии увеличить объем его использования для производства горючего, а также старения деревьев.

Специалисты отмечают, что в дальнейшем динамику роста могут сдержать растущие экспортные пошлины.

цены

Комментарии 10

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гость

15:18:41 11-11-2024

видимо и "сливочное" из за этого же подорожало, хотя его "не" добавляют в сливочное...

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Гость

15:34:41 11-11-2024

гость (15:18:41 11-11-2024) видимо и "сливочное" из за этого же подорожало, хотя его "не... ну допустим добавляют

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Повсекакий

15:47:51 11-11-2024

гость (15:18:41 11-11-2024) видимо и "сливочное" из за этого же подорожало, хотя его "не... Откуда такая уверенность?

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Гость

16:48:11 11-11-2024

это хорошая новость или плохая?

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Гость

18:39:59 11-11-2024

Гость (16:48:11 11-11-2024) это хорошая новость или плохая?... Жить становится все веселее.

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Гость.

19:03:17 11-11-2024

Странно.Вроде менее развитая экономически и социально Индонезия по сравнению с нашей РОссией, "пальму" употребляет на горючее, а мы -на еду.

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Гость

19:53:51 11-11-2024

Дожились

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Гость

21:39:54 11-11-2024

Ничего, что пальмовое в принципе не должно находиться ни в каких продуктах? И связи с повышением цены на него не должно быть?

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Гость

08:54:11 12-11-2024

Пальмы в этом году не уродились в Алтайском крае. А подсолнечник? тоже?

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Гость

09:50:14 12-11-2024

Хлеб подорожал из за нехватки бензина, Бензин подорожал, из за не урожая пшеницы.

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