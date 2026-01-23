Цены в ресторанах могут вырасти из-за закона о защите русского языка
Владельцы заведений будут обязаны перевести все вывески и другие предметы интерьера на русский
23 января 2026, 14:35, ИА Амител
Ожидается увеличение цен в заведениях общественного питания, таких как кафе и рестораны, как минимум на 5%. Причина – вступление в силу закона, направленного на защиту русского языка, что повлечет за собой необходимость перевода всей информации с иностранных, сообщает Mash.
Начиная с 1 марта 2026 года вся публичная информация в магазинах, кафе и прочих подобных местах, включая надписи вроде open и closed, должна быть представлена на русском языке. Это также касается названий блюд в меню и вывесок, написанных латиницей, за исключением зарегистрированных товарных знаков (что, однако, не относится к крупным сетевым кафе, так как их бренды обычно зарегистрированы).
Информация должна быть дублирована на русском языке либо представлена на английском с обязательным переводом на русский. Естественно, подобные изменения потребуют дополнительных финансовых вложений.
Основные расходы будут связаны с оформлением внешнего вида заведений. Не меньшие затраты потребуются на нанесение надписей на посуду и другие предметы. Владельцы региональных заведений сообщают, что общие затраты могут составить от 10 до 30% от их прибыли.
Например, обычная кофейня в Курске может потратить около 200 тысяч рублей на эти цели. В более крупных городах эта сумма может возрасти до 400 тысяч рублей. Все эти расходы, несомненно, окажут влияние на стоимость услуг и продуктов.
14:42:51 23-01-2026
вырастут цены по другой причине, язык здесь приплетать не надо.
жрачка дорожает, а качественная жрачка, из которой нужно готовить гостям - дорожает еще сильнее.
зарплату хорошим поварам, поборы шакалам, налоги мытарям.
И себе еще нужно оставить, иначе это общественно-полезный труд, а не бизнес
14:47:20 23-01-2026
Мне не по понятно, в чем вина посетителей/покупателей, что за это мы должны платить? Предприниматель открывает заведение, дает ему название/вывеску, получает от нас прибыль и еще мы должны за смену вывески платить? Это его имидж, пусть сам и меняет!
14:53:10 23-01-2026
ну так переписка это разовая акция которая еще и может быть отбита в ресторане за сутки, а поднимут цены на всегда, в прочем пофиг я ем дома)))
14:58:35 23-01-2026
Кафе Душица VS Орегано.
А кто в курсе Транслитирование прокатит?
А то за суверенитет тоже нельзя будет бороться, а только за независимость.
Сложно понять многогранность туземных законов.
15:08:21 23-01-2026
Да-да! Надписи поменять-это 30% плюсом к ценнику на весь год!!!!!
Всякую чушь порят,чтобы оправдать ценник.
15:20:42 23-01-2026
А какого надо было выделываться? Пусть за свой счёт меняют, а не за счёт посетителей!
16:03:36 23-01-2026
Почему еда в ресторанах стоит так дорого? Еда это еда, картоха везде стоит одинаково. Варит картоху кастрюля. Едят в тарелках. Дома это недорого, в ресторане - космос! Даже если все рестораны закроются - не имею ничего против этого. Вообще не замечу такой потери.
16:22:31 23-01-2026
Гость (16:03:36 23-01-2026) Почему еда в ресторанах стоит так дорого? Еда это еда, карто... Потому, что по идее ресторан - это не еда, а в первую очередь атмосфера и кулинарное искусство. Но это по идее. Вполне себе сытнее и вкуснее зачастую поесть в узбечке, дешевле и быстрее. А лучше вообще у себя на кухне. А вот свидание или важную встречу в узбечке назначить уже не норм.
16:24:37 24-01-2026
Гость (16:03:36 23-01-2026) Почему еда в ресторанах стоит так дорого? Еда это еда, карто...
Дома жене ты тоже платишь за работу повара, посудомойки, уборщицы, официанта, бухгалтера и администратора.
16:22:26 23-01-2026
Ну реально - ну примитивы здесь комментаторы. "... а я не хожу в рестораны...". Чем ты гордишься? Чего ты еще лишён из благ цивилизации? Не ездишь на приличной машине? Не путешествуешь по миру? Не отдыхаешь на море? Не носишь качественную обувь? Вместо хорошего пуховика носишь синтепоновое дерьмо? Чем вы все гордитесь? Тем что вы нищета?
16:39:24 23-01-2026
Гость (16:22:26 23-01-2026) Ну реально - ну примитивы здесь комментаторы. "... а я не хо... Это не гордость, а отчаяние.
17:15:26 23-01-2026
Гость (16:22:26 23-01-2026) Ну реально - ну примитивы здесь комментаторы. "... а я не хо... Считать кого-то "примитивом" потому что нет желания отдыхать на море, есть в ресторане и соответствовать вашим представлениям о должном, это и есть нижняя стадия развития человека - формируется к 14 годам, но многие застревают на ней на всю жизнь.
17:39:13 23-01-2026
Гость (17:15:26 23-01-2026) Считать кого-то "примитивом" потому что нет желания отдыхать... Конечно, зачем оно,море?)) На даче то картоху полоть куда лучше. Нищеброды.
17:48:44 23-01-2026
Гость (17:39:13 23-01-2026) Конечно, зачем оно,море?)) На даче то картоху полоть куда лу... На море побывал? Бубенцы в подсоленной воде пополоскал? Ну все. Боженьку за причиндалы ухватил. Считай, что все тебе завидуют. Олигарх местного масштабу.
18:21:25 23-01-2026
Гость (17:48:44 23-01-2026) На море побывал? Бубенцы в подсоленной воде пополоскал? Ну в...
Сколько злобы и зависти... Копай свой огород и лови на вонючем озере карасей.
20:40:20 23-01-2026
Гость (18:21:25 23-01-2026) Сколько злобы и зависти... Копай свой огород и лови на в... Чудо, ну ты то куда выскочило? Чему завидовать? Что ты в мутном море зад намочил? Боже упаси от такой зависти, ты меня с соседями алкашами спутал. Ну и злиться мне на тебя не за что. На таких как ты, обычно смотрят жалея...
21:15:37 23-01-2026
Гость (20:40:20 23-01-2026) Чудо, ну ты то куда выскочило? Чему завидовать? Что ты в мут... жалея, что ты не на его месте... на море... а на даче с тяпкой... не ходить в наше время по ресторанам, хотя бы раз в пару месяцев - либо тотальное отсутствие денег, либо тотальное отсутствие вкуса и жажды чего-то нового... А так да - макароны и картоху можно и дома приготовить - почти никакой разницы.
22:33:40 23-01-2026
Гость (17:15:26 23-01-2026) Считать кого-то "примитивом" потому что нет желания отдыхать... Когда нет возможностей, проще всего убедить себя, что нет желания
21:11:15 23-01-2026
Гость (16:22:26 23-01-2026) Ну реально - ну примитивы здесь комментаторы. "... а я не хо... тут одно чудо пару лет назад топило, что стричься и дома можно, а не отдавать по 400-500 рублей в месяц... Эти голодранцы из этой же оперы
18:11:38 23-01-2026
А чепрез некоторое время это начнут тоже отменять. И опять цены вырастут! И так по кругу. Чего привязались к вывескам? Ч то это изменит?
20:06:04 23-01-2026
Меня вот возмущает, что места в самолетах обозначают латиницей, а не кириллицей. И объявления в полете постоянно на русском и английском. Приехали к нам, даже туристами - учите русский.
21:04:44 23-01-2026
Гость (20:06:04 23-01-2026) Меня вот возмущает, что места в самолетах обозначают латиниц... Не, ну если там где-то в Турции россиян приглашают в бар на русском языке, то посетителей больше:
"Борщ
Селедка
Водка
Россияне с приездом
Всё будет хорошо
Вова - прав
Вова - сила
Вова будет папой мира!"