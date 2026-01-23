Цены в ресторанах могут вырасти из-за закона о защите русского языка

Владельцы заведений будут обязаны перевести все вывески и другие предметы интерьера на русский

23 января 2026, 14:35, ИА Амител

Управляющий рестораном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ожидается увеличение цен в заведениях общественного питания, таких как кафе и рестораны, как минимум на 5%. Причина – вступление в силу закона, направленного на защиту русского языка, что повлечет за собой необходимость перевода всей информации с иностранных, сообщает Mash.

Начиная с 1 марта 2026 года вся публичная информация в магазинах, кафе и прочих подобных местах, включая надписи вроде open и closed, должна быть представлена на русском языке. Это также касается названий блюд в меню и вывесок, написанных латиницей, за исключением зарегистрированных товарных знаков (что, однако, не относится к крупным сетевым кафе, так как их бренды обычно зарегистрированы).

Информация должна быть дублирована на русском языке либо представлена на английском с обязательным переводом на русский. Естественно, подобные изменения потребуют дополнительных финансовых вложений.

Основные расходы будут связаны с оформлением внешнего вида заведений. Не меньшие затраты потребуются на нанесение надписей на посуду и другие предметы. Владельцы региональных заведений сообщают, что общие затраты могут составить от 10 до 30% от их прибыли.

Например, обычная кофейня в Курске может потратить около 200 тысяч рублей на эти цели. В более крупных городах эта сумма может возрасти до 400 тысяч рублей. Все эти расходы, несомненно, окажут влияние на стоимость услуг и продуктов.