"Налоги нас добили окончательно". Почему в Барнауле массово закрываются кафе и рестораны

В краевой столице прекратил работу ресторан "Дачные истории", а также кафе O’Bakery

20 января 2026, 12:10, ИА Амител

Блюдо в ресторане / Фото: создано в нейросети

В Барнауле в начале 2026 года закрылось сразу несколько заведений общепита. Так, прекратил работу ресторан "Дачные истории", располагавшийся на Змеиногорском тракте, 73и, а сеть O’Bakery объявила о скором закрытии кофейни на улице Ускова. Владельцы заведений объяснили журналистам Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, почему они продают бизнес и что ждет рынок общепита Барнаула в ближайшем будущем. Если коротко: рост НДС только "забил гвоздь в крышку гроба", но проблема на более глубоком уровне.

"Все шло прекрасно"

Ресторан "Дачные истории" заработал летом 2025-го и фактически просуществовал полгода. По словам основателя заведения Евгения Куракова, поначалу все шло прекрасно: клиенты с удовольствием приходили в ресторан, оставляли хорошие отзывы. Лояльность, качество кухни, сервиса – все было отлично, отметил ресторатор. Однако ситуация стала ухудшаться, когда доход начал падать, а персонал работать за низкую зарплату не хотел.

«У нас довольно высокий был ФОТ (фонд оплаты труда. – Прим. ред.) по кухне, специалисты высокооплачиваемые, мы изначально такую команду собрали. Но, увы, по количеству чеков, то есть по выручке, не смогли дальше тащить ФОТ. А уменьшать его – это пересобирать команду, что сильно уже будет бить по качеству. Поэтому мы сейчас вышли на продажу бизнеса. Может быть, кто-то пересоберет свою команду, которая будет обходиться дешевле», – отметил Евгений Кураков.

В настоящее время "Дачные истории" выставлены на продажу за 15 миллионов рублей. Однако новому владельцу придется договариваться с персоналом об условиях работы.

«Самое важное, что мы отработали семь месяцев, а это, конечно, не показательный срок. Были и положительные месяцы, например, после открытия, летние были хорошие, особенно с точки зрения раскрутки нашего нетрафикового места (Змеиногорский тракт). Конечно, нужно смотреть на слабые точки и как бы на них давить. Но я не один владею бизнесом, а с партнером. А у партнера пока на это нет, к сожалению, финансового ресурса», – рассказывает предприниматель.

"У нас почему-то многие говорят: "Вам мало, что ли"

Также в Барнауле планируют закрыть кафе известной в городе сети O’Bakery, хотя заведение не работало в убыток. Основатель Ольга Фоминых уверена, что рынок кондитерских должен меняться, учитывая рост НДС с 2026 года. Поэтому некоторые кафе сети O’Bakery будут менять формат и владельцев.

«Заведение само по себе прибыльное, оно работает и по сей день, но так как у нас возникли другие задачи, мы решили усилить то, что есть, и передать это заведение новому владельцу. Мы не готовы с ними прощаться, мы будем делать все возможное, что в наших силах, чтобы их оптимизировать, усилить, немного пересмотреть формат работы, перестроить бизнес-модель, ну и спасти бизнес, который создавался. У нас достаточно большой и теплый отклик от наших гостей, мы просто не можем их подвести – стараемся сохранить продукт, сохранить то, что любят наши гости, атмосферу и работать дальше», – сообщила журналистам радиостанции Ольга Фоминых.

Кондитер отметила, что рост НДС стал последней каплей для бизнеса. Общепит постоянно сталкивается с многим количеством проблем – начиная от роста закупочных цен, зарплат, нехватки кадров и проблемы в принципе с кадрами, а налоги были финальной вишенкой на торте.

«Налоги нас просто добили до конца. У нас почему-то многие говорят: "Вам мало, что ли", но почему-то никто не думает, что оборот – это не чистая прибыль. И нужно смотреть на рентабельность бизнеса и понимать, а сколько в ней чистой прибыли, и уже потом отталкиваться от того, сколько налогов мы будем платить. А ту цифру, которую нам сейчас выставляют… ну это очень больно», – пояснила Ольга Фоминых.

Что ждет рынок в будущем?

Осенью в Барнауле закрылся ресторан Onni и временно прекратил работу "Место пасты". Ситуация характерна для всей страны. В конце 2025 года в Москве закрылись 27 кафе "Шоколадница", восемь кофеен "Даблби" и восемь ресторанов "Якитория".

Эксперты уверены: рынок общепита сейчас заметно лихорадит, но у каждого владельца заведений свои проблемы. Крупные сети не то чтобы испытывают какие-то катастрофические моменты – просто не растут, как росли раньше.

«У сетей поменьше или небольших авторских проектов самочувствие примерно как у нас. Вопрос лишь в том, кто сейчас будет продолжать из финансовой подушки доставать запасы и пытаться смотреть на будущее с оптимизмом. Но мы в этом проекте решили действовать иначе. Трудности большие, решили их не генерировать дальше, минус долги поставщикам и так далее», – уверен Евгений Кураков.

С ним согласна основатель кондитерской O’Bakery Ольга Фоминых. В тяжелой экономической ситуации люди отказываются от кофе, десертов и других продуктов не первой необходимости. Они пьют кофе дома, покупают десерты в магазинах, в ретейле, не каждый пойдет за дорогостоящим десертом.

«Это колоссальный спад транзакций, соответственно, меньшее количество гостей к нам уже приходит – мы ощутили это еще с мая прошлого года, а сейчас цифры просто достигают колоссальных значений. Мы понимаем, что не каждый может платить за десерт условные 250−300 рублей. Поэтому мы решили посмотреть в новом ракурсе, который для нас абсолютно неизведанный: работаем активно над созданием новой продуктовой линейки десертов, более доступных в плане стоимости для наших гостей. При этом тот, кто ценит премиальность, по-прежнему сможет выбрать на витрине более дорогостоящий десерт», – уверена Ольга Фоминых.