"Налоги нас добили окончательно". Почему в Барнауле массово закрываются кафе и рестораны
В краевой столице прекратил работу ресторан "Дачные истории", а также кафе O’Bakery
20 января 2026, 12:10, ИА Амител
В Барнауле в начале 2026 года закрылось сразу несколько заведений общепита. Так, прекратил работу ресторан "Дачные истории", располагавшийся на Змеиногорском тракте, 73и, а сеть O’Bakery объявила о скором закрытии кофейни на улице Ускова. Владельцы заведений объяснили журналистам Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, почему они продают бизнес и что ждет рынок общепита Барнаула в ближайшем будущем. Если коротко: рост НДС только "забил гвоздь в крышку гроба", но проблема на более глубоком уровне.
"Все шло прекрасно"
Ресторан "Дачные истории" заработал летом 2025-го и фактически просуществовал полгода. По словам основателя заведения Евгения Куракова, поначалу все шло прекрасно: клиенты с удовольствием приходили в ресторан, оставляли хорошие отзывы. Лояльность, качество кухни, сервиса – все было отлично, отметил ресторатор. Однако ситуация стала ухудшаться, когда доход начал падать, а персонал работать за низкую зарплату не хотел.
«У нас довольно высокий был ФОТ (фонд оплаты труда. – Прим. ред.) по кухне, специалисты высокооплачиваемые, мы изначально такую команду собрали. Но, увы, по количеству чеков, то есть по выручке, не смогли дальше тащить ФОТ. А уменьшать его – это пересобирать команду, что сильно уже будет бить по качеству. Поэтому мы сейчас вышли на продажу бизнеса. Может быть, кто-то пересоберет свою команду, которая будет обходиться дешевле», – отметил Евгений Кураков.
В настоящее время "Дачные истории" выставлены на продажу за 15 миллионов рублей. Однако новому владельцу придется договариваться с персоналом об условиях работы.
«Самое важное, что мы отработали семь месяцев, а это, конечно, не показательный срок. Были и положительные месяцы, например, после открытия, летние были хорошие, особенно с точки зрения раскрутки нашего нетрафикового места (Змеиногорский тракт). Конечно, нужно смотреть на слабые точки и как бы на них давить. Но я не один владею бизнесом, а с партнером. А у партнера пока на это нет, к сожалению, финансового ресурса», – рассказывает предприниматель.
"У нас почему-то многие говорят: "Вам мало, что ли"
Также в Барнауле планируют закрыть кафе известной в городе сети O’Bakery, хотя заведение не работало в убыток. Основатель Ольга Фоминых уверена, что рынок кондитерских должен меняться, учитывая рост НДС с 2026 года. Поэтому некоторые кафе сети O’Bakery будут менять формат и владельцев.
«Заведение само по себе прибыльное, оно работает и по сей день, но так как у нас возникли другие задачи, мы решили усилить то, что есть, и передать это заведение новому владельцу. Мы не готовы с ними прощаться, мы будем делать все возможное, что в наших силах, чтобы их оптимизировать, усилить, немного пересмотреть формат работы, перестроить бизнес-модель, ну и спасти бизнес, который создавался. У нас достаточно большой и теплый отклик от наших гостей, мы просто не можем их подвести – стараемся сохранить продукт, сохранить то, что любят наши гости, атмосферу и работать дальше», – сообщила журналистам радиостанции Ольга Фоминых.
Кондитер отметила, что рост НДС стал последней каплей для бизнеса. Общепит постоянно сталкивается с многим количеством проблем – начиная от роста закупочных цен, зарплат, нехватки кадров и проблемы в принципе с кадрами, а налоги были финальной вишенкой на торте.
«Налоги нас просто добили до конца. У нас почему-то многие говорят: "Вам мало, что ли", но почему-то никто не думает, что оборот – это не чистая прибыль. И нужно смотреть на рентабельность бизнеса и понимать, а сколько в ней чистой прибыли, и уже потом отталкиваться от того, сколько налогов мы будем платить. А ту цифру, которую нам сейчас выставляют… ну это очень больно», – пояснила Ольга Фоминых.
Что ждет рынок в будущем?
Осенью в Барнауле закрылся ресторан Onni и временно прекратил работу "Место пасты". Ситуация характерна для всей страны. В конце 2025 года в Москве закрылись 27 кафе "Шоколадница", восемь кофеен "Даблби" и восемь ресторанов "Якитория".
Эксперты уверены: рынок общепита сейчас заметно лихорадит, но у каждого владельца заведений свои проблемы. Крупные сети не то чтобы испытывают какие-то катастрофические моменты – просто не растут, как росли раньше.
«У сетей поменьше или небольших авторских проектов самочувствие примерно как у нас. Вопрос лишь в том, кто сейчас будет продолжать из финансовой подушки доставать запасы и пытаться смотреть на будущее с оптимизмом. Но мы в этом проекте решили действовать иначе. Трудности большие, решили их не генерировать дальше, минус долги поставщикам и так далее», – уверен Евгений Кураков.
С ним согласна основатель кондитерской O’Bakery Ольга Фоминых. В тяжелой экономической ситуации люди отказываются от кофе, десертов и других продуктов не первой необходимости. Они пьют кофе дома, покупают десерты в магазинах, в ретейле, не каждый пойдет за дорогостоящим десертом.
«Это колоссальный спад транзакций, соответственно, меньшее количество гостей к нам уже приходит – мы ощутили это еще с мая прошлого года, а сейчас цифры просто достигают колоссальных значений. Мы понимаем, что не каждый может платить за десерт условные 250−300 рублей. Поэтому мы решили посмотреть в новом ракурсе, который для нас абсолютно неизведанный: работаем активно над созданием новой продуктовой линейки десертов, более доступных в плане стоимости для наших гостей. При этом тот, кто ценит премиальность, по-прежнему сможет выбрать на витрине более дорогостоящий десерт», – уверена Ольга Фоминых.
12:22:34 20-01-2026
Просто у Куракова появились другие, менее затратные, но более выгодные проекты, типа "Шерстяных историй" и "Сказок на заказок". Зачем распаляться, шевелиться, когда можно что бы ИИ работал на тебя, а ты получал денежку. С одной стороны молодец. А с другой, ну разве не больно убивать то что создано тобой ранее? "Место пасты", теперь вот "Дачные истории". Давно хотел ему подкинуть идею создания ресторана в стиле фильма "От заката до рассвета", но видать ресторанный бизнес сходит на нет.
13:26:14 20-01-2026
Гость (12:22:34 20-01-2026) Просто у Куракова появились другие, менее затратные, но боле... да он никогда не сойдет на нет. Роботов-официантов скоро можно будет поставить. Просто пока их не возят сюда из китая никто
12:35:40 20-01-2026
...сказки Венского леса про ресторации г.Барнаула!))) ...хлеба и зрелищь... простите за сарказм, но я кайфую от финансовой безграмотности руководителей данных заведений указанных в статье, выносить на общее обозрение проблемы ресторанного бизнеса - положе на самопиар, пожалейте нас пожалуйста!!!))) Что Вы Думали Господа перед открытием своих заведений!??? ...то место не то, то трафик не тот, то налоги, то много работники просят - детский лепет... ещё помощи из бюджета попросите!!! ...рекомендую пересмотреть пресс-конференции Главы ЦБ России Набиулиной за 2024-2025 года по % ставке ...и ответы на вопросы журналистов после пресс-конференции... и всё станет понятно!
12:49:56 20-01-2026
Рантье (12:35:40 20-01-2026) ...сказки Венского леса про ресторации г.Барнаула!))) ...хле... образованный вы наш, смотревший Набиулину в 2024 году. Рекомендую вам подтянуть правописание, а потом раздавать советы. Кровь из глаз от вашей "выписи"
12:36:16 20-01-2026
Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?
12:45:01 20-01-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... Зачем вы показываете публично свою глупость?
Если вы считаете, что НДС выше на два процента равно снижение маржинальности на два процента. У вас очень отдаленное представление о бизнес процессах
12:48:55 20-01-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... Вполне вероятно что они были на упрощенке, а теперь перешли на ОСН. А это совсем другие налоги + многократный рост расходов на бухгалтерию.
12:54:19 20-01-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... Так если бы) В прошлом году налог на прибыль подняли аж на четверть, налоги с ФОТ тоже растут постоянно, и этот год отнюдь не стал исключением. Плюс увеличение акцизов, плюс НДС для УСН, да еще с лимитом 20 млн нынче, плюс общее подорожание всего и вся - начиная с продуктов и заканчивая коммуналкой. Плюс летящая вниз покупательная способность населения. У нас тут цементные заводы останавливаются, тоже скажете, что это не бизнес, а так, слезы?)
16:22:30 20-01-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... Счёты купите. 2% к 20% это рост налога на 10%.
19:35:33 20-01-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... Добрый день.
Посмотрите на ти 2%малость шире.
2% это НДС (эти 2% плюсует каждое звено в цепочке поставщиков
+30% налоги на ЗП
+ увеличение минимальной за
09:59:14 14-02-2026
Гость (19:35:33 20-01-2026) Добрый день.Посмотрите на ти 2%малость шире.2% это Н... самый верный ответ. каждый поставщик плюсует на 2%, а их может быть 10 поставщиков. и того сразу +20%.
01:16:33 04-02-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... купить за руль, продать за 3, вот на эти 2 процента и выживает
12:40:53 20-01-2026
выживут только сильные, остальные - на завод, в реальный сектор. времена меняются, увы и ах...
13:08:52 20-01-2026
Гость (12:40:53 20-01-2026) выживут только сильные, остальные - на завод, в реальный сек... Заводам уже не нужно столько кадров
13:54:25 20-01-2026
Гость (13:08:52 20-01-2026) Заводам уже не нужно столько кадров...
в любом случае будущая экономика - это далеко не сфера услуг, так что маникюршам-мойщикам собак-курьерам и прочим стоит приобрести профессию, а не вот это вот все
19:13:26 20-01-2026
Гость (13:54:25 20-01-2026) в любом случае будущая экономика - это далеко не сфера у... А вы, я так понимаю, к нам сюда из будущего явились? Ну расскажите тогда, какая там в будущем экономика.
14:52:55 20-01-2026
Гость (13:08:52 20-01-2026) Заводам уже не нужно столько кадров... Мартику сократили вполовину! множество опытных спецов (не упаковщиц каких-то, а разработчиков), проработавших по 20 лет, выпнули на мороз, а тут какие-то жидкие рестораны неизвестные
18:03:08 20-01-2026
Гость (13:08:52 20-01-2026) Заводам уже не нужно столько кадров... нужно но платят там не много
13:11:28 20-01-2026
Гость (12:40:53 20-01-2026) выживут только сильные, остальные - на завод, в реальный сек... Так это, заводы тоже летят в том же направлении. "Крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» в 2025 году временно приостановил работу двух предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, а также перевел еще один завод в Липецкой области в ограниченный режим. Об этом сообщает пресс-служба предприятия." И к слову - если вы не понимаете, что "реальный" сектор экономики, останься вокруг один он, тоже не выживет - у меня для вас плохие новости. Собственно, остановка цементных заводов из-за снижения спроса на цемент отличная тому иллюстрация.
13:33:53 20-01-2026
Гость (12:40:53 20-01-2026) выживут только сильные, остальные - на завод, в реальный сек... Ты не в курсе, что и заводы закрываются, о каких заводах ты ведёшь речь.)
14:26:26 20-01-2026
Гость (13:33:53 20-01-2026) Ты не в курсе, что и заводы закрываются, о каких заводах ты ...
Он хотел сказать, что у них в ЦУРе всё хорошо.
19:15:55 20-01-2026
Гость (14:26:26 20-01-2026) Он хотел сказать, что у них в ЦУРе всё хорошо.... Вот будет весело, когда их самих начнут сокращать. Слишком жирно становится содержать такую ораву бесполезных дармоедов. Вот они запоют-то тогда...
22:13:58 20-01-2026
Гость (13:33:53 20-01-2026) Ты не в курсе, что и заводы закрываются, о каких заводах ты ... А он про те заводы, что бомбы делают.
Только СВО спасёт экономику
12:42:10 20-01-2026
В дачных история посадка на 20 человек, ну как ресторан может тянуть дорогой персонал 20ю гостями????
12:45:51 20-01-2026
Да.
Мы из другой сферы, 12 лет развивались успешно, 13-й скатились до нулевой прибыль (в этом году нашу отрасль перевели на ОСН), 14-й начали проедать ранее заработанное, 15-й активно проедаем.
Налоги + сильное снижение спроса (по-простому, у населения стало меньше денег).
Очень хочется пережить.
13:24:21 20-01-2026
Гость (12:45:51 20-01-2026) Да. Мы из другой сферы, 12 лет развивались успешно, 13-й... Аналогично, коллега. Все распродаем.
12:51:41 20-01-2026
Да эти коммерсы постоянно ноют. Всё нормально с бизнесом, обирают работяг и покупашек как липок.
Реальные пробелмы у бизнесменов будут, когда люди перестанут работать за копйеки и покупать их продукт втридорога.
13:18:57 20-01-2026
гость (12:51:41 20-01-2026) Да эти коммерсы постоянно ноют. Всё нормально с бизнесом, об... Точка зрения человека без экономических знаний и опыта.
Предрассудки о том что хапуги гребут да жиреют.
Вы попробуйте свое дело открыть, да не леваком, а честно и официально, вы просто не представляете сколько и куда платить. У нас небольшая организация, только налоги организации да аренда в пересчете на одного работающего составляют более 100 тысяч в месяц. Т.е. каждый работник должен заработать столько, чтобы обеспечить более 100 тысяч уплаты обязательных платежей. Это не считая других расходов организации и себе на зарплату. Иными словами, все заработанное и даже чуть больше уходит государству, а не собственникам. А по факту многие собственники мечтают все бросить и уйти на стабильную зарплату, чтобы ночами спать спокойно и в отпуск уходить.
13:56:26 20-01-2026
Гость (13:18:57 20-01-2026) Точка зрения человека без экономических знаний и опыта.П...
золотые слова - все хотят быть бизнесменами, но далеко не все потянут умом... увы
14:14:04 20-01-2026
Гость (12:48:55 20-01-2026) Вполне вероятно что они были на упрощенке, а теперь перешли ... Ну дак уйдите на зарплату, вот тогда точно заноете, я много знаю таких ноющих, но каждый год у них новая тачка и отдых на Мальдивах. И продолжают ныть
13:23:32 20-01-2026
гость (12:51:41 20-01-2026) Да эти коммерсы постоянно ноют. Всё нормально с бизнесом, об... Это да. Смотришь, ноет-ноет, денег нет, налоги давят, а сам новую машину дочке купил, себе джинсы новые, носки. На выходные в Горный, на завтрак масло покупает. Прибедняются..
23:41:36 20-01-2026
Гость (13:23:32 20-01-2026) Это да. Смотришь, ноет-ноет, денег нет, налоги давят, а сам... Отдых в Горном по выходным у нас уже признак высокого достатка. М-да... до чего мы докатились.
13:14:20 21-01-2026
Гость (13:23:32 20-01-2026) Это да. Смотришь, ноет-ноет, денег нет, налоги давят, а сам... джинсы, носки купил... олигарх
13:03:47 20-01-2026
АК - нищий и первое на чем экономят люди - это походы в кафе и рестораны.
штормить начало с 20го года.
рост цен на нормальные продукты, изпятерочки ресторанные блюда не делаются.
вначале кроили граммочки и повышали цены.
теперь тотальное безденежье, налоги и поборы окончательно добили.
ПэСы веселят, конечно опусы ольгинских тимуровцев, в их мире еда сама собой в холодильнике появляется.
у мамы с папой поинтересуйтесь, о порядке вещей, в методичках этого нет.
13:03:52 20-01-2026
Крупные рестораны, кофейни и бары начали закрывать свои заведения по всей стране. Своё присутствие на рынке сокращают «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория», Menza. Полностью закрылись «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню». За год число ликвидированных заведений общепита выросло на 10% – до 35,4 тыс.
Тенденция однако
13:26:46 20-01-2026
Если бы закрывалось промышленное предприятие, то я бы сопереживал. А общепит с запредельными ценами. Откроются другие, более эффективные и грамотные.
14:42:09 20-01-2026
Гость (13:26:46 20-01-2026) Если бы закрывалось промышленное предприятие, то я бы сопере... Закрывшиеся предприятия (любые, хоть и парикмахерская) - это прежде всего люди, оставшиеся без работы. Люди, которые уже не пойдут покупать ту самую продукцию "реального сектора", потому что у них на это не будет денег. Это минус налоги - и с зп работников, и налоги самого предприятия, и это тоже на итого аукнется тому же государству. Откроется ли кто-то взамен - большой вопрос. Помимо того, что, внезапно, "реальные" заводы у нас тоже останавливают деательность. А теперь ответьте на вопрос - когда просядут продажи продукции "реального сектора", потому что до этого встал весь "нереальный" и те, кто там работал, сосут лапу, что этот сектор будет делать? Цены поднимать, как Автоваз, вводить сокращенный рабочий день, зп урезать?.. И откуда государство будет брать налоги, если половина предприятий просто закроется?
13:39:48 20-01-2026
Малый бизнес пустили на фарш, закрывается тотально, на глазах пустеют ТЦ, потом спохватятся когда сбор налогов упадет, да будет поздно.
13:45:47 20-01-2026
Недавно писали что пшеница в цене рухнула. Свинина дешевела. Однако конопляная крупа в магазинах стоит дороже говядины. Парадокс. Почему не выращивают больше конопли, раз она так хороша? Из неё кроме круп ещё много чего получают. Даже стены утепляют.
22:40:17 20-01-2026
Гость (13:45:47 20-01-2026) Недавно писали что пшеница в цене рухнула. Свинина дешевела.... ничего себе рухнула... хотела гулькам купить мешочек, посмотрела цену и сразу передумала.
а гульки будут сидеть на перловке из ближайшего желто- зелёного магазина 🫤.
14:45:39 20-01-2026
кредитовать надо начинать
14:53:49 20-01-2026
подоил евгений очередного партнера и сливается)
15:01:04 20-01-2026
2 калеки на 20 столов закрылись - "массово"??! ну вы и врать! в Рус. чай только по заказу, в Иероглиф не протолкнуться, и пр и пр. Нормальные рестораны работают очень даже!! Грильница новые точки открывает 2-3 в год. Меняйте форматы, учитесь, НЕ НОЙТЕ
15:46:21 20-01-2026
Гость (15:01:04 20-01-2026) 2 калеки на 20 столов закрылись - "массово"??! ну вы и врать... В Русский чай?...По заказу? Да он пустой стоит. В Иероглифе даже на праздниках вполне можно было просто с улицы зайти и посидеть. Ну и про "ресторан" Грильница отдельно повеселило.
12:31:47 24-01-2026
Гость (15:46:21 20-01-2026) В Русский чай?...По заказу? Да он пустой стоит. В Иероглифе ... У него рыгница со школотой в абибасах за столами это ресторан))
18:01:47 20-01-2026
Ничего страшного, у нас есть чем гордиться - сеть ресторанов Грильница!!! Вкусно и недорого, а главное в любое время суток
11:51:52 22-01-2026
Гость (18:01:47 20-01-2026) Ничего страшного, у нас есть чем гордиться - сеть ресторанов... Вкусно там было лет 5 назад.
12:32:47 24-01-2026
Гость (18:01:47 20-01-2026) Ничего страшного, у нас есть чем гордиться - сеть ресторанов... Ресторан… Не смеши копыта
21:33:17 20-01-2026
Капец ну когда же совесть с математикой у банкиров правильно сойдется, капитализацией!? Банки банкуют- хваляться, ндс на эквайринг! Пузырь кредитный когда лопнет вот тогда все креститься будут!? Но поможет ли!?
22:54:11 21-01-2026
Гость (12:36:16 20-01-2026) Что за бизнес такой, которого "добил" рост налога на 2%?... Согласен на 100 %, особенно при изготовлении кондитерски и продаже кофе, что за бред, платили со 100 р - 20р, а будут теперь 22р, и крах бизнеса, якобы, только из-за НДС, вы серьёзно, по поводу именно этих 2х процентах которые стали виновниками???? Или это какая то несуразица, и вопрос гораздо глубже кроется?
00:10:07 24-01-2026
НДС (22:54:11 21-01-2026) Согласен на 100 %, особенно при изготовлении кондитерски и п... Глубже, значительно.
18:56:02 22-01-2026
Гость (13:08:52 20-01-2026) Заводам уже не нужно столько кадров... Да, и заводов то, практически, нет🤪