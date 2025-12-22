В кино на январских каникулах выйдет продолжение "Чебурашки", киноремейк "Простоквашино", "Буратино" и фильм Джима Джармуша

22 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка 2" / Фото: film.ru

В 2026 году новогодние выходные будут продолжительными и продлятся с 1 по 12 января. И эти свободные дни нужно как-то себя развлекать. Один из самых популярных видов досуга на январских праздниках – сходить в кино. На каникулах в кинотеатрах выйдет долгожданное продолжение "Чебурашки", киноремейк "Простоквашино", новое прочтение "Буратино", а также новый фильм режиссера Джима Джармуша. Amic.ru собрал главные ленты, которые можно будет посмотреть на новогодних каникулах.

"Елки 12" (с 18 декабря)

Франшиза "Елки" не думает заканчиваться. 18 декабря 2025 года вышла новая, уже 12-я часть альманаха. На этот раз несколько сюжетов объединяет история девятилетнего Вани из Кирова, у которого расстаются родители. Узнав об этом, в канун Нового года он поехал в Великий Устюг просить Деда Мороза примирить маму и папу.

В ленте сыграли Дмитрий Нагиев ("Чистилище", "Кухня"), Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Подслушано в Рыбинске"), Андрей Максимов ("Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 6+.

"Три богатыря и свет клином" (с 25 декабря)

Перед Новым годом на экраны вышла уже 14-я картина еще одной долгой франшизы – "Три богатыря".

По сюжету ленты в семьях богатырей вот-вот должны родиться дети. Но вдруг появляется огромная туча, которая надвигается на Русь, грозит затмить собой небо и превратить день в ночь. Также купец Колыван набирает помощников-злодеев из подручных Бабы-Яги и нападает на княжество. Богатыри должны будут спасти князя, Киев и верного Коня Юлия. Как они это сделают, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг мультфильма 6+.

"Буратино" (с 1 января)

1 января на российские экраны вернется Буратино. Новую экранизацию повести Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" снял режиссер Игорь Волошин ("Повелитель ветра", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича").

Фильм расскажет историю происхождения знаменитого героя. По сюжету к папе Карло попадает исполняющий желания волшебный ключ. Мастер очень хочет сына, и из полена появляется деревянный мальчик по имени Буратино. Постепенно он понимает, что не похож на других и отправляется в путешествие, чтобы доказать отцу, что он хороший и настоящий сын.

Роль Буратино исполнила юная звезда новых "Папиных дочек" Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко ("Фишер", "Аритмия"), Мальвину – Анастасия Талызина ("Кентавр", "Я делаю шаг"), кота Базилио – Александр Петров ("Кракен", "Сто лет тому вперед").

Трейлер фильма вызвал немало дискуссий в интернете. У пользователей в основном были претензии к дизайну Буратино и других персонажей. Другие зрители сочли подход авторов к изображению новых героев интересным.

Возрастной рейтинг ленты 6+.

"Простоквашино" (1 января)

Еще одно возвращение классики – фильм "Простоквашино" режиссера Сарика Андреасяна ("Онегин", "Землетрясение"). Картина расскажет знакомую с детства историю о Дяде Федоре, родители которого не захотели брать в квартиру домашних животных. Поэтому с котом Матроскиным и псом Шариком Дядя Федор отправляется в деревню Простоквашино.

Роль почтальона Печкина исполнил Иван Охлобыстин ("Холоп", "Интерны"), матери Дяди Федора – Лиза Моряк ("Онегин", "Жизнь по вызову"), его отца – Павел Прилучный ("Мажор", "Союз спасения"). Самого Дядю Федора сыграл юный актер Роман Панков.

Трейлер фильма также вызвал бурное обсуждение в Сети. Отрывки из ленты критиковали за плохую компьютерную графику, а хвалили за то, что фильм по стилистике похож на оригинал.

Возрастной рейтинг фильма 6+.

"Чебурашка 2" (с 1 января)

Пожалуй, главная премьера новогодних праздников – это "Чебурашка 2", продолжение хита 2023 года, который стал самым кассовым фильмом российского проката.

По сюжету прошел уже год с тех пор, как Чебурашка живет у Гены. И у друзей периодически случаются разногласия. Чебурашка хулиганит, а Гена пытается его воспитывать. Их двоих приглашают на день рождения девочки Сони, где Чебурашка случайно портит праздник. Вместе с Соней и Гришей он тайно сбегает в горы, где троицу ждут опасные приключения. Взрослые тем временем объединяются, чтобы вернуть детей домой. Им нужно будет научиться прислушиваться друг к другу.

Снял ленту режиссер первой части Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Последний богатырь. Корень зла"). К своим ролям вернулись Сергей Гармаш ("12", "Дом"), Елена Яковлева ("Каменская", "Последний богатырь"), Федор Добронравов ("Праведник", "Сваты") и другие актеры. А Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина ("Кухня", "Призрак").

Возрастной рейтинг 6+.

"За Палыча! 2" (с 1 января)

Любители комедий с 1 января 2026 года смогут посмотреть комедию "За Палыча! 2". По сюжету ленты, когда-то Артем Голубь был мажором, но после аварии попал в ВДВ и его жизнь изменилась. Вернувшись из армии, парень работает, растит дочь и старается жить честно. А легендарный десантник Палыч мечтает о покое.

Однако в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, который хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр. Палыч протестует, но вскоре исчезает. Артему теперь нужно спасти деда и разобраться в конфликте. Как он это сделает, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Сергей Шакуров ("Пищеблок", "Свой среди чужих, чужой среди своих"), Николай Наумов ("Реальные пацаны", "Сердце Пармы"), Татьяна Догилева ("Вампиры средней полосы", "Забытая мелодия для флейты") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 12+.

"Отец, мать, сестра, брат" (с 1 января) Взрослая публика, желающая посмотреть в кинотеатре что-то более серьезное, может сходить на новую комедийную драму Джима Джармуша ("Мертвец", "Выживут только любовники"), которая выйдет в российский прокат 1 января.

По сюжету картины сын и дочь едут к одинокому отцу, который живет в американской глубинке, надеясь поговорить по душам. А две сестры отправляются в Дублин к матери, чтобы снова наладить с ней отношения. Также взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где жили в детстве, чтобы попрощаться с прошлым.

В фильме сыграли Кейт Бланшетт ("Тор: Рагнарек", "Бордерлендс"), Адам Драйвер (трилогия сиквелов "Звездных войн", "Патерсон"), Вики Крипс ("Призрачная нить", "Три мушкетера: Д’Артаньян") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+.

"Добрый доктор" (с 8 января)

Под занавес новогодних каникул, 8 января, выйдет российская новогодняя комедия "Добрый доктор".

В центре сюжета – два персонажа – врач-одиночка со скверным характером Олег Мандрыгин и молодой курьер Дима. Последний врезается в медика на самокате. И теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Дима должен будет притворяться реальным врачом и отправляться на вызовы, слушая через наушник рекомендации Олега Семеновича.

В фильме сыграли Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы", "Игры"), Виктор Хориняк ("Последний богатырь", "Кухня"), Елена Валюшкина ("Последний богатырь: Посланник тьмы", "Вызов") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 12+.

"Горничная" (с 8 января)

С 8 января должен выйти и новый триллер Пола Фига ("Офис", "Копы в юбках") под названием "Горничная".

Картина расскажет о девушке Милли, которая мечтает начать жизнь с чистого листа и устраивается работать горничной в особняк семьи Винчестер, где скрывается нечто зловещее. Чем ближе девушка приближается к разгадке, тем понятнее становится то, что ее тайны тоже не останутся в тени.

Главные роли в фильме исполнили Сидни Суини ("Эйфория", "Мадам паутина") и Аманда Сайфред ("Время", "Отверженные").

Возрастной рейтинг фильма 18+.

