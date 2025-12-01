В декабре в российский прокат выйдет первая порция новогодних премьер, южно-корейский триллер и фильмы с Мадсом Миккельсеном и Элизабет Олсен

01 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Поймать монстра" / Фото: film.ru

В последний месяц 2025 года в российский прокат не выйдет третья часть "Аватара", зато на большом экране можно будет посмотреть продолжения "Елок" и "Трех богатырей", фильм ужасов с Мадсом Миккельсеном, романтическую комедию с Элизабет Олсен, новинку от режиссера "Олдбоя", а также другие хорроры, мелодрамы и комедии. Amic.ru рассказывает, какие десять главных фильмов стоит ждать в декабре 2025 года.

"Волчок" (с 4 декабря)

В начале декабря в России выйдет приключенческая комедия Константина Смирнова "Волчок". Действие фильма происходит в Российской империи, на рубеже XIX и XX веков.

Тринадцатилетний дворянин и сирота Иван Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, которых нанял его дядя, желающий завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка, который должен помочь ему добраться до пункта назначения, где ребенка ждет друг отца.

В картине сыграли Евгений Ткачук ("Казнь", "Лихие"), Андрей Смоляков ("Завод", "Высоцкий. Спасибо, что живой"), Сергей Маковецкий ("Брат 2", "Ликвидация") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 16+, оценки на агрегаторах у него пока нет.

"Крипер" (с 4 декабря)

Любители хорроров смогут посмотреть американо-канадский ужастик "Крипер". По сюжету ленты влюбленные Малкольм и Лиз отправляются на романтический уик-энд в свое фамильное имение в лесу. Однако внезапно мужчина уезжает, сославшись на срочные дела, и девушка остается одна. С каждой минутой находиться в доме становится все опаснее, а чтобы выбраться оттуда, нужно разгадать тайну хижины. Получится ли у нее это, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в ленте исполнили Татьяна Маслани ("Обезьяна", "Женщина-Халк: Адвокат"), Россиф Сазерленд ("Рассказ служанки", "Пространство") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах ленту пока не оценили.

"Метод исключения" (с 4 декабря)

Любопытная премьера декабря – южно-корейский триллер "Метод исключения" режиссера Пак Чхан-ука ("Решение уйти", "Олдбой").

Фильм рассказывает о мужчине по имени Ю Ман-су, который четверть века проработал в бумажной промышленности и стал высококлассным специалистом. Однако внезапно его увольняют из-за кризиса. За несколько месяцев он так и не находит работу по специальности, его угрожают выселить из дома. И от отчаяния мужчина решает убить конкурентов на должность в компании мечты. Главную роль в ленте исполнил известный по сериалу "Игра в кальмара" актер Ли Бён-хон.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На "Кинопоиске" картина набрала 7 баллов из 10, а на IMDb – 7,8 балла из 10.

"Выживший" (с 4 декабря)

В начале месяца выйдет и американский триллер "Выживший", которую снял режиссер Джо Карнахан ("Схватка", "День курка"). По сюжету ленты ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива. Четыре друга оказываются в ледяной воде, а сильный шторм не дает спасателям приблизиться к терпящим бедствие. Сможет ли экипаж победить стихию и самих себя, можно будет увидеть в кино.

В ленте сыграли Закари Ливай ("Шазам!", "Мавританец"), Джош Дюамель ("Трансформеры", "Муви 43") и другие актеры.

На IMDB и "Кинопоиске" фильм пока не оценили. Его возрастной рейтинг 18+.

"Дело семейное" (с 11 декабря)

С 11 декабря в кино можно будет посмотреть американскую криминальную комедию "Дело семейное".

По сюжету брат и сестра Ной и Меган собираются продать родительский дом и решают привести его в порядок. Внезапно в подвале они находят труп соседки, которая пропала много лет назад. Они понимают, что из-за этого могут потерять наследство. Поэтому брат и сестра решают скрыть преступление родителей. Но внезапно появляются свидетели, которые начинают их шантажировать. Чем все это закончится, можно будет увидеть в кино.

В картине сыграли Кая Скоделарио ("Обитель зла: Раккун-Сити", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Билли Лурд ("Звездные войны: Пробуждение силы", "Шоугерл"), Джош Гэд ("Красавица и чудовище", "Пиксели") и другие актеры.

"Сожалею о тебе" (с 11 декабря)

Любители мелодрам смогут в декабре посмотреть германо-американскую ленту "Сожалею о тебе" режиссера Джоша Буна ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").

Картина расскажет о женщине Морган, у которой есть шестнадцатилетняя дочь Клара. Мать боится, что дочь повторит ошибки ее молодости, а ребенок хочет идти своим путем. В один момент их мир рушится и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным хулиганом.

В фильме сыграли Эллисон Уильямс ("Прочь", "Патрик Мелроуз"), Маккенна Грейс ("Тоня против всех", "Первому игроку приготовиться"), Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Мачо и ботан") и другие актеры.

Возрастной рейтинг 16+. На "Кинопоиске" фильм набрал 6,4 балла из 10, а на IMDB – 6,2 балла.

"Елки 12" (с 18 декабря)

Серия фильмов "Елки" в этом году снова напомнит нам о себе. На этот раз на экранах появится уже 12-я номерная часть альманаха.

Несколько сюжетов будут объединены историей девятилетнего Вани из Кирова, который, узнав о расставании родителей, в канун Нового года поехал в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

В фильме можно будет увидеть актеров Дмитрия Нагиева ("Чистилище", "Кухня"), Рузиля Минекаева ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Подслушано в Рыбинске"), Андрея Максимова ("Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте") и других.

Возрастной рейтинг фильма 6+. Оценок у него пока нет.

"Поймать монстра" (с 18 декабря)

18 декабря выйдет и фильм ужасов "Поймать монстра" режиссера Брайана Фуллера, который писал сценарии для сериала "Ганнибал" и для фильма "Кэрри".

По сюжету десятилетняя девочка Аврора просит своего таинственного соседа уничтожить монстра, который убил ее семью. Он подозревает, что родители ребенка могли стать жертвами киллеров, которые охотятся на него самого, поэтому решает взяться за дело.

В фильме сыграли Мадс Миккельсен ("Охота", "Казино Рояль"), Сигурни Уивер (серия фильмов "Чужой", "Аватар"), Давид Дастмалчян ("Темный рыцарь", "Оппенгеймер") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Вечность" (с 18 декабря)

Не обойдется в декабре и без романтический комедий. А именно 18 декабря в российский прокат выйдет американская "Вечность".

Фильм расскажет о девушке Джоан, которая умирает и попадает в загробный мир. Ей дают неделю на то, чтобы решить, с кем провести вечность. Она выбирает между умершим в молодости первым возлюбленным и мужем, с которым провела почти всю жизнь и создала семью. В картине сыграли голливудские актеры Майлз Теллер ("Одержимость", "Дело храбрых"), Элизабет Олсен ("Мстители: война бесконечности", "Ветреная река"), Каллум Тернер ("Война и мир", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На "Кинопоиске" и IMDB фильм пока не оценили.

"Три богатыря и свет клином" (с 25 декабря)

Традиционно под Новый год выйдет и очередная часть мультфраншизы "Три богатыря".

По сюжету богатыри ждут детей, но вдруг Отечеству вновь угрожает опасность. На Русь надвигается огромная туча, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь. Троица бросается навстречу опасности. А тем временем купец Колыван набирает себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги и нападает на княжество. Богатыри должны будут помочь князю, Киеву и верному Коню Юлию.

Возрастной рейтинг мультфильма 6+, на агрегаторах его пока не оценили.

Что выйдет в зарубежном прокате?

Главный фильм декабря в международном прокате – третья часть "Аватара" с подзаголовком "Пламя и пепел". В мире фильм выйдет 18 декабря, однако с учетом отечественных новогодних релизов вряд ли доберется до России раньше января. Снял картину режиссер прошлых частей Джеймс Кэмерон ("Терминатор", "Чужие").

Сюжет стартует сразу после окончания второй части. Фильм покажет, как Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Их противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семья должна будет столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.

Зато в начале месяца российский зритель, вероятно, сможет увидеть в кино вторую часть мультфильма "Зверополис", которая вышла в США 13 ноября. По сюжету заяц Джуди и лисенок Ник будут идти по запутанному следу загадочной гремучей змеи, которая переворачивает жизнь города млекопитающих с ног на голову.

Также в "сером" прокате должно появиться продолжение мюзикла о ведьмах из страны ОЗ "Злая" с подзаголовком "Навсегда", вышедшего в мире середине ноября. Это будет второй и завершающий фильм в дилогии.

5 декабря в США выйдет и ужастик "Пять ночей с Фрэдди 2", основанный на серии игр Five Nights at Freddy’s. Сюжет продолжит историю о зловещих куклах-аниматрониках, рассказанную в первой части.

Также 19 декабря выходит мультфильм "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", но если он и появится в российских кинотеатрах, то, скорее всего, это произойдет уже после январских праздников.