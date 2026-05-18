Оплата проезда — самая частая причина конфликтов в транспорте. Разобрались, кто прав, а кто — не очень

18 мая 2026, 06:15, ИА Амител

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Тема оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула не утихает, а становится лишь острее. Горожане нередко жалуются на то, что не могут расплатиться в автобусах банковской картой. Водители либо сетуют на неисправность терминала, либо заявляют, что его нет вовсе. Хотя городские власти регулярно информируют жителей о том, что терминалы в большинстве машин должны быть. "Прячут", — убеждены люди.

Вместо этого водители предлагают оплатить проезд переводом на их карту. А в случае отказа нередко вспыхивают конфликты. Жалоб так много, что за ситуацию уже взялся и "Народный фронт".

Amic.ru разобрался, кто же прав в этих бесконечных спорах. О том, какие есть легальные способы оплатить проезд в транспорте, в каких автобусах обязательно должны стоять терминалы и можно ли вообще не платить, если устройства у водителя не оказалось, — в материале amic.ru.

1 В каких автобусах Барнаула обязательно должны стоять терминалы для оплаты? Чтобы разобраться в ситуации, amic.ru обратился за разъяснениями в мэрию Барнаула. Там объяснили, что все маршруты города, работающие по регулируемым тарифам, в обязательном порядке подключаются к электронной системе оплаты и учета проезда. А вот перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, подключаться не обязаны. Они сами решают, устанавливать у себя терминалы или нет. Но если перевозчик решил подключиться — терминалы должны быть во всех единицах транспорта.

2 Сколько в городе регулируемых и нерегулируемых маршрутов? Всего в Барнауле 73 маршрута общественного транспорта. Из них: 11 маршрутов электрического транспорта — восемь трамвайных и три троллейбусных;

62 автобусных маршрута. Автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами в краевой столице — 51. 11 маршрутов обслуживаются перевозчиками по нерегулируемому тарифу. Всего барнаульцев обслуживают 26 пассажироперевозящих организаций различных форм собственности.

3 Много ли нерегулируемых автобусных маршрутов в Барнауле оснащены терминалами? Почти все. Как пояснили в администрации города, лишь один нерегулируемый маршрут не подключен к электронной системе оплаты. «Из 73 маршрутов 72 маршрута подключены к электронной системе оплаты и учета проезда», — говорится в ответе мэрии.

4 В каком барнаульском автобусе терминалы официально не предусмотрены? Единственный маршрут, на котором перевозчик так и не оснастил свои автобусы терминалами, — № 27. «В маршруте № 27 оплата проезда осуществляется за наличный расчет», — говорится в пояснениях городской администрации.Все остальные маршруты Барнаула подключены к электронной системе. Соответственно, терминалы в них обязательно должны быть.

5 Правда ли, что если терминал должен быть, но его нет, то я могу вообще не платить за проезд? Да. В ответе для amic.ru специалисты барнаульской администрации подчеркнули, что перевозчики, которые уже оснастили свои автобусы терминалами, обязаны предоставлять их пассажирам. «Перевозчики, которые оснастили подвижной состав терминалами, обязаны их предоставлять пассажирам для оплаты проезда. Водитель по нерегулируемым тарифам не вправе сослаться на неисправность терминала», — говорится в ответе.А ранее в мэрии, ссылаясь на постановление главы города 2118, подчеркивали: если терминала нет или он не работает, а наличных денег у вас не оказалось, вы можете не платить вовсе. «В соответствии с постановлением 2118 в случае отказа предоставить терминал поездка осуществляется бесплатно», — отмечали в администрации.

6 Водитель просит перевести ему деньги на карту. Насколько это законно? Это незаконно и недопустимо, неоднократно подчеркивали в мэрии. Нелегитимность предложений водителей оплатить проезд переводом на карту еще в 2022-м признало алтайское управление ФНС. «Оплата проезда посредством перевода денежных средств по номеру мобильного телефона является недопустимой. Пассажир вправе отказаться при просьбе водителя перевести ему оплату на карту», — подтвердили в мэрии.

7 Ну я же честный человек, а не "заяц": если нет терминала, переведу оплату на карту. Почему это плохо? Во-первых, таким образом вы платите не перевозчику, а именно водителю. Невозможно выяснить, что он делает с этими деньгами дальше. Во-вторых, электронная система нужна не только для оплаты, но и для учета количества пассажиров на том или ином маршруте. Чем ближе получившиеся статистические данные к реальной картине, тем эффективнее свою работу могут корректировать как перевозчики, так и профильные специалисты. Представьте, что абсолютно все пассажиры расплачиваются в маршрутке переводом, как их и просит водитель. Тогда перевозчик в теории может сократить количество автобусов или, к примеру, отменить поздние рейсы. Свои действия оправдает тем, что его маршрутом никто не пользуется. И его можно понять: реальное количество нигде не отражается, а водитель может и не поделиться вечерней выручкой.