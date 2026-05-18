Что делать, если в автобусе в Барнауле нет терминала, и можно ли тогда не платить вообще?
Оплата проезда — самая частая причина конфликтов в транспорте. Разобрались, кто прав, а кто — не очень
18 мая 2026, 06:15, ИА Амител
Тема оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула не утихает, а становится лишь острее. Горожане нередко жалуются на то, что не могут расплатиться в автобусах банковской картой. Водители либо сетуют на неисправность терминала, либо заявляют, что его нет вовсе. Хотя городские власти регулярно информируют жителей о том, что терминалы в большинстве машин должны быть. "Прячут", — убеждены люди.
Вместо этого водители предлагают оплатить проезд переводом на их карту. А в случае отказа нередко вспыхивают конфликты. Жалоб так много, что за ситуацию уже взялся и "Народный фронт".
Amic.ru разобрался, кто же прав в этих бесконечных спорах. О том, какие есть легальные способы оплатить проезд в транспорте, в каких автобусах обязательно должны стоять терминалы и можно ли вообще не платить, если устройства у водителя не оказалось, — в материале amic.ru.
В каких автобусах Барнаула обязательно должны стоять терминалы для оплаты?
Чтобы разобраться в ситуации, amic.ru обратился за разъяснениями в мэрию Барнаула. Там объяснили, что все маршруты города, работающие по регулируемым тарифам, в обязательном порядке подключаются к электронной системе оплаты и учета проезда.
А вот перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемыми тарифами, подключаться не обязаны. Они сами решают, устанавливать у себя терминалы или нет. Но если перевозчик решил подключиться — терминалы должны быть во всех единицах транспорта.
Сколько в городе регулируемых и нерегулируемых маршрутов?
Всего в Барнауле 73 маршрута общественного транспорта. Из них:
- 11 маршрутов электрического транспорта — восемь трамвайных и три троллейбусных;
- 62 автобусных маршрута.
Автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами в краевой столице — 51. 11 маршрутов обслуживаются перевозчиками по нерегулируемому тарифу.
Всего барнаульцев обслуживают 26 пассажироперевозящих организаций различных форм собственности.
Много ли нерегулируемых автобусных маршрутов в Барнауле оснащены терминалами?
Почти все. Как пояснили в администрации города, лишь один нерегулируемый маршрут не подключен к электронной системе оплаты.
«Из 73 маршрутов 72 маршрута подключены к электронной системе оплаты и учета проезда», — говорится в ответе мэрии.
В каком барнаульском автобусе терминалы официально не предусмотрены?
Единственный маршрут, на котором перевозчик так и не оснастил свои автобусы терминалами, — № 27.
«В маршруте № 27 оплата проезда осуществляется за наличный расчет», — говорится в пояснениях городской администрации.Все остальные маршруты Барнаула подключены к электронной системе. Соответственно, терминалы в них обязательно должны быть.
Правда ли, что если терминал должен быть, но его нет, то я могу вообще не платить за проезд?
Да. В ответе для amic.ru специалисты барнаульской администрации подчеркнули, что перевозчики, которые уже оснастили свои автобусы терминалами, обязаны предоставлять их пассажирам.
«Перевозчики, которые оснастили подвижной состав терминалами, обязаны их предоставлять пассажирам для оплаты проезда. Водитель по нерегулируемым тарифам не вправе сослаться на неисправность терминала», — говорится в ответе.А ранее в мэрии, ссылаясь на постановление главы города 2118, подчеркивали: если терминала нет или он не работает, а наличных денег у вас не оказалось, вы можете не платить вовсе.
«В соответствии с постановлением 2118 в случае отказа предоставить терминал поездка осуществляется бесплатно», — отмечали в администрации.
06:51:06 18-05-2026
Нет терминала или не работает ТС на штрафстоянку
07:35:54 18-05-2026
Что теперь скажут те умники, которые с пеной у рта доказывали здесь, что никто (в данном случае перевозчик) никому (тупые и ничего не понимающие в действующем законодательстве пассажиры) ничего (наличие терминала) не должен?
09:13:39 18-05-2026
Гость (07:35:54 18-05-2026) Что теперь скажут те умники, которые с пеной у рта доказывал... Говорят так только сами перевозчики и некоторые из крышующих их чиновников
07:45:37 18-05-2026
"«В соответствии с постановлением 2118 в случае отказа предоставить терминал поездка осуществляется бесплатно», — отмечали в администрации."--------- Теперь пускай всех перевозчиков ознакомят с этим постановлением под роспись, с указанием маршрутов и номеров телефона ответственных людей. А скан с подписями выложат на сайте города. Чтоб в случае возникновения конфликтной ситуации пассажиры знали кому звонить.
08:05:36 18-05-2026
Мэрия не в теме((((. 71 из 72-х, хахаха. Постоянно на 50 и 58 маршрутах езжу за наличку, терминалов не было НИКОГДА и нет. Кстати, пассажир тоже может озаботиться, КАК он будет оплачивать проезд. А водителей этих маршрутов даже вычислять не нужно.
08:09:09 18-05-2026
Единственный маршрут, на котором перевозчик так и не оснастил свои автобусы терминалами, — № 27.
А как же 58, 50 маршруты? у них терминалов не было и нет
08:23:30 18-05-2026
обратитесь в комитет по дорожному хозяйству мэрии Барнаула. Номер ТЕЛЕФОНА укажите!
10:57:56 18-05-2026
гость (08:23:30 18-05-2026) обратитесь в комитет по дорожному хозяйству мэрии Барнаула. ... 37-16-18
08:48:18 18-05-2026
Платить налом не судьба?
13:14:45 18-05-2026
@ (08:48:18 18-05-2026) Платить налом не судьба?... В голове, кроме соломы, что-то завести не судьба?
09:14:54 18-05-2026
В транспорте Горэлектротранса есть терминалы. Но после недавних событий. Когда Горэлектротранс начал списывать деньги с карт в произвольном порядке. Большинство наличными платят. Почему причину этих событий так же подробно никто не расписывает?
13:20:43 18-05-2026
Эксперт дэу (09:14:54 18-05-2026) В транспорте Горэлектротранса есть терминалы. Но после недав... Все уже на амике расписали. Была задержка списания оплаты на довольно долгий срок, а потом, когда наладили, то списалось за все совершенные за это время поездки. Я тоже сначала после таких списаний напрягся, но разобрался и успокоился еще до объяснений.
09:16:12 18-05-2026
Любого пассажира, выполнившего перевод на банковскую карту, следует считать не оплатившим своего проезда. Такие пассажиры должны подвергаться штрафу
11:51:13 18-05-2026
Чучмек (09:16:12 18-05-2026) Любого пассажира, выполнившего перевод на банковскую карту, ... Далеко не все таскают с собой карты, некоторым удобнее рассчитываться телефоном, не все же как вы имеете один вид расчета только карту, я вот например в транспорте всегда расчитываюсь наличными, мне не нужны списания в час ночи, когда трамвай зайдет в депо и будет снимать свой терминал.
13:22:06 18-05-2026
Гость (11:51:13 18-05-2026) Далеко не все таскают с собой карты, некоторым удобнее рассч... Так налом никто и не запрещает рассчитываться. Запрещают отказывать в оплате по карте.
09:19:53 18-05-2026
Вот довольно наглядно , то как всё у нас в стране устроено. Как написаны указы, как они соблюдаются и как осуществляется контроль.
10:01:12 18-05-2026
Во первых, на входе укажите способ оплаты
Во вторых сделать оплату при входе. Всё. Вход в переднюю дверь, выход в задние. Просто и понятно. Придумали такси, ха-ха
13:23:37 18-05-2026
Городской сумасшедший (10:01:12 18-05-2026) Во первых, на входе укажите способ оплаты Во вторых сдел... Ну-ну, попробуй, выйди в заднюю. Особенно если ее нет или есть, но в час пик.
10:03:01 18-05-2026
Простите а 27 не в Барнауле работает? Что за либерализм?
15:09:01 18-05-2026
Гость (10:03:01 18-05-2026) Простите а 27 не в Барнауле работает? Что за либерализм?... У нас все маршруты равны! но некоторые, оказывается, равнее)
10:09:32 18-05-2026
Вы ещё более чаще интернет гните и ломайте "для безопасности". Вам эти "терминалы" на порог мэрии горкой свалят.
10:27:52 18-05-2026
Во-первых, таким образом вы платите не перевозчику, а именно водителю. Невозможно выяснить, что он делает с этими деньгами дальше.
А нам какая разница? А как раньше без терминалов ездили? Кондукторы может тоже деньги немного брали. Помнится, порой билетик уже оторванный совали. Но автобусов хватало, особенно в лихие девяностые. Взятки не надо тянуть с перевозчиков, тогда и спрашивать с них будете. И вообще, пока чиновников не заставят на общественном транспорте ездить, бардак продолжится. Но сами себя они же не заставят. Они зады привыкли мягко пристраивать.
10:53:41 18-05-2026
гость (10:27:52 18-05-2026) Во-первых, таким образом вы платите не перевозчику, а именно... вам, конечно, нет никакой разницы, что целая отрасль в Барнауле скрывает доходы и не платит налоги, да?
10:29:11 18-05-2026
Крышует администрация маршруты или поблажки за плюшки? Не восстановим 29 и 19 маршрут потому что : это дублирование действующего маршрута и перераспределением пассажиропотока, снижением экономической эффективности работы маршрутов и как следствие, уменьшению выпуска транспорта для работы на линии, увеличению интервалов движения между следующими друг за другом подвижными единицами..... Этот бред отвечает один из чиновников , а именно зам главы города, который общественным транспортом и не пользуется
10:43:24 18-05-2026
огласите весь список маршрутов, на которых установлены терминалы, пожалуйста! откуда пассажирам знать, какие маршруты регулируемые, а какие нет?
65, 75, 2 - это какие маршруты? на них регулярно водители в грубой форме требуют деньги на карту и прячут терминалы. или говорят, что терминалы не работают.
в салонах часто висят номера телефонов даже не водителей, а третьих лиц. часто- женщин.
11:50:30 18-05-2026
Элен без ребят (10:43:24 18-05-2026) огласите весь список маршрутов, на которых установлены терми... Для тебя специально написали - только на 27 маршруте нет терминалов. На всех остальных должны быть.
10:47:49 18-05-2026
написала в сообщество, посмотрим, что ответят
11:05:42 18-05-2026
Странный закон, ответственность переложена на пассажира, то есть вы можете жаловаться и не платить, а где наказание самому перевозчику, ведь все же в курсе, как производиться расчет в маршрутках, или это для них в рекомендациях, терминал быть обязан, а рассчитывать по терминалу не обязан, в любую маршрутку зайди и сразу висит телефон для перевода, легко можно стричь штрафы, но этого никто почему-то не делает, в чем подвох, нет такого закона как я понимаю или дыра в законе, я думаю обязанность звучит так, если есть терминал то обязан обслуживать по карте, а если водитель нарушает, то его штрафуют, вот тогда это закон, а не вот это то что написано в статье, если есть терминал то вы можете не платить, но при этом никакого наказания не следует перевозчику, не удивительно тогда что этот закон не работает и соответственно и не будет работать, все как работало так и дальше будет работать, а люди на амике продолжат возмущаться.
11:33:04 18-05-2026
Говорят по телевизору, мы запустили первыми спутник в Космос, что у нас самая лучшая в мире армия и оружие. Не спорю. Но почему нельзя организовать как на загнивающем Западе нормальный общественный транспорт?! С оплатой по терминалу без кондукторов, кондиционерами, чистыми автобусами, расписанием, без водителей-шумахеров?! Что-то с нами не так.
11:52:43 18-05-2026
Внимательный из Б (11:33:04 18-05-2026) Говорят по телевизору, мы запустили первыми спутник в Космос... Точно ! Например в Амстердаме в специальных клетках (самых настоящих, с решетками) сидят кондукторы и принимают наличку. Пора перенимать передовой опыт.
12:29:47 18-05-2026
И снова всё то же самое. Пока не будет реальных действий, а не очередных предупреждений со стороны властей в отношении перевозчиков, то текущая ситуация с терминалами не изменится.
16:41:08 18-05-2026
споры ни о чем. Платите наличкой и все дела
придумали ля карты шмарты