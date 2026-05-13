В Барнауле не утихают жалобы на "серые" схемы оплаты в автобусах

Жители города регулярно сталкиваются с просьбами переводить деньги за проезд по номеру телефона

13 мая 2026, 22:07, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле пассажиры общественного транспорта продолжают жаловаться на требование оплачивать проезд переводом на личные карты водителей. Ситуацией заинтересовались активисты "Народного фронта", которые уже обратились в контролирующие органы.

Как сообщили в алтайском отделении ОНФ, жители города регулярно сталкиваются с просьбами переводить деньги за проезд по номеру телефона вместо оплаты через терминал.

«Вместо того чтобы обеспечить доступность терминалов, некоторые перевозчики пытаются переложить оплату на "серые" схемы», — заявили общественники.

По словам горожан, один из таких случаев произошел на маршруте № 144. Там водитель якобы уговаривал пассажирку отказаться от безналичной оплаты через терминал и перевести деньги напрямую.

Кроме того, жители Барнаула рассказали, что в салоне автобуса № 57 недавно появилась табличка с номером телефона для перевода оплаты за проезд.

После поступивших жалоб активисты направили обращения в комитет по дорожному хозяйству Барнаула и УФНС России по Алтайскому краю с требованием усилить контроль за работой перевозчиков.

Напомним, еще 23 июля 2024 года сообщали, что на маршруте № 47 появились терминалы для оплаты проезда. В мэрии Барнаула указали, что требования о переводе денег на карту водителя за проезд незаконны и недопустимы.

«В соответствии с постановлением 2118, в случае отказа предоставить терминал поездка осуществляется бесплатно», — подчеркнули в администрации города.

А еще в 2022 году Управление ФНС России по Алтайскому краю признало незаконным предложение водителей маршруток переводить деньги на карту.

Кстати, вскоре маршрут № 47 может перейти на регулируемый тариф — этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года.