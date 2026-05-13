В Барнауле не утихают жалобы на "серые" схемы оплаты в автобусах
Жители города регулярно сталкиваются с просьбами переводить деньги за проезд по номеру телефона
13 мая 2026, 22:07, ИА Амител
В Барнауле пассажиры общественного транспорта продолжают жаловаться на требование оплачивать проезд переводом на личные карты водителей. Ситуацией заинтересовались активисты "Народного фронта", которые уже обратились в контролирующие органы.
Как сообщили в алтайском отделении ОНФ, жители города регулярно сталкиваются с просьбами переводить деньги за проезд по номеру телефона вместо оплаты через терминал.
«Вместо того чтобы обеспечить доступность терминалов, некоторые перевозчики пытаются переложить оплату на "серые" схемы», — заявили общественники.
По словам горожан, один из таких случаев произошел на маршруте № 144. Там водитель якобы уговаривал пассажирку отказаться от безналичной оплаты через терминал и перевести деньги напрямую.
Кроме того, жители Барнаула рассказали, что в салоне автобуса № 57 недавно появилась табличка с номером телефона для перевода оплаты за проезд.
После поступивших жалоб активисты направили обращения в комитет по дорожному хозяйству Барнаула и УФНС России по Алтайскому краю с требованием усилить контроль за работой перевозчиков.
Напомним, еще 23 июля 2024 года сообщали, что на маршруте № 47 появились терминалы для оплаты проезда. В мэрии Барнаула указали, что требования о переводе денег на карту водителя за проезд незаконны и недопустимы.
«В соответствии с постановлением 2118, в случае отказа предоставить терминал поездка осуществляется бесплатно», — подчеркнули в администрации города.
А еще в 2022 году Управление ФНС России по Алтайскому краю признало незаконным предложение водителей маршруток переводить деньги на карту.
Кстати, вскоре маршрут № 47 может перейти на регулируемый тариф — этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года.
22:46:28 13-05-2026
Потому что за проезд с карты деньги списывают не сразу, а не понять когда, а если не выходит, то стоплист - идите и сделайте как в магазине.
22:49:50 13-05-2026
Головные боли не понять кого, народ не волнуют.
Проехал заплатил и не важно как, а маршрутчикам QR коды вешать надо, а не номера телефонов писать.
11:00:13 14-05-2026
Вежливый Человек (22:49:50 13-05-2026) Головные боли не понять кого, народ не волнуют.Проехал з... получается если я развешу свои QR коды по автобусам то мне по идее с 8 до 11 утра продонатят миллиона два на соцсеть так что ли????
22:59:04 13-05-2026
А водители авто и их владельцы случайно не чиновники?
Все же знают, что воруют только чиновники, а остальные граждане - это честные и порядочные самаритяне.
15:43:31 14-05-2026
Гость (22:59:04 13-05-2026) А водители авто и их владельцы случайно не чиновники?Все... Да да. Все остальные,кроме водителей, белые и пушистые. Включая абсолютно всех пассажиров.
23:01:49 13-05-2026
Создать QR-код для приёма перевода на счёт физического лица напрямую по реквизитам банковской карты невозможно в большинстве банков, включая Сбербанк и Тинькофф — система выдаст ошибку. Однако существуют рабочие альтернативы, такие как использование Системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона или кошелька ЮMoney (Яндекс.Деньги), которые позволяют физлицам принимать деньги удобно и без ошибок.
23:02:43 13-05-2026
Наиболее универсальный и надёжный способ для физических лиц. Плательщик может перевести деньги через любое банковское приложение, подключённое к СБП, просто отсканировав QR-код.
23:10:56 13-05-2026
Вопрос в студию- а как же квитанция? Получил оплату - предоставь чек! Как с этим быть?
13:31:20 14-05-2026
Гость (23:10:56 13-05-2026) Вопрос в студию- а как же квитанция? Получил оплату - предос... Ну и ? Водила скажем самозанятый. На 100% законных основаниях принимает оплату на свою карту. Вечером пробивает чеки в приложении. и?
14:52:21 14-05-2026
Гость (13:31:20 14-05-2026) Ну и ? Водила скажем самозанятый. На 100% законных основания... Да не может водитель маршрутки быть самозанятым. Самозанятый работает на себя. А на маршруте есть исполнитель, и это ООО или ИП на контракте с городом. Водитель-самозанятый в эту схему никаким боком не вписывается. А если "хозяин" маршрута попытается своих водителей провести как самозанятых, а не как работников, налорги быстренько это переквалифицируют в трудовые отношения на основании регулярности выплат от одного и того же заказчика.
15:35:23 14-05-2026
Гость (14:52:21 14-05-2026) Да не может водитель маршрутки быть самозанятым. Самозанятый... Легко может. Свой автобус, сам за рулем. А так называемый "маршрут" берется в аренду. Именно так большинство маршрутчиков и работает.
15:36:52 14-05-2026
Гость (14:52:21 14-05-2026) Да не может водитель маршрутки быть самозанятым. Самозанятый... Так он выплаты не от "заказчика" получает, а от пассажиров на карту.
23:59:10 13-05-2026
Меня удивляет как люди раньше жили когда не существовало безналичного расчета, ничего не измениться потому что закон обязывает только регулируемые маршруты обслуживать по терминалу, неужели до вас не как не дойдет, что если бы существовал такой закон который обязывает все маршруты обслуживать по терминалу, то кто-то продолжал бы это делать, сразу бы получил штраф, вместо того чтобы внести ясность в СМИ и не создавать конфликтные ситуации в транспорте рассказали бы где они имеют право требовать терминал, а где нет, вы преподносите только часть информации, зачем это делается не понятно.
08:08:38 14-05-2026
Гость (23:59:10 13-05-2026) Меня удивляет как люди раньше жили когда не существовало без... Даже если отбросить всякие обязанности по закону (о защите прав потребителей, налоговые кодексы и прочие), то остается старый, добезналичный вопрос, который появился с первыми коммерческими автобусами. Нал, да без билета - это бесконтрольные деньги. Попробуйте сейчас оплатить наличкой, но попросить билет у водителя - услышите о себе много нового и неприятного. А нал без билета - это вроде как и не вез никого, пустой ехал бедняжка, маршрут невыгодный, а потому - администрация, дай денежков на субсидии, а то возить не будем. Это война идет уже давно. Внедрение транспортных карт есть одна из попыток разрешить этот спор - сколько же на самом деле перевозится пассажиров и каких категорий.
А из-за неучтеных пассажиров возникает еще одна проблема - вроде как требовать увеличивать количество автобусов на маршруте от перевозчика некорректно - по отчетным документам они и так полупустые едут. А страдают кто - мы.
Ну и еще есть одна объективная проблема - с перевода через терминал банки денежку снимают. Учитывая малый размер платежа комиссия получается конская. Тут тоже работа через транспортную карту помогла бы, но маршрутчики взвоют по причине, описанной выше - это же контроль.
09:46:06 14-05-2026
Гость (08:08:38 14-05-2026) Даже если отбросить всякие обязанности по закону (о защите п... Покупаешь патент и можешь ездить сколько хочешь, хоть пустой, хоть с людьми, налог заплачен, терминал обслуживает банк и не передаёт данные в налоговую службу, только касса передает в налоговую данные, зачем вы все время пишите эту безграмотную ересь, вообще поражает безграмотность нашего народа, вам сколько лет, что вы не знаете элементарных вещей.
10:09:44 14-05-2026
Гость (09:46:06 14-05-2026) Покупаешь патент и можешь ездить сколько хочешь, хоть пустой... Патент-то вроде же ограничен 20 миллионами. Остальные-то надо в карман уводить.
11:59:55 14-05-2026
Гость (23:59:10 13-05-2026) Меня удивляет как люди раньше жили когда не существовало без... раньше каждый маршрут заранее измеряли на километраж, выписывали путевку и отчитайся потом
За лиший потраченный литр в 1938 могли и к стене прислонить
а сегодня бардак, натуральная мутная вода и воры-щуки
14:05:44 14-05-2026
Гость (11:59:55 14-05-2026) раньше каждый маршрут заранее измеряли на километраж, выписы... 2026 год, ты ещё вспомни как жили при царе.
05:40:34 14-05-2026
144 маршрут это вообще отморозки конченные
10:02:58 14-05-2026
Гость (05:40:34 14-05-2026) 144 маршрут это вообще отморозки конченные... 144й всегда пролистываю - одного раза хватило этой шляпы голимой.
12:23:42 14-05-2026
Гость (05:40:34 14-05-2026) 144 маршрут это вообще отморозки конченные... Пассажиры?
05:55:14 14-05-2026
Администрация не хочет заниматься этими проблемами. Решение простое-нет терминала или не работает-значит транспортное средство неисправно и не может эксплуатироваться. На штрафстоянку его. Налоговая и приставы должна эттим заниматься а не администрация.
09:19:58 14-05-2026
Кость (05:55:14 14-05-2026) Администрация не хочет заниматься этими проблемами. Решение ... А администрация чем должна заниматься? При чем тут приставы, если не было суда над перевозчиком, что они должны взыскивать?
09:16:29 14-05-2026
Если не могут навести порядок с общественным транспортом и оплатой проездом то значет это кому то выгодно. Серые схемы оплаты, уход от налогов, повышение тарифов. Вероятно кто то умышленно саботирует решение этих вопросов? Вопрос кто?
12:25:55 14-05-2026
Гость (09:16:29 14-05-2026) Если не могут навести порядок с общественным транспортом и о... Администрация не может организовать уборку тротуаров от песка из грязи, а Вы тут про организацию движения, даже это уже другой уровень
09:33:08 14-05-2026
@@@«В соответствии с постановлением 2118, в случае отказа предоставить терминал поездка осуществляется бесплатно», — подчеркнули в администрации города.@@@ - распечатать и развесить в автобусах в пяти видных местах. Чтобы антиобщественные водятлы вслух читали.
09:49:09 14-05-2026
Гость (09:33:08 14-05-2026) @@@«В соответствии с постановлением 2118, в случае отказа пр... Только поправочка, на регулируемых маршрутах, вот и ездите на них, зачем вы тащите свой зад в частные.
12:20:29 14-05-2026
Гость (09:49:09 14-05-2026) зачем вы тащите свой зад в частные не можешь обеспечить соблюдение закона - ехой сам знаешь куда
10:14:25 14-05-2026
Гость (10:09:44 14-05-2026) Патент-то вроде же ограничен 20 миллионами. Остальные-то над... Nss заработай 20 млн на 1 автобусе.
11:56:31 14-05-2026
dok_СФ (10:14:25 14-05-2026) Nss заработай 20 млн на 1 автобусе. ... Возьмите и посчитайте.
13:36:47 14-05-2026
Гость (11:56:31 14-05-2026) Возьмите и посчитайте.... Считаем. Для быстрого счета округлим стоимость проезда до 50 р. Итого 20 млн =400 000 пассажиров. Вместимость маршрутки пусть будет 30 пассажиров. Итого 13 333 поездки. В день маршрутка делает пусть 10 кругорейсов( столько она не делает) . Итого 1333 дня. Или почти 4 года. Выдыхай.
13:39:26 14-05-2026
Счетовод. (13:36:47 14-05-2026) Считаем. Для быстрого счета округлим стоимость проезда до 50... А вы еще тот счетовод.. За весь маршрут только 30 человек перевезет... БГГ Увеличивайте пассажиров и пересчитывайте.
14:17:00 14-05-2026
Гость (13:39:26 14-05-2026) А вы еще тот счетовод.. За весь маршрут только 30 человек пе... Утром больше, в обед пустые, ранним вечером полные, поздним пустые. Так что свое бггг бабушке своей оставь.
15:42:29 14-05-2026
Гость (13:39:26 14-05-2026) А вы еще тот счетовод.. За весь маршрут только 30 человек пе... Поржал , спасибо. Счетовод выложил ускоренный расчет. Округлил стоимость проезда, округлил количество кругов и тд. И то вышел на порядок в четыре года. Специально для тебя. Пусть пассажиры сменятся на маршруте 4 раза! (хотя такого не бывает) полностью все 30 человек. И то лимита в 20 млн хватит на на год как не крути. Ведь у водилы есть выходные, отпуск, больничные.
11:56:53 14-05-2026
проблема перевозчиков на самом деле не в билетах и пассажирах
бензин -вот что они по настоящему у города воруют
бензин сливают на каждом удобном углу а город им покупает топливо не зная об этом
вот на топливе то и идет воровство из бюджета основное. По моим прикидкам там миллиардыт из казны своровали
а ваши билеты неучтенные это тьфу и растереть
12:13:32 14-05-2026
аноним (11:56:53 14-05-2026) проблема перевозчиков на самом деле не в билетах и пассажира... Капец. Ты в ссср вернулся? Сливальщик мамкин. Сейчас практически все автобусы частные . Какой город их заправляет и где?
12:17:12 14-05-2026
Внимательный из Б (12:13:32 14-05-2026) Капец. Ты в ссср вернулся? Сливальщик мамкин. Сейчас практи... Более того, в основном газ и солярка.
14:12:19 14-05-2026
Внимательный из Б (12:13:32 14-05-2026) Капец. Ты в ссср вернулся? Сливальщик мамкин. Сейчас практи... Да они от туда ещё не выходили), один вспомнил 38 год, другой вообще считает что бензин покупают за государственный счёт), как они умудряются жить в СССР парадокс.)
14:18:47 14-05-2026
Гость (14:12:19 14-05-2026) Да они от туда ещё не выходили), один вспомнил 38 год, друго... Маразм, деменция и другие старческие болезни.
14:34:36 14-05-2026
ладно, допустим некоторым гражданам "неудобно" платить картой, они только с одним лишь телефоном из дома выходят... в красноярске во всех автобусах висят куаркоды с переходом на сайт оператора платежей/перевозчика, где легко оплатить телефоном. и чек есть и билет. а не на карту непонятной тетке. пора наверное опыт соседей перенимать то