Как правильно ездить на велосипеде, чтобы не попасть в аварию и не получить штраф?

Рассказываем, какие правила нужно соблюдать велосипедистам, чтобы не попасть в ДТП

21 мая 2025, 08:30, ИА Амител erid: 2W5zFHDo4xp

Житель Барнаула ездит на велосипеде / Фото: amic.ru

Велосипед – это удобный, экологичный вид транспорта, который с каждым годом становится более популярным. На них ездят на работу или просто катаются в удовольствие. А с развитием различных служб доставок они фактически стали круглогодичным транспортом. Однако не все помнят, что велосипеды, несмотря на простоту в управлении, считаются транспортным средством, поэтому его "водитель" должен также соблюдать ПДД РФ, как и автомобилисты. Рассказываем, как правильно ездить на велосипеде, не создавая неудобств для пешеходов и автомобилистов.

Где можно ездить на велосипеде?

Согласно пункту 24.1 ПДД РФ, управлять велосипедом можно в любом возрасте. Однако для разных возрастных групп существуют свои правила. Движение по проезжей части возможно только начиная с 14 лет, если рядом нет велодорожек, тротуара или пешеходных зон, а ограничение скорости на участке – 60 км/ч. При этом ездить по дороге можно только по правому краю проезжей части попутно потоку транспортных средств. Также по дороге должны передвигаться велосипедисты в следующих случаях:

– если габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему или перевозимого груза превышает один метр;

– если вы двигаетесь организованно в колонне среди других велосипедистов. Отправляясь на коллективную велопрогулку, нужно соблюдать ряд правил. Например, ехать необходимо друг за другом колонной, но не более чем десяти велосипедистам. Езда в два ряда допустима, если ширина каждого велосипеда составляет не более 0,75 метра.

Когда можно ездить по тротуару?

Дети до 7 лет должны ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам.

Велосипедистам в возрасте от 7 до 14 лет также можно передвигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть им строго запрещен!

Беспрепятственно ехать по тротуару могут только велосипедисты, которые перевозят ребенка до 7 лет или сопровождают детей младше 14 лет. Помимо этого, велосипедисты могут двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

Все остальные велосипедисты должны передвигаться по велодорожке, правому краю проезжей части либо по обочине в направлении движения автомобилей. Если это невозможно, велосипедист может заехать на тротуар, но не мешая движению пешеходов.

Как правильно ездить на велосипеде, чтобы не попасть в аварию?

Согласно пункту 24.5 ПДД, при движении по проезжей части важно соблюдать правила, которые сделают вашу велопрогулку безопасной:

– при движении по правому краю проезжей части велосипедисты должны двигаться только в один ряд;

– объезжая автомобиль, убедиться, что водитель и пассажиры не открывают двери. Иначе вы рискуете врезаться в машину и получить серьезную травму;

– для безопасности используйте шлем, наколенники, налокотники и перчатки. При плохой видимости или в темноте используйте световозвращающие элементы, которые хорошо видны издалека;

– если вы выехали на велопрогулку вечером или ночью, то убедитесь, что у вас работают передние и задние фонари;

– велосипедист обязан подавать сигналы рукой перед началом движения, поворотом или остановкой, чтобы другие участники автомобильного движения знали о том, куда вы хотите повернуть. Если налево – вытяните левую руку. Если направо – вытяните правую руку;

– помните: приоритет всегда у пешеходов! Поэтому именно велосипедист должен притормозить и пропустить идущего навстречу человека. Пересекая же пешеходный переход, необходимо спешиться, а транспорт вести рядом с собой.

Как перевозить детей на велосипеде?

Перевозить детей разрешается только на велосипедах определенной конструкции. Они должны быть оборудованы специальной люлькой с ремнями безопасности либо велоколяской. Сажать ребенка на багажник или раму строго запрещено. Также на велосипеде вы можете перевозить небольшие грузы или сумки. Однако при условии, что они не мешают движению и не выступают за пределы транспортного средства более чем на полметра.

С какой скоростью разрешено ездить на велосипеде по городу?

Оптимальная скорость для безопасной езды в городе – 8–12 км/ч. На оживленной автодороге с большим трафиком автомобилей лучше двигаться со скоростью 25–30 км/ч.

Как вообще запрещено ездить велосипедистам?

– Согласно пункту 16.1 ПДД, запрещено ездить по автомагистралям;

– управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

– ехать по полосе встречного направления;

– велосипедистам запрещается поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением, а также на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют не слушать музыку в наушниках во время езды. Она отвлекает вас от происходящего на дороге, поэтому вы можете попасть под автомобиль или случайно сбить пешехода.

А какие штрафы действуют для велосипедистов?

Размеры штрафов прописаны в КоАП РФ. За нарушение общих правил придется заплатить 800 рублей. В большинстве случаев сотрудники Госавтоинспекции штрафуют велосипедистов, которые пересекают проезжую часть по пешеходным переходам, не спешившись с транспорта, за такое правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей.

Если из-за вас возникли препятствия для движения автомобиля, сумма взыскания составит 1000 рублей. Если велосипедист управлял транспортным средством в нетрезвом виде – 1500 рублей. При нанесении тяжкого вреда окружающим предусмотрено наказание, вплоть до уголовного.

В Госавтоинспекции призывают соблюдать эти правила движения. Тогда поездка по городу на велосипеде будет безопасной и приятной.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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