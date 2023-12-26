НОВОСТИОбщество

Что известно о 13-летней девочке из Новосибирска, купившей трехэтажный особняк

Юная миллионерша поет и снимается в клипах

26 декабря 2023, 17:47, ИА Амител

Фото: кадр из видео / YouTube-канал MilashaUmka
Фото: кадр из видео / YouTube-канал MilashaUmka

13-летняя блогерша Милана Хаметова из Новосибирска, которая недавно попала в список Forbes, перед Новым годом исполнила свою мечту и купила трехэтажный особняк, пишет "КП-Новосибирск".

Юная блогерша в 2023 году стала самой молодой в списке номинантов Forbes в категории "Новые медиа" рейтинга "30 до 30".

"Ну а теперь у нее появился свой собственный дом. Как у взрослой. Так что не удивимся, увидев следующее фото с лимузином или бизнес-джетом", – отмечает издание.

У мамы Миланы есть небольшой магазин детской одежды: родители не бедные, но и не олигархи. Девочка с самого раннего детства занималась танцами и вокалом, а когда ей было четыре года, она стала фотозвездой – снималась в рекламе детских товаров.

В шесть лет Милана стала победителем конкурса красоты "Мини-мисс Сибирь". В 10 лет стала блогером: за раскрутку девочки взялся Давид Манукян, который широкой публике известен как экс-жених Ольги Бузовой.

Сейчас юная артистка поет и снимается в клипах, живет в Москве. На ее YouTube-канал подписаны 6,37 млн человек.

Фото: Соцсети

13-летняя российская блогерша купила себе особняк

Некоторые подписчики засомневались в том, что девочка могла позволить себе такую покупку
НОВОСТИКультура
Новосибирская область дети недвижимость

Комментарии 13

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Гость

18:11:10 26-12-2023

Блогеры все эти дармоеды. Пахать на них надо

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Гость

18:43:28 27-12-2023

Гость (18:11:10 26-12-2023) Блогеры все эти дармоеды. Пахать на них надо... Они и пашут, Ещё ни кто валяясь на диване не купил трёх этажный особняк

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Гость

18:42:03 26-12-2023

Это очередная капля в чашу терпения нашего народа. За ЧТО можно получать такие деньги? Что произвела? Какую пользу для общества принесла? И они хотят, чтоб подрастающее поколение начало трудиться, руками что-то делать, зачем им это, когда такие примеры у каждого в смартфоне. Кто работать будет, товарищи? Мигранты? Тогда придется быть в зависимости от них. Куда мы катимся...

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Гость

19:21:58 26-12-2023

Гость (18:42:03 26-12-2023) За ЧТО можно получать такие деньги? Зайдите на канал да посмотрите. У нее под 100 млн просмотров в месяц, знаете сколько реклама стоит с такой посещаемостью? Тоже миллионы, за каждый ролик. Вы тоже так могли бы - снимайте видосы да выкладывайте. Или нет? Тогда не нужно причитать, как бабка в супермаркете. Она ничего у вас не украла. Удачливых блоггеров с такими заработками единицы, просто относитесь к ним, как к счастливчикам, выигравшим в лотерею.

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Гость

18:45:42 26-12-2023

Нам для этого нужны гастарбайтеры ?

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Гость

19:23:58 26-12-2023

К сожалению, не такая новость вызывает бурный резонанс и требование разобраться в ситуации. А вечеринка Ивлеевой. Все с ног на голову перевернулось!

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Гость

19:25:36 26-12-2023

Давайте порадуемся за девочку. Молодец.

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Гость

07:37:58 27-12-2023

Все равно есть подозрение, что это вариант отмывания денег. Организуется блогерша, и типа ей перечисляют, типа за рекламу. Может и миллионы подписчиков виртуально делаются. Родители не олигархи, но не бедные и может у них есть еще доход, который надо легализовать. Типа это не их, это дочь заработала. Возможно все законно и у нас в стране есть 6 миллионов любителей маленьких девочек, готовых купить ей особняк через рекламу. Эти две версии наверное 50 на 50. Ну и про налоги интересно.

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Гость

08:56:56 27-12-2023

Гость (07:37:58 27-12-2023) Все равно есть подозрение, что это вариант отмывания денег. ... 4% любителей иолл?

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Александр

11:22:47 27-12-2023

А мы потом не можем найти токарей,наладчиков ,фрезеровщиков ,много других технических профессий. Молодое поколение не хочет учится этому ,а зачем? Ведь с соц.сетей льется дуром информация как быть успешными- с помошью инвестиций,купи-продай, хайпа. И эти неокрепшие мозги верят в это.

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Гость

16:44:40 27-12-2023

Александр (11:22:47 27-12-2023) А мы потом не можем найти токарей,наладчиков ,фрезеровщиков ... в 13 лет девчонке пойти токарихой, наладчицей и фрезеровщицей на полставки? таблетки примите

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Гость

16:57:54 27-12-2023

Гость (16:44:40 27-12-2023) в 13 лет девчонке пойти токарихой, наладчицей и фрезеровщице... Так девочка пример и мальчикам подает. Они думают, я тем более смогу. А то, что там возможно не так все так, как подается, не все могут понять

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Гость

17:33:17 27-12-2023

Гость (16:57:54 27-12-2023) Так девочка пример и мальчикам подает. Они думают, я тем бол... для этого, ВНЕЗАПНО, есть родители, чтобы детей ВОСПИТЫВАТЬ

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