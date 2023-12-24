13-летняя российская блогерша купила себе особняк

Некоторые подписчики засомневались в том, что девочка могла позволить себе такую покупку

24 декабря 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: Соцсети

13-летняя российская блогерша Милана Хаметова купила себе особняк. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.

"Самая заветная мечта, которая сбылась в канун Нового года. В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты", – написала Хаметова под фотографией с ключами на фоне входа в новый дом.

Пользователи в социальных сетях поддержали девочку и поздравили с приобретением, однако нашлись и те, кто засомневался в том, что подросток могла позволить себе такую дорогую покупку.

Отметим, что Хаметова стала участницей списка Forbes в категории "Новые медиа" рейтинга "30 до 30".