13-летняя российская блогерша купила себе особняк
Некоторые подписчики засомневались в том, что девочка могла позволить себе такую покупку
24 декабря 2023, 17:55, ИА Амител
13-летняя российская блогерша Милана Хаметова купила себе особняк. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.
"Самая заветная мечта, которая сбылась в канун Нового года. В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты", – написала Хаметова под фотографией с ключами на фоне входа в новый дом.
Пользователи в социальных сетях поддержали девочку и поздравили с приобретением, однако нашлись и те, кто засомневался в том, что подросток могла позволить себе такую дорогую покупку.
Отметим, что Хаметова стала участницей списка Forbes в категории "Новые медиа" рейтинга "30 до 30".
18:01:27 24-12-2023
С такой фамилией зря сомневались. Это придланное
18:05:16 24-12-2023
Ваще ребёнок! Умеет! Могёт!
19:09:59 24-12-2023
И чо теперь, ее в тюрьму посадят?
21:22:15 24-12-2023
Сделка недействительная. Ей нет 14 лет. Она не имеет права заключать сделки с недвижимостью. Двусторонняя реституция по иску прокурора и можно забыть про свой выпендреж.
11:07:20 25-12-2023
Гость (21:22:15 24-12-2023) Сделка недействительная. Ей нет 14 лет. Она не имеет права з... Юридически может вы и грамотны, а жизни не знаете. Все регистрируют на номинальных собственников. как вы думаете чиновники и депутаты закон обходят?
22:32:40 24-12-2023
Проверить на уплату налогов
23:00:00 24-12-2023
Когда запретят законодательно это блогерство? Это мошенники, получающие просто так доходы от неравнодушных или невменяемых людей.
02:23:44 25-12-2023
Донатье дальше своим блогерам, на ваши деньги не только особняк купят. Теперь будет хвастатся.
03:10:38 25-12-2023
Блин я тоже хочу купить себе дом в свои 13 , но я ни блогер популярный и вобще не работаю но моя мечта сняться в турецких сериалах 😔💗 мне кажется мечты ряльно сбываются но со временем нужно подождать набрать терпения и всё сбудется 💖❤️
12:45:33 25-12-2023
Настя (03:10:38 25-12-2023) Блин я тоже хочу купить себе дом в свои 13 , но я ни блоге... Конечно, сбудутся, если будешь учиться и работать, а не просто мечтать. А почему именно в турецких сериалах?
07:50:40 25-12-2023
Может это вариант отмывания денег. Находят блогершу и типа ей перечисляют. А она например чья то родственница. Через блогерш можно наверное и из-за рубежа финансировать. Ну и про налоги интересно. Старый опытный Киркоров задолжал, а юная блогерша все заплатила. Понятно, что она честнее, но он ведь не тупее
12:47:52 25-12-2023
Можно не гадать, откуда у блогеров деньги, потратьте мин 10-15 в тырнете и узнаете много забавного про мир, что окружает нас.
13:43:58 25-12-2023
Гость (12:47:52 25-12-2023) Можно не гадать, откуда у блогеров деньги, потратьте мин 10-... Вы про бозон Хиггса?
19:30:02 25-12-2023
Гость (13:43:58 25-12-2023) Вы про бозон Хиггса?... В данном случае, думаю, папка и мамка. Ну или незаконная предпринимательская деятельность. А вообще за известными блоггерами стоят целые команды: сценаристы, визажисты, операторы, видеомонтажеры, продюсеры и другие. Поэтому и донаты проверить, и налоги.
08:10:21 26-12-2023
В Роскадастре не проверял, но купить недвижимость на любого ребёнка, вполне реально. За детей до 18 лет, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, подписи ставят их родители. Налоги, 13% от дохода, который поступает на расчётный счёт в банке (куда зачисляются донаты и пожертвования от подписчиков), также платят от имени несовершеннолетних их родители (с тех же сумм). Что касается поступлений, то за один стрим (часовой просмотр с участием блогера), поступает от 100 до 300 тысяч. Плюс участие в рекламе, до 350 тысяч, плюс оплата за съёмки до 500 тысяч. В год, несколько десятков миллионов, минус 1,3 млн. налогов, и особняк за 70-80 миллионов. Только удаётся это лишь единицами.
23:02:49 30-12-2023
Бесит эта Милана... Пантуется!