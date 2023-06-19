Что известно о начавшейся магнитной буре и сколько она продлится?

Магнитная буря началась в воскресенье, 18 июня

19 июня 2023, 13:20, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com

Мощная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, 18 июня. Она будет длиться еще несколько дней, самые сильные удары ждут планету в четверг, 21 июня. Amic.ru рассказывает, к чему нужно готовиться метеозависимым людям в ближайшую неделю.

Сколько будет длиться магнитная буря?

Магнитная буря, начавшаяся 18 июня, продлится почти всю неделю – до субботы, 24 июня, пишет портал 1rre.ru. А именно:

18 июня сила магнитной бури составила 4 балла из 5 возможных;

19 июня – 2-3 балла, особо на жизнь людей он не влияет;

20 июня – 2 балла;

21 июня – максимальные 5 баллов;

22 июня – 4 балла из 5 возможных;

23 июня – 4 балла;

24 июня – 2 балла.

А когда следующая магнитная буря?

Следующую магнитную бурю прогнозируют на 28 июня, но она будет не слишком мощной.

Влияют ли магнитные бури на здоровье людей?

Большинство ученых полностью отрицают реальное влияние магнитных бурь на здоровье человека, научных доказательств этому нет.

Но у многих людей в такие периоды все-таки болит голова, ощущаются перепады давления и проблемы с сердцем.

Что делать в магнитную бурю?

В время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на улице, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ. Лучше не есть вредную и жареную пищу, отказаться от сладкого и кофесодержащих напитков. Вместо него лучше выпить травяной чай с малиной, мятой или земляникой. Справиться с магнитной бурей также помогут дыхательные практики и расслабляющая музыка.