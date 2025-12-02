В новом выпуске документального проекта "Ч.Т.Д." журналистка появилась в парике

02 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, лечится от злокачественной опухоли. В сентябре 2025 года врачи нашли у нее рак груди. Журналистка заявила, что еще летом не подозревала о своем недуге. Его быстрое развитие она связала со стрессом, в котором находилась из-за комы ныне покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Несмотря на то, что медицинские процедуры отнимают у нее силы, Симоньян активно снимает документальный проект "Ч.Т.Д.".

О том, как журналистка борется с раком груди и есть ли у нее шансы на выздоровление, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян? В своем Telegram-канале главред RT написала, что из-за процедур химиотерапии у нее мало сил. При этом она с иронией отметила "маленький бонус" этой медицинской процедуры: «У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян. При этом она занимается съемками документального проекта "Ч.Т.Д." – передачи, которая выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. В новом выпуске она появилась в парике. Поклонники, заметившие изменения, поддержали Симоньян: «Маргарита, Вы прекрасно выглядите, пробор очень идет! Дай Вам Бог здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!»

«Риточка, вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет», – пишут пользователи в комментариях.

2 Где и как Маргарита Симоньян лечится от рака? Главред RT лечится от недуга в муниципальной больнице. Журналистка проходит курсы химиотерапии. Процедуры ей делают бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Симоньян подчеркнула, что ей предстоит много "химий", но сколько именно – пока неизвестно. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – отметила она.

3 Когда у Маргариты Симоньян обнаружили рак? Врачи диагностировали рак у Маргариты Симоньян 1 сентября. Журналистка рассказала, что пришла лечить, как ей тогда казалось, межреберную невралгию. В итоге медики обнаружили у нее злокачественную опухоль. Спустя неделю она сказала о своем недуге в прямом эфире у Владимира Соловьева.

4 Правда ли, что опухоль выросла у Симоньян "молниеносно"? Однозначно сделать такой вывод нельзя. Сама журналистка утверждает, что ее болезнь развивалась скоротечно. Симоньян прошла полный чек-ап в ноябре 2024 года, и никаких угроз для ее здоровья он не выявил. Также она призналась, что летом 2025-го даже не подозревала о своем заболевании. Главред RT считает, что "молниеносно вырастила" себе рак из-за стресса, который был связан с комой Тиграна Кеосаяна. «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – отметила Маргарита Симоньян. Однако независимые медики придерживаются мнения, что стресс – это не единственная причина быстрого развития недуга. На это могли повлиять многие факторы. В их числе наследственность и болезни.

5 Какой прогноз дают врачи на выздоровление Маргариты Симоньян? О том, может ли журналистка полностью выздороветь, ничего неизвестно. Ее лечащие врачи не дают комментариев, а сама Симоньян неоднократно говорила, что ее будущее находится "в руках Господа". При этом независимые эксперты, общаясь со СМИ, отмечают, что опухоль у Симоньян диагностировали на начальной стадии. Поэтому она может вылечиться полностью либо выйти в длительную ремиссию. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал врач-онколог Басир Бамматов. «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – уточнил врач.