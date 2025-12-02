Что известно о состоянии здоровья Маргариты Симоньян и как она лечится от рака груди?
В новом выпуске документального проекта "Ч.Т.Д." журналистка появилась в парике
02 декабря 2025, 15:30, ИА Амител
Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, лечится от злокачественной опухоли. В сентябре 2025 года врачи нашли у нее рак груди. Журналистка заявила, что еще летом не подозревала о своем недуге. Его быстрое развитие она связала со стрессом, в котором находилась из-за комы ныне покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Несмотря на то, что медицинские процедуры отнимают у нее силы, Симоньян активно снимает документальный проект "Ч.Т.Д.".
О том, как журналистка борется с раком груди и есть ли у нее шансы на выздоровление, – в материале amic.ru.
В каком состоянии находится Маргарита Симоньян?
В своем Telegram-канале главред RT написала, что из-за процедур химиотерапии у нее мало сил. При этом она с иронией отметила "маленький бонус" этой медицинской процедуры:
«У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян.
При этом она занимается съемками документального проекта "Ч.Т.Д." – передачи, которая выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. В новом выпуске она появилась в парике. Поклонники, заметившие изменения, поддержали Симоньян:
- «Маргарита, Вы прекрасно выглядите, пробор очень идет! Дай Вам Бог здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!»
- «Риточка, вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет», – пишут пользователи в комментариях.
Где и как Маргарита Симоньян лечится от рака?
Главред RT лечится от недуга в муниципальной больнице. Журналистка проходит курсы химиотерапии. Процедуры ей делают бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Симоньян подчеркнула, что ей предстоит много "химий", но сколько именно – пока неизвестно.
«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – отметила она.
Когда у Маргариты Симоньян обнаружили рак?
Врачи диагностировали рак у Маргариты Симоньян 1 сентября. Журналистка рассказала, что пришла лечить, как ей тогда казалось, межреберную невралгию. В итоге медики обнаружили у нее злокачественную опухоль. Спустя неделю она сказала о своем недуге в прямом эфире у Владимира Соловьева.
Правда ли, что опухоль выросла у Симоньян "молниеносно"?
Главред RT считает, что "молниеносно вырастила" себе рак из-за стресса, который был связан с комой Тиграна Кеосаяна.
«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – отметила Маргарита Симоньян.
Однако независимые медики придерживаются мнения, что стресс – это не единственная причина быстрого развития недуга. На это могли повлиять многие факторы. В их числе наследственность и болезни.
Какой прогноз дают врачи на выздоровление Маргариты Симоньян?
О том, может ли журналистка полностью выздороветь, ничего неизвестно. Ее лечащие врачи не дают комментариев, а сама Симоньян неоднократно говорила, что ее будущее находится "в руках Господа".
При этом независимые эксперты, общаясь со СМИ, отмечают, что опухоль у Симоньян диагностировали на начальной стадии. Поэтому она может вылечиться полностью либо выйти в длительную ремиссию. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал врач-онколог Басир Бамматов.
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – уточнил врач.
От чего умер муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян?
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в конце декабря 2024 года. Маргарита Симоньян не говорила о диагнозе, с которым ее мужа увезли в больницу. Журналистка лишь отметила, что у него "давно-давно очень больное сердце". Кеосаян умер в ночь на 26 сентября 2025 года, так и не придя в сознание.
О том, что известно о болезни и смерти режиссера, читайте в материале amic.ru.
14:47:42 03-12-2025
Мой совет - поступить согласно традиционным и духовным ценностям, издавна практикуемых на Руси - раздать все имущество нищим и отправиться по святым местам ХД