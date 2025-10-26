"Есть реальные шансы". Врач рассказал, сможет ли Маргарита Симоньян вылечиться от рака
Журналистка завершила свой первый курс химиотерапии
26 октября 2025, 13:25, ИА Амител
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием, которое врачи выявили у нее в начале сентября. Журналистка, около месяца назад похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна, завершила свой первый курс химиотерапии. Врач Басир Бамматов, заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской больницы, рассказал, есть ли у нее шансы полностью вылечиться от рака. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".
Эксперт отметил, что в случае Симоньян речь идет о злокачественном заболевании на первой-второй стадии. Со слов врача, прогноз в большинстве случаев благоприятный.
«Химиотерапия на ранних стадиях, как правило, проводится в комплексе с хирургическим лечением или лучевой терапией, что повышает ее эффективность. Переносимость первого курса – важный этап, позволяющий врачу оценить реакцию организма и скорректировать схему лечения при необходимости», – сказал он.
Известно, что Маргарита Симоньян проходит курс лечения в муниципальной больнице. Лечение проводят бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Как отметил Бамматов, терапия по программе ОМС гарантирует пациентам доступ к современным препаратам.
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – добавил Бамматов.
Напомним, 22 октября главред RT впервые подробно рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Журналистка ответила на самые острые вопросы: о причинах заболевания, перенесенной операции и курсах химиотерапии. Подробности читайте в материале amic.ru.
13:44:28 26-10-2025
Очень жаль её, пусть судьба будет к ней благосклонна.
14:38:33 26-10-2025
Да остановитесь уже!!! Хватит!!!
14:48:27 26-10-2025
мне 60лет. в моём школьном классе умерли 10 чел. но,они не армяне-симоняны. про них не пишут в СМИ.
15:13:39 26-10-2025
Желаю всем женщинам, борющимся с этим недугом, выздоровления!
16:04:48 26-10-2025
Не надо афишировать свои болезни
17:29:45 26-10-2025
Гость (16:04:48 26-10-2025) Не надо афишировать свои болезни...
Вам её совет по развитию рака не понравился?Вы будете перечить?
02:19:03 27-10-2025
Гость (14:48:27 26-10-2025) мне 60лет. в моём школьном классе умерли 10 чел. но,они не ... Ваши одноклассники,пусть покоятся с миром,не возглавляли агентство RT. Вас никто не заставляет читать новости о её здоровье. Следовательно ваш комментарий неуместен
11:25:25 27-10-2025
Ирина (02:19:03 27-10-2025) Ваши одноклассники,пусть покоятся с миром,не возглавляли аге...
Вот именно. Уже так ясно, что они куда более достойные и приличные люди.
11:50:05 27-10-2025
Ирина (02:19:03 27-10-2025) Ваши одноклассники,пусть покоятся с миром,не возглавляли аге... За то, что она творит со своим агентством ей гореть в аду до искончания веков. И мои одноклассники более приличные люди чем она.
06:04:48 28-10-2025
Гость (14:48:27 26-10-2025) мне 60лет. в моём школьном классе умерли 10 чел. но,они не ... И что??
20:19:08 05-11-2025
Болезнь эта страшная косит всех...знаменитых и просто не знаменитых.
Маргарита талантливайшея женщина. Хочется чтоб судьба болезнь повернула вспять. Трое детишек не должны быть сиротами.
Татьяна. Москва 2025....