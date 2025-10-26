Журналистка завершила свой первый курс химиотерапии

26 октября 2025, 13:25, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием, которое врачи выявили у нее в начале сентября. Журналистка, около месяца назад похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна, завершила свой первый курс химиотерапии. Врач Басир Бамматов, заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской больницы, рассказал, есть ли у нее шансы полностью вылечиться от рака. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Эксперт отметил, что в случае Симоньян речь идет о злокачественном заболевании на первой-второй стадии. Со слов врача, прогноз в большинстве случаев благоприятный.

«Химиотерапия на ранних стадиях, как правило, проводится в комплексе с хирургическим лечением или лучевой терапией, что повышает ее эффективность. Переносимость первого курса – важный этап, позволяющий врачу оценить реакцию организма и скорректировать схему лечения при необходимости», – сказал он.

Известно, что Маргарита Симоньян проходит курс лечения в муниципальной больнице. Лечение проводят бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Как отметил Бамматов, терапия по программе ОМС гарантирует пациентам доступ к современным препаратам.

«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – добавил Бамматов.

Напомним, 22 октября главред RT впервые подробно рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Журналистка ответила на самые острые вопросы: о причинах заболевания, перенесенной операции и курсах химиотерапии. Подробности читайте в материале amic.ru.