"За пределами медицины". Все, что известно о смерти Тиграна Кеосаяна

Режиссер и телеведущий прожил на 13 лет больше прогнозов врачей

27 сентября 2025, 11:52, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Как уже сообщалось, 26 сентября после продолжительной болезни на 60-м году жизни умер известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

"Ушел к Создателю"

В тот же день об этом сообщила его супруга – главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – написала она в своем телеграм-канале.

Как известно, режиссер около девяти месяцев находился в состоянии комы в одной из московских кардиологических клиник. Он был госпитализирован в конце декабря 2024 года в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия медперсонала, перенес клиническую смерть, о чем также рассказывала Маргарита Симоньян.

«До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», – написала она в своем телеграм-канале.

Симоньян не назвала диагноз, с которым был госпитализирован муж, сообщив только, что у Кеосаяна "давно-давно очень больное сердце".

Как сообщал телеграм-канал Baza, госпитализация телеведущего произошла 27 декабря, причем ранее он уже перенес два инфаркта миокарда – в 2008 и 2010 годах. В сообщении канала также говорилось, что врачи оценили его состояние как "крайне тяжелое".

"Все в руках Божьих"

В начале сентября некоторые СМИ и телеграм-каналы стали утверждать, что больной начал "просыпаться", однако подтверждений этой информации не было. Источники, ссылавшиеся на неназванных медиков, уверяли, что он якобы подавал слабые реакции на свет и звук: двигал глазами, моргал, а также пытаться поднять руки.

Врачи же говорили, что "все в руках Божьих", поскольку происходящее "уже находится за пределами медицины", рассказывала Симоньян журналисту Борису Корчевникову.

По ее словам, врачи в свое время не верили, что из-за проблем с сердцем Тиграну Кеосаяну суждено прожить до 46 лет, и выражали сомнения, что "человек с его сердцем может вести обычный образ жизни".

В то же время Маргарита Симоньян опровергала информацию о признаках улучшения состояния супруга.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – сообщала она.

Стоит заметить, что за время пребывания Тиграна Кеосаяна в коме серьезно ухудшилось состояние здоровья его жены – в сентябре она сообщила, что медики обнаружили у нее "страшное и тяжелое заболевание". Поначалу она не раскрывала диагноз, однако позднее все же поведала, что борется с онкологическим заболеванием.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – написала она в своем телеграм-канале.

"Всегда искренний и откровенный разговор"

Соболезнования по поводу смерти Кеосаяна родным и близким выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер назвал его необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком.

«Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», – говорится в телеграмме Путина.

Выразил соболезнование и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Кинематографические работы Тиграна Кеосаяна – всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье, надежде. И потому они близки и понятны каждому. Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии», – отметил глава кабмина России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что Тигран Кеосаян оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы.

«У него был редкий дар вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы: о любви и верности, о долге и чести, о смешном и трагическом в нашей жизни. Созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях», – подчеркнул Бастрыкин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Кеосаяна одним из самых добрых людей, которых она когда-либо знала.

«Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам».

«Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален», – написала Захарова в своем канале.

Стоит добавить, что официальный представитель внешнеполитического ведомства России была героиней самой первой передачи "Международная пилорама", выходившей на НТВ.

Депутат Госдумы, глава Комитета по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что Кеосаян был "ярким, творческим человеком, журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим".

«К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата», – цитирует Нилова РИА Новости.

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Тиграна Кеосаяна "совершенно ошарашивающей новостью".

«Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики – он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время», – цитирует Шахназарова РИА Новости.

Где будет прощание с Тиграном Кеосаяном и место его захоронения, пока неизвестны.