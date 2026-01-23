СМИ: Самолет Пхукет – Барнаул подал экстренный сигнал бедствия

Рейс готовится к посадке в аэропорту Китая

23 января 2026, 14:30, ИА Амител

Во время выполнения рейса из Пхукета в Барнаул, экипаж самолета сообщил о возникновении нештатной ситуации и подал сигнал бедствия.

По информации Shot, Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиаперевозчику Azur Air, отправил сигнал 7700, который является индикатором экстренной или аварийной ситуации, требующей безотлагательного реагирования наземных служб и диспетчеров. Подлинные причины отправки сигнала в настоящий момент выясняются.

Лайнер совершает подготовку к посадке в аэропорту города Ланьчжоу, расположенного в Китае. На борту воздушного судна находятся более двухсот пассажиров.