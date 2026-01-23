Пока самолет кружил над аэропортом Поднебесной, на сервисе Flightradar за ним следили тысячи человек

23 января 2026, 16:47, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru / Фото иллюстративное

Самолет авиакомпании Azur Air, 23 января выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия. В онлайне за перемещением воздушного судна, которое в тот момент было над территорией Китая, следили тысячи человек, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. В итоге борт смог благополучно приземлиться в аэропорту Ланьчжоу.

Самое важное, что известно о причинах инцидента к этому часу, – в нашем материале.

1 Что произошло с самолетом рейса Пхукет – Барнаул? Самолет Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиакомпании Azur Air и выполнявший рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул, вылетел в 10:20 по местному времени. Спустя около трех с половиной часов полета борт подал универсальный сигнал бедствия Squawk 7700. Таким способом экипажи сообщают об экстренной или аварийной ситуации, требующей безотлагательного реагирования наземных служб и диспетчеров. До пункта назначения в тот момент оставалось около 2456 километров. СМИ оперативно сообщили, что экипаж самолета готовится к экстренной посадке в одном из китайских аэропортов. Позднее стало известно, что рейс приземлился в Ланьчжоу.

2 Сколько человек находилось на борту? Как сообщили в пресс-службе Azur Air, в самолете находилось 238 пассажиров и семь членов экипажа.

3 Есть ли пострадавшие? Нет. Незапланированная посадка в китайском аэропорту прошла благополучно и в штатном режиме, сообщили в авиакомпании. Пострадавших нет. Telegram-канал Shot также сообщил, что перед посадкой рейс совершил несколько кругов над аэропортом, вырабатывая топливо.

4 Из-за чего рейс Пхукет – Барнаул подал сигнал бедствия в небе над Китаем? Причины выясняются – официально о них пока не сообщали. По факту инцидента уже начала проверку Красноярская транспортная прокуратура. Telegram-канал Shot оперативно сообщил, что возможной причиной сигнала бедствия стал отказ одного из двигателей. Позднее в близком к правительству Алтайского края Telegram-каналу "Ленина, 59" появилась информация от аэродромной службы аэропорта Ланьчжоу. Сообщается, что к инциденту привели выход из строя датчика давления масла и перебои в работе двигателя (потеря тяги). Издание Life , в свою очередь, предположило, что к нештатной ситуации могло привести попадание птицы в один из двигателей. Также известно, что в Ланьчжоу в ближайшее время прибудут авиатехники. Туда же доставят запчасти для вышедшего из строя самолета.

5 Что известно о самолете авиакомпании Azur Air, который экстренно приземлился в Китае? Регистрационный номер "Боинга" – RA-73071. По данным открытой картотеки russianplanes.net , свой первый полет судно совершило почти 27 лет назад – 9 марта 1999 года. При этом совокупный срок эксплуатации самолета – 15 лет и 7 месяцев. Авиакомпания Azur Air владеет бортом больше трех лет. Ранее он был в лизинге у российской UTair, а до этого принадлежал иностранным авиакомпаниям. Подчеркиваем: это не официальные данные, а информация из открытых источников.