В августе 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники. За 112 млн рублей ее купила 34-летняя Полина Лурье. Позже артистка объявила, что стала жертвой телефонных мошенников. С ее слов, они представились сотрудниками спецслужб, убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Долина обратилась в полицию и подала судебный иск. Она потребовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру.

Но Полина Лурье утверждала, что покупка была добросовестной. Она рассказала, что нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее, внесла задаток и лично встретилась с Ларисой Долиной, чтобы заключить предварительный и основной договоры купли-продажи.

Суд встал на сторону артистки и вернул ей право собственности на жилье. Однако он отказался от двусторонней реституции – правила, по которому стороны обязаны вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть певице квартиру, а ей предстояло отдать покупательнице деньги. Но закон постановил, чтобы Лурье взыскивала деньги за жилье с самих мошенников. Общественность обеспокоилась судьбой покупательницы, ведь она осталась и без жилья, и без огромной суммы.

После этого в Сети появился термин "эффект Долиной". Под ним подразумевают схему, при которой продавец получает деньги за недвижимость, а затем через суд требует вернуть их обратно, заявляя, что его обманули аферисты. При этом возвращать средства покупателю он якобы не обязан.