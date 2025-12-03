Что такое "эффект Долиной" и правда ли, что из-за него россияне боятся покупать квартиры?
Мошенники быстро перестроили его под известные "бабушкины схемы"
03 декабря 2025, 13:20, ИА Амител
Дело Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру за 112 млн рублей, а затем отсудила ее у покупательницы и не вернула деньги, вызвало широкий общественный резонанс. Россиян встревожила судьба москвички Полины Лурье, которая осталась без крупной суммы и жилья. На фоне скандала в юридическом и бытовом языке появилось понятие "эффект Долиной". Так назвали схему, которая значительно повлияла на рынок вторичного жилья в России.
Что вообще такое "эффект Долиной" и правда ли, что из-за него россияне боятся покупать квартиры, – в материале amic.ru.
Что такое "эффект Долиной" и как возникло это понятие?
В августе 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники. За 112 млн рублей ее купила 34-летняя Полина Лурье. Позже артистка объявила, что стала жертвой телефонных мошенников. С ее слов, они представились сотрудниками спецслужб, убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Долина обратилась в полицию и подала судебный иск. Она потребовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру.
Но Полина Лурье утверждала, что покупка была добросовестной. Она рассказала, что нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее, внесла задаток и лично встретилась с Ларисой Долиной, чтобы заключить предварительный и основной договоры купли-продажи.
Суд встал на сторону артистки и вернул ей право собственности на жилье. Однако он отказался от двусторонней реституции – правила, по которому стороны обязаны вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть певице квартиру, а ей предстояло отдать покупательнице деньги. Но закон постановил, чтобы Лурье взыскивала деньги за жилье с самих мошенников. Общественность обеспокоилась судьбой покупательницы, ведь она осталась и без жилья, и без огромной суммы.
После этого в Сети появился термин "эффект Долиной". Под ним подразумевают схему, при которой продавец получает деньги за недвижимость, а затем через суд требует вернуть их обратно, заявляя, что его обманули аферисты. При этом возвращать средства покупателю он якобы не обязан.
Как "эффект Долиной" повлиял на покупателей и продавцов "вторички"?
На фоне скандала вокруг Долиной выросло число судебных споров, в которых продавец требовал вернуть квартиру после покупки, но не отдавал назад деньги. За год таких случаев стало больше на 15–20%. В 2025-м более трех тысяч сделок оспорили именно по "схеме Долиной". Эксперты считают, что в ряде случаев этот механизм может оказаться мошенническим. Как рассказал ТАСС основатель крупной девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский, в некоторых случаях в отношении покупателей возбуждали уголовные дела.
«Перспектива остаться без денег, без квартиры и с уголовным делом ожидаемо пугает часть потенциальных покупателей квартир на "вторичке". Поэтому однозначно будут те, кто отдаст предпочтение новостройкам. Да, можно говорить о незначительном росте спроса во вновь возводимом жилье», – добавил эксперт.
Что об "эффекте Долиной" говорят юристы?
«Суть проста: организаторы вступают в сговор с пожилыми продавцами жилья, создают видимость законной сделки, получают деньги от добросовестных покупателей, а затем, опираясь на ту самую "формулу отмены", возвращают себе квартиры через суд, а деньги – никому», – отметил юрист.
- запросить свидетельство о праве собственности, выписку из ЕГРН и паспорт;
- убедиться, что продавец – собственник, а на объекте нет долгов или обременений;
- проверить данные через Росреестр;
- задать вопросы: можно ли проверить документы у нотариуса, готов ли продавец оформить сделку официально и через банк?
Снизить риски сделки помогут следующие меры:
- работа через нотариуса;
- оплата через проверенный банк;
- перевод денег на счет продавца с помощью аккредитива после регистрации или как минимум в присутствии нотариуса.
Еще эксперты рекомендуют обращать внимание на поведение продавца, в котором должны насторожить следующие факты:
- не может внятно объяснить, почему решил продать квартиру и все время меняет версии;
- продает жилье без встречной покупки и не может объяснить, где будет жить после продажи;
- допускает неожиданные скачки стоимости, предлагает большую скидку, ссылаясь на срочность продажи;
- отказывается дать контакты близких родственников и просит держать сделку втайне – он может действовать под влиянием мошенников;
- требует полного расчета наличными – покупатель рискует потерять деньги, а доказать сделку будет сложно.
А правда ли, что "эффект Долиной" уже захватил авторынок?
Как Ларису Долину "отменяют" в соцсетях?
После слушаний по делу об афере с квартирой Долина подверглась "оголтелой травле" в соцсетях. Пользователи обозлились на артистку за то, что Полина Лурье осталась без жилья и денег, рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он заявил Telegram-каналу Shot, что Долина плохо реагирует на "издевательства" в свой адрес.
Социальные сети пестрят видеороликами об "отмене Долиной". Например, под известную песню артистки "Погода в доме" ей отказывают в различных услугах или не впускают в рестораны. Также пользователи в шутку требуют вернуть деньги за импульсивные покупки и пишут, что их "развели мошенники".
Как информирует "Абзац", создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать кадры с участием Долиной. Речь идет о сцене, в которой артистка перепела хит Инстасамки "За деньги – да". А по данным Telegram-канала Baza, россияне сдают билеты на ее концерты во Владивостоке и Хабаровске. Кроме того, московский ресторан "Кафе Пушкинъ" и вовсе убрал со своего сайта информацию о новогоднем выступлении певицы. Посмотреть его можно было за 95 тысяч рублей.
В своих социальных сетях Лариса Долина закрыла комментарии. Под ее публикациями пользователи оставили сотни высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья". Удалить их артистке оказалось не под силу.
13:36:13 03-12-2025
Под ее публикациями пользователи оставили сотни высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья". Удалить их артистке оказалось не под силу.
Из интернета: Граждане в 1812 году объединились против Наполеона
в 1941 против Гитлера, в 2025 году против Долиной.
14:51:57 03-12-2025
Позорный суд стал катализатором для мошеннических схем, интересно как отреагирует Верховный суд. Либо они все в одной схеме.
15:34:50 03-12-2025
"эффект Долиной" = отсутствие правосудия (мошенничество, что дышло..) - видимо так.
13:31:16 04-12-2025
то ли у всех инстинкт проснулся - стаей нападать на одного? это низко.