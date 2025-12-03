НОВОСТИОбщество

Что такое "эффект Долиной" и правда ли, что из-за него россияне боятся покупать квартиры?

Мошенники быстро перестроили его под известные "бабушкины схемы"

03 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Дело Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру за 112 млн рублей, а затем отсудила ее у покупательницы и не вернула деньги, вызвало широкий общественный резонанс. Россиян встревожила судьба москвички Полины Лурье, которая осталась без крупной суммы и жилья. На фоне скандала в юридическом и бытовом языке появилось понятие "эффект Долиной". Так назвали схему, которая значительно повлияла на рынок вторичного жилья в России.

Что вообще такое "эффект Долиной" и правда ли, что из-за него россияне боятся покупать квартиры, – в материале amic.ru.

Что такое "эффект Долиной" и как возникло это понятие?

В августе 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники. За 112 млн рублей ее купила 34-летняя Полина Лурье. Позже артистка объявила, что стала жертвой телефонных мошенников. С ее слов, они представились сотрудниками спецслужб, убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Долина обратилась в полицию и подала судебный иск. Она потребовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру.

Но Полина Лурье утверждала, что покупка была добросовестной. Она рассказала, что нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее, внесла задаток и лично встретилась с Ларисой Долиной, чтобы заключить предварительный и основной договоры купли-продажи. 

Суд встал на сторону артистки и вернул ей право собственности на жилье. Однако он отказался от двусторонней реституции – правила, по которому стороны обязаны вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть певице квартиру, а ей предстояло отдать покупательнице деньги. Но закон постановил, чтобы Лурье взыскивала деньги за жилье с самих мошенников. Общественность обеспокоилась судьбой покупательницы, ведь она осталась и без жилья, и без огромной суммы.

После этого в Сети появился термин "эффект Долиной". Под ним подразумевают схему, при которой продавец получает деньги за недвижимость, а затем через суд требует вернуть их обратно, заявляя, что его обманули аферисты. При этом возвращать средства покупателю он якобы не обязан.

Как "эффект Долиной" повлиял на покупателей и продавцов "вторички"?

На фоне скандала вокруг Долиной выросло число судебных споров, в которых продавец требовал вернуть квартиру после покупки, но не отдавал назад деньги. За год таких случаев стало больше на 15–20%. В 2025-м более трех тысяч сделок оспорили именно по "схеме Долиной". Эксперты считают, что в ряде случаев этот механизм может оказаться мошенническим. Как рассказал ТАСС основатель крупной девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский, в некоторых случаях в отношении покупателей возбуждали уголовные дела.

«Перспектива остаться без денег, без квартиры и с уголовным делом ожидаемо пугает часть потенциальных покупателей квартир на "вторичке". Поэтому однозначно будут те, кто отдаст предпочтение новостройкам. Да, можно говорить о незначительном росте спроса во вновь возводимом жилье», – добавил эксперт.

Что об "эффекте Долиной" говорят юристы?

Дело Ларисы Долиной стало очень громким и значимым для рынка недвижимости. Адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале написал, что мошенники быстро перестроили его под известные "бабушкины схемы".
«Суть проста: организаторы вступают в сговор с пожилыми продавцами жилья, создают видимость законной сделки, получают деньги от добросовестных покупателей, а затем, опираясь на ту самую "формулу отмены", возвращают себе квартиры через суд, а деньги – никому», – отметил юрист.
Эксперты предупреждают, что подобные сделки проводят именно со вторичным жильем, ведь продавцом "первички" всегда выступает застройщик. Об этом "Газете.ru" рассказала адвокат Ирина Зуй. Но это не значит, что покупать "вторичку" сейчас нельзя. Агент по недвижимости Ксения Авдасева перед приобретением жилья советует сделать следующее:
  • запросить свидетельство о праве собственности, выписку из ЕГРН и паспорт;
  • убедиться, что продавец – собственник, а на объекте нет долгов или обременений;
  • проверить данные через Росреестр;
  • задать вопросы: можно ли проверить документы у нотариуса, готов ли продавец оформить сделку официально и через банк?

Снизить риски сделки помогут следующие меры:

  • работа через нотариуса;
  • оплата через проверенный банк;
  • перевод денег на счет продавца с помощью аккредитива после регистрации или как минимум в присутствии нотариуса.

Еще эксперты рекомендуют обращать внимание на поведение продавца, в котором должны насторожить следующие факты:

  • не может внятно объяснить, почему решил продать квартиру и все время меняет версии;
  • продает жилье без встречной покупки и не может объяснить, где будет жить после продажи;
  • допускает неожиданные скачки стоимости, предлагает большую скидку, ссылаясь на срочность продажи;
  • отказывается дать контакты близких родственников и просит держать сделку втайне – он может действовать под влиянием мошенников;
  • требует полного расчета наличными – покупатель рискует потерять деньги, а доказать сделку будет сложно.
А правда ли, что "эффект Долиной" уже захватил авторынок?

Сделки по "схеме Долиной" уже дошли до автомобильного рынка, рассказал в эфире Радио РБК Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства "Автостат". С его слов, подобные случаи были единичными, но уже повлияли на доверие к сделкам с подержанными машинами.
Как Ларису Долину "отменяют" в соцсетях?

После слушаний по делу об афере с квартирой Долина подверглась "оголтелой травле" в соцсетях. Пользователи обозлились на артистку за то, что Полина Лурье осталась без жилья и денег, рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он заявил Telegram-каналу Shot, что Долина плохо реагирует на "издевательства" в свой адрес. 

Социальные сети пестрят видеороликами об "отмене Долиной". Например, под известную песню артистки "Погода в доме" ей отказывают в различных услугах или не впускают в рестораны. Также пользователи в шутку требуют вернуть деньги за импульсивные покупки и пишут, что их "развели мошенники".

Как информирует "Абзац", создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать кадры с участием Долиной. Речь идет о сцене, в которой артистка перепела хит Инстасамки "За деньги – да". А по данным Telegram-канала Baza, россияне сдают билеты на ее концерты во Владивостоке и Хабаровске. Кроме того, московский ресторан "Кафе Пушкинъ" и вовсе убрал со своего сайта информацию о новогоднем выступлении певицы. Посмотреть его можно было за 95 тысяч рублей.

В своих социальных сетях Лариса Долина закрыла комментарии. Под ее публикациями пользователи оставили сотни высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья". Удалить их артистке оказалось не под силу.

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Дело Ларисы Долиной. Что известно о громком скандале с ее квартирой и "отмене" в соцсетях

Артистка отсудила свое ранее проданное жилье и не стала возвращать деньги покупателю
