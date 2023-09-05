Что такое эквайринг для бизнеса и как он работает

Этот способ оплаты очень удобный, но как выбрать банк?

05 сентября 2023, 18:30, ИА Амител erid: LjN8KKY69

Оплата картой / Фото: Freepik

Безналичные платежи давно стали частью нашей жизни. Бизнесу остается следовать этим тенденциям и предлагать доступные варианты расчетов. Например, использовать современный способ приема безналичных платежей для бизнеса – эквайринг.

Как работает эквайринг

Внешне процесс безналичной оплаты через терминал простой: приложил карту или смартфон – оплатил. На самом деле торговый эквайринг устроен гораздо сложнее. За считанные секунды, которые уходят на оплату покупки, сервис успевает:

передать данные карты в процессинговый центр банка-эквайера;

запросить сведения о состоянии счета покупателя, корректности ПИН-кода у банка-эмитента;

обработать ответ об одобрении транзакции или отказе от оплаты;

списать сумму со счета клиента и перевести ее в банк-эквайер.

Деньги на расчетный счет компании поступают не сразу. Банку требуется время на проверку операции – в среднем от одного до пяти рабочих дней. Впрочем, с услугой Турбо-эквайринг можно забыть об ожидании: выручка прилетит на счет в течение 15 минут.

Виды эквайринга

В зависимости от специфики работы компании выбирают один из трех вариантов услуги:

Торговый эквайринг. Это простой и привычный способ оплаты безналом. Предприниматель устанавливает POS-терминал (пос--терминал), который принимает все виды банковских карт, системы бесконтактных и быстрых платежей. Мобильный эквайринг. Имеет тот же принцип работы, что и торговый, но отличается оборудованием. В нем используются переносные терминалы, что удобно для курьеров, таксистов, небольших торговых точек и кафе. Некоторые банки предлагают сэкономить на покупке и аренде техники. Так, в Делобанке можно установить приложение "Эквайринг в смартфоне" и принимать оплату прямо с мобильного устройства. Интернет-эквайринг. Принимает онлайн-платежи прямо на сайте компании.

Как подключить эквайринг?

Следует выбрать подходящий банк. Выбор вариантов огромен: одни эквайеры обещают низкую комиссию, другие – бесплатное обслуживание, третьи – бонусы при открытии счета.

Далее вы подаете заявку: например, в Делобанке это можно сделать онлайн. Представитель банка связывается с вами для уточнения условий. Затем остается подписать договор и получить настроенное оборудование. Последнее можно как приобрести самостоятельно, так и взять в аренду. В случае с интернет-эквайрингом потребуется сайт: в течение нескольких дней технический специалист установит виджет для приема безналичных платежей онлайн.

Филиал "Дело" ПАО Банк Синара

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