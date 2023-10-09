Затянувшийся уже на несколько десятилетий конфликт Израиля с его оппонентами из сектора Газа вновь разгорелся до запредельных температур

09 октября 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сектор Газа – спорная территория на Средиземном море, которая регулярно фигурирует в сводках всех мировых информагентств. Этот участок земли уже более 60 лет делят Палестина и Израиль. 7 октября сектор Газа, который сейчас контролирует палестинское движение ХАМАС, оказался на пороге новой войны. Что это за территория и что сейчас там происходит, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Что происходит в секторе Газа?

Третий день подряд сектор Газа подвергается массированному ракетному удару со стороны Израиля. В рамках операции "Железные мечи" уже уничтожено более 500 объектов, где дислоцировались члены палестинского движения ХАМАС. Разрушения получили и жилые дома, есть жертвы среди мирного населения. Около 20 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах, приводят сообщение Управления ООН по координации гуманитарных вопросов "Известия".

Военный конфликт вспыхнул после ракетного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа, ответственность за который взяло на себя движение ХАМАС. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. В частности, они совершили нападение на участников музыкального фестиваля, там погибли около 260 человек.

Палестинцы обвиняют израильскую сторону в "неоднократных вторжениях" в одну из главных святынь ислама – мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

"ХАМАС совершил серьезную ошибку, начав войну против Израиля. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

По последним данным, число погибших в секторе Газа возросло до 424 человек, в Израиле – превысило 700 человек, пишет "Коммерсант". Палестинские группировки заявили, что удерживают 130 израильских заложников.

Что вообще такое сектор Газа и кому он принадлежит?

Сектор Газа – это небольшой прибрежный участок на юго-востоке Средиземного моря общей площадью порядка 360 км². Крошечная территория, протянувшаяся в длину на 40 километров, а в ширину достигающая максимум 12 километров, – место постоянного проживания около двух миллионов человек, эта земля считается одной из самых густо заселенных во всем мире. Почти везде тысячи и тысячи домиков, хибар, понастроенных хаотично. Практически вся электроэнергия и питьевая вода сюда поступает из Израиля, топливо тоже привозное.

На юго-западе Газа граничит с Египтом, на севере и востоке – с Израилем. Юридически сектор Газа входит в состав частично признанного арабского государства Палестина.

В 1947 году, согласно Плану ООН по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, сектор входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства. Однако в период с 1948 по 1967 год Газой завладел Египет. В ходе шестидневной войны в 1967 году территорию оккупировал Израиль и сохранял ее за собой на протяжении 38 лет. И только в 2005-м Израиль в ходе реализации "Плана одностороннего размежевания" вывел из Газы свои войска, провел эвакуацию порядка 8,5 тысячи еврейских переселенцев и ликвидировал свои поселения.

Сейчас Израиль и сектор Газа разделяет забор с контрольно-пропускными пунктами, граница с Египтом отгорожена бетонной стеной. Проживают здесь преимущественно палестинские беженцы, покинувшие территорию Израиля во время Арабо-израильской войны 1947-1949 годов, и их потомки.

В результате переворота, произведенного исламистской организацией ХАМАС в июле 2007 года, государственные учреждения и силы безопасности, а затем и сектор в целом перешли под контроль ХАМАС.

А что сейчас делят в Газе Палестина и Израиль?

Палестинцы хотят вернуть границы на позиции, которые были до 1967 года, а для этого необходим обмен территориями: новое государство они планируют создать на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а столицей сделать Восточный Иерусалим. Такое положение дел Израиль категорически не устраивает, и сдвигать границы он не намерен.