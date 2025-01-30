27 января на Солнце произошла вспышка класса М, что привело к повышению влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли

30 января 2025, 16:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Затяжная магнитная буря начнется на Земле вечером 31 января. Ее влияние метеозависимые люди будут ощущать несколько дней. Насколько мощной будет эта буря и сколько дней продлится, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Будет ли магнитная буря 31 января?

Вероятность такого сценария очень высока. Как пишет портал My-calend.ru, на Землю обрушится магнитная буря завтра вечером. И оказывать свое влияние на метеозависимых людей она будет до 4 февраля.

Причиной явления стала мощная солнечная вспышка класса М, которая произошла 27 января. Она усилила влияние рентгеновского излучения на ионосферу Земли. Кроме того, к нашей планете приближается гигантская корональная дыра, что будет способствовать усилению солнечного ветра и новым магнитным возмущениям.

Во сколько начнется магнитная буря?

Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после 18:00 по московскому времени, а уже после 21:00 мощность ударов перейдет в "красную" зону, что означает начало магнитной бури.

Первые трое суток геомагнитные колебания достигнут 5 баллов из 8 возможных. Их интенсивность снизится до 4 баллов вечером 2 февраля.

Какие последствия могут быть для людей из-за геомагнитных бурь?

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно метеозависимых людей. У них могут наблюдаться такие симптомы, как повышение артериального давления, головные боли, апатия, раздражительность, резкие перепады настроения, нарушение сна.

А можно как-то минимизировать влияние магнитных бурь?

Врачи советуют метеозависимым людям во время магнитных бурь не впадать в панику и придерживаться следующих рекомендаций: