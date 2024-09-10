Путин поручил ввести ежегодную выплату многодетным семьям
Размер выплаты не уточняется
10 сентября 2024, 15:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующая задача опубликована в перечне поручений на сайте Кремля.
"Правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности", – говорится в документе.
Размер ежегодной выплаты не уточняется. Срок исполнения поручения – 1 декабря 2024 года.
Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
"Трудоспособным лицам <...> независимо от факта родства таких лиц с ребенком, предусмотрев ежегодную индексацию данных выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год и определив порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами", – говорится в поручении.
Ранее Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным семьям в регионах с низкой рождаемостью. Правда, касается это только Дальнего Востока.
15:49:40 10-09-2024
чем ставку ключевую поднимать и инфляцию типо так пытаться сдержать, может лучше перестать вбрасывать деньги всем сестрам по серьгам
16:04:13 10-09-2024
Хватит плодить маргиналов.
16:40:05 10-09-2024
Гость (16:04:13 10-09-2024) Хватит плодить маргиналов.... Да вам никто и не предлагает размножаться.
16:42:59 10-09-2024
Гость (16:04:13 10-09-2024) Хватит плодить маргиналов.... «Я не перестаю поражаться меркантильности маргинала. Зачем тебе деньги, если ты рабочий в Астрахани? Гуляй, дыши, в лугах занимайся любовью, рыбачь. Тебе правительство валежник собирать разрешило, ягоды, грибы… Ну так лопай, уминай за обе щеки, наслаждайся жизнью!»
16:19:48 10-09-2024
Т.е вы хотите сказать, что моя соседка-алкоголичка, котора ни дня не работала и родила на свет 7 вечно голодных отпрысков, должна ежегодно получать матпомощь, помимо пропиваемых ею детских. А вторая соседка, живущая одна, работающая на двух работах, растящая двух дочерей, не нуждается в помощи. Потому что плохо плодилась. Очень справдливо.
17:35:18 10-09-2024
Гость (16:19:48 10-09-2024) Т.е вы хотите сказать, что моя соседка-алкоголичка, котора н... Так это всегда было так. Если мать-одиночка работает на двух-трех работах и зарабатывает - фигу ей, а не пособие. А той, которая сидит дома на попе - пожалуйста, ей нужнее) Правда, тогда то пособие было курам на смех, но подход так и остался.
18:34:13 10-09-2024
Гость (16:19:48 10-09-2024) Т.е вы хотите сказать, что моя соседка-алкоголичка, котора н... Если-бы у меня было семеро, я бы тоже пил
09:04:06 11-09-2024
Гость (18:34:13 10-09-2024) Если-бы у меня было семеро, я бы тоже пил... Вы путаете причину и следствие) Сдается мне, там пьют не потому, что семеро, а семеро потому, что пьют.
09:30:43 11-09-2024
Гость (16:19:48 10-09-2024) Т.е вы хотите сказать, что моя соседка-алкоголичка, котора н... то о чем вы написали, позиция жертвы. Задумайтесь об этом)
16:38:49 10-09-2024
Ну теперь то начнут рожать.
Или опять всё мало?
21:32:45 10-09-2024
Поручил, пообещал... Стабильность... Гарант