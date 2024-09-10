Размер выплаты не уточняется

10 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Дети в сапогах / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующая задача опубликована в перечне поручений на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности", – говорится в документе.

Размер ежегодной выплаты не уточняется. Срок исполнения поручения – 1 декабря 2024 года.

Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

"Трудоспособным лицам <...> независимо от факта родства таких лиц с ребенком, предусмотрев ежегодную индексацию данных выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год и определив порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), осуществления ухода за детьми-инвалидами", – говорится в поручении.

Ранее Путин предложил выплачивать 1 млн рублей многодетным семьям в регионах с низкой рождаемостью. Правда, касается это только Дальнего Востока.