ЦИК одобрила электронное голосование на выборах губернатора Алтайского края
Сколько дней будет применяться ДЭГ, решит краевая избирательная комиссия
07 июня 2023, 15:32, ИА Амител
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила включить Алтайский край в число регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на губернаторских выборах в сентябре 2023 года. Об этом стало известно в ходе заседания Центризбиркома 7 июня.
Кроме Алтайского края, ДЭГ будут использовать на выборах глав регионов в Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях, на довыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области, на местных выборах в Чувашии и Томской области и т.д. В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них – впервые, отметила Памфилова.
"По итогам рассмотрения заявок регионов – а их было более 30 – принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах. Из них 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли", – подчеркнула председатель ЦИК. Число потенциальных участников ДЭГ в 2023 году составит 21,5 млн человек. При этом избиратели вправе самостоятельно решить: голосовать традиционным способом на участке или сделать это удаленно через "Госуслуги".
Как ранее уточняли amic.ru в краевой избирательной комиссии, решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается по согласованию с Центризбиркомом. Еще весной КИК направила сведения о развитии сотовой связи и интернета в регионе, а также количестве избирателей, имеющих на "Госуслугах" подтвержденные учетные записи.
По данным Минцифры Алтайского края, по состоянию на февраль 2023 года на портале "Госуслуги" было зарегистрировано 1 141 317 жителей Алтайского края, достигших 18-летнего возраста. Это 64,5% от количества избирателей в регионе. На 1 января их численность оценивалась в 1 769 195 человек. Сотовой связью покрыто 70% площади региона, а возможность широкополосного доступа в интернет есть почти у 80% домашних хозяйств.
Главной избирательной кампанией в Алтайском крае в 2023 году станут выборы губернатора. Они назначены на 10 сентября. Стоимость кампании может составить 350 млн рублей.
15:49:27 07-06-2023
Памфилова ожила ?
16:16:42 07-06-2023
Вот пусть сами за себя и голосуют, при этой власти, я голосовать не буду, считаю унизительным участвовать в том чего не существует.
16:36:56 07-06-2023
Да сразу нарисуйте нужные циферки - к чему этот фарс?
16:40:38 07-06-2023
Гость (16:36:56 07-06-2023) Да сразу нарисуйте нужные циферки - к чему этот фарс?... Так они уже рисуют)))
17:01:23 07-06-2023
Гость (16:40:38 07-06-2023) Так они уже рисуют)))... Так стань наблюдателем и проследи, чтобы не рисовали
17:41:08 07-06-2023
Гость (16:36:56 07-06-2023) Да сразу нарисуйте нужные циферки - к чему этот фарс?... надо же соблюсти приличия. Типа всё по канонам, глас народа - глас божий
17:00:39 07-06-2023
Гость (16:16:42 07-06-2023) Вот пусть сами за себя и голосуют, при этой власти, я голосо... Тактика ваша вполне понятная - уговорить протестно настроенных граждан не ходить на выборы ))
20:42:59 07-06-2023
Гость (17:00:39 07-06-2023) Тактика ваша вполне понятная - уговорить протестно настроенн... Отказ участвовать в голосовании , это подобие гастарбайтера без права на голос своим безучастием , самоотстранение .
17:23:54 07-06-2023
Цифровое голосование через Госуслуги по средством технологии блокчей гарантия что голос будет учтен так как пожелал именно голосующий гражданин РФ и какие либо манипуляции исключены.
17:27:05 07-06-2023
те понимают что честно у Томенко нет шансов
00:45:18 08-06-2023
Ой, какая радость, электроновое голосуйствие! Прям щас задохнусь от восторга! Да протоколы уже лежат подписанные, кто и куда усядется. Результат подсказать, или сами дотумкаете?