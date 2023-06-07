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ЦИК одобрила электронное голосование на выборах губернатора Алтайского края

Сколько дней будет применяться ДЭГ, решит краевая избирательная комиссия

07 июня 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: cikrf.ru
Фото: cikrf.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила включить Алтайский край в число регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на губернаторских выборах в сентябре 2023 года. Об этом стало известно в ходе заседания Центризбиркома 7 июня.

Кроме Алтайского края, ДЭГ будут использовать на выборах глав регионов в Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях, на довыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области, на местных выборах в Чувашии и Томской области и т.д. В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них – впервые, отметила Памфилова.

"По итогам рассмотрения заявок регионов – а их было более 30 – принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах. Из них 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли", – подчеркнула председатель ЦИК. Число потенциальных участников ДЭГ в 2023 году составит 21,5 млн человек. При этом избиратели вправе самостоятельно решить: голосовать традиционным способом на участке или сделать это удаленно через "Госуслуги".

Как ранее уточняли amic.ru в краевой избирательной комиссии, решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается по согласованию с Центризбиркомом. Еще весной КИК направила сведения о развитии сотовой связи и интернета в регионе, а также количестве избирателей, имеющих на "Госуслугах" подтвержденные учетные записи.

По данным Минцифры Алтайского края, по состоянию на февраль 2023 года на портале "Госуслуги" было зарегистрировано 1 141 317 жителей Алтайского края, достигших 18-летнего возраста. Это 64,5% от количества избирателей в регионе. На 1 января их численность оценивалась в 1 769 195 человек. Сотовой связью покрыто 70% площади региона, а возможность широкополосного доступа в интернет есть почти у 80% домашних хозяйств.

Главной избирательной кампанией в Алтайском крае в 2023 году станут выборы губернатора. Они назначены на 10 сентября. Стоимость кампании может составить 350 млн рублей.

Алтайский край выборы
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023

Комментарии 11

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Гость

15:49:27 07-06-2023

Памфилова ожила ?

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Гость

16:16:42 07-06-2023

Вот пусть сами за себя и голосуют, при этой власти, я голосовать не буду, считаю унизительным участвовать в том чего не существует.

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Гость

16:36:56 07-06-2023

Да сразу нарисуйте нужные циферки - к чему этот фарс?

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Гость

16:40:38 07-06-2023

Гость (16:36:56 07-06-2023) Да сразу нарисуйте нужные циферки - к чему этот фарс?... Так они уже рисуют)))

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Гость

17:01:23 07-06-2023

Гость (16:40:38 07-06-2023) Так они уже рисуют)))... Так стань наблюдателем и проследи, чтобы не рисовали

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Гость

17:41:08 07-06-2023

Гость (16:36:56 07-06-2023) Да сразу нарисуйте нужные циферки - к чему этот фарс?... надо же соблюсти приличия. Типа всё по канонам, глас народа - глас божий

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Гость

17:00:39 07-06-2023

Гость (16:16:42 07-06-2023) Вот пусть сами за себя и голосуют, при этой власти, я голосо... Тактика ваша вполне понятная - уговорить протестно настроенных граждан не ходить на выборы ))

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Гость

20:42:59 07-06-2023

Гость (17:00:39 07-06-2023) Тактика ваша вполне понятная - уговорить протестно настроенн... Отказ участвовать в голосовании , это подобие гастарбайтера без права на голос своим безучастием , самоотстранение .

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Реzидент

17:23:54 07-06-2023

Цифровое голосование через Госуслуги по средством технологии блокчей гарантия что голос будет учтен так как пожелал именно голосующий гражданин РФ и какие либо манипуляции исключены.

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Гость

17:27:05 07-06-2023

те понимают что честно у Томенко нет шансов

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Гость

00:45:18 08-06-2023

Ой, какая радость, электроновое голосуйствие! Прям щас задохнусь от восторга! Да протоколы уже лежат подписанные, кто и куда усядется. Результат подсказать, или сами дотумкаете?

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