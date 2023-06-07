Сколько дней будет применяться ДЭГ, решит краевая избирательная комиссия

07 июня 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: cikrf.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила включить Алтайский край в число регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на губернаторских выборах в сентябре 2023 года. Об этом стало известно в ходе заседания Центризбиркома 7 июня.

Кроме Алтайского края, ДЭГ будут использовать на выборах глав регионов в Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях, на довыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области, на местных выборах в Чувашии и Томской области и т.д. В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них – впервые, отметила Памфилова.

"По итогам рассмотрения заявок регионов – а их было более 30 – принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах. Из них 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли", – подчеркнула председатель ЦИК. Число потенциальных участников ДЭГ в 2023 году составит 21,5 млн человек. При этом избиратели вправе самостоятельно решить: голосовать традиционным способом на участке или сделать это удаленно через "Госуслуги".

Как ранее уточняли amic.ru в краевой избирательной комиссии, решение о проведении дистанционного электронного голосования принимается по согласованию с Центризбиркомом. Еще весной КИК направила сведения о развитии сотовой связи и интернета в регионе, а также количестве избирателей, имеющих на "Госуслугах" подтвержденные учетные записи.

По данным Минцифры Алтайского края, по состоянию на февраль 2023 года на портале "Госуслуги" было зарегистрировано 1 141 317 жителей Алтайского края, достигших 18-летнего возраста. Это 64,5% от количества избирателей в регионе. На 1 января их численность оценивалась в 1 769 195 человек. Сотовой связью покрыто 70% площади региона, а возможность широкополосного доступа в интернет есть почти у 80% домашних хозяйств.

Главной избирательной кампанией в Алтайском крае в 2023 году станут выборы губернатора. Они назначены на 10 сентября. Стоимость кампании может составить 350 млн рублей.