ЦИК РФ допустила до выборов президента России четырех кандидатов

Двух кандидатов не зарегистрировали из-за большого количества брака в подписях

08 февраля 2024, 16:54, ИА Амител

Выборы президента / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЦИК РФ на заседании 8 февраля допустила до выборов президента России четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).

На этом же заседании ЦИК не допустила до выборов Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива"). В регистрации ему отказали по причине большого количества брака в подписях.

До заседания штаб Надеждина представил в ЦИК письменные возражения по итогам проверки подписей. Сам кандидат заявил, что обратится в суд, если ему откажут в регистрации.

Также ЦИК не зарегистрировала кандидатом в президенты Сергея Малинковича ("Коммунисты России"): в его подписях также обнаружили большое количество брака.