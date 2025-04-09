Напротив, на регион надвигается аномальная для апреля жара

09 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Солнечный день / Фото: pxhere.com

Циклон "Зион", который принес в центральную часть России аномальное похолодание со снегопадами и метелями, обойдет Алтайский край стороной. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Она пояснила, что арктический холод сместился на северо-восток Западной Сибири, задев Томскую область, а на Алтай, наоборот, надвигается летняя жара.

Уже днем 10 апреля воздух в нашем регионе прогреется до +10...+15, по западу – до +22 градусов. 11-го числа температура воздуха повысится до +21...+26°С. Пик жары придется на выходные: днем – от +23 до +30. Однако после таких погожих деньков в регионе все-таки похолодает, предупредила эксперт.