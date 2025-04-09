Циклон "Зион", который завалил Москву снегом, не дойдет до Алтайского края
Напротив, на регион надвигается аномальная для апреля жара
09 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Циклон "Зион", который принес в центральную часть России аномальное похолодание со снегопадами и метелями, обойдет Алтайский край стороной. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Она пояснила, что арктический холод сместился на северо-восток Западной Сибири, задев Томскую область, а на Алтай, наоборот, надвигается летняя жара.
Уже днем 10 апреля воздух в нашем регионе прогреется до +10...+15, по западу – до +22 градусов. 11-го числа температура воздуха повысится до +21...+26°С. Пик жары придется на выходные: днем – от +23 до +30. Однако после таких погожих деньков в регионе все-таки похолодает, предупредила эксперт.
"В воскресенье с прохождением по западным районам холодного фронта местами возможны дожди и даже грозы. А в понедельник произойдет спад температур по всему краю. Но такого мощного обвала холода до середины следующей недели, как в Москве, мы не ждем. Что будет в дальнейшем, пока неизвестно. Но были годы, когда в конце второй – начале третьей декады апреля и даже в мае в крае выпадал снег", – напомнила синоптик.
18:07:44 09-04-2025
Да мы и не против😎