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ЦРУ рассекретило отчет о гибели советских солдат после столкновения с пришельцами

Утверждается, что НЛО напало на военную часть в Сибири в конце 80-х

14 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

НЛО / Фото: unsplash.com / Michael Herren
НЛО / Фото: unsplash.com / Michael Herren

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, в котором утверждается, что советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом. Как сообщает "МК", авторы документа, опубликованного на официальном сайте ЦРУ, ссылаются на рассекреченные материалы КГБ, якобы переданные США после распада Советского Союза в 1991 году.

Согласно отчету, в архивах содержался 250-страничный файл о нападении НЛО на военную часть в Сибири в 1989-1990 годах. Там описывается появление над базой объекта в форме тарелки, который подбили ракетой класса "земля-воздух". После падения НЛО из него вышли пять гуманоидов с "большими головами и черными глазами".

По словам выживших солдат, пришельцы объединились в овальный объект, который стал светиться и издавать пронзительный свист. После произошла яркая вспышка, после которой 23 наблюдавших за происходящим военнослужащих "превратились в каменные столбы".

По данным ЦРУ, обломки НЛО и окаменевшие тела были доставлены в секретный институт под Москвой. Ведомство отмечает, что если инцидент был реален, то он представляет серьезную угрозу. При этом официальных подтверждений этой информации от российских властей не поступало.

"МК" отмечает, что источником в отчете указана статья из украинского издания "Тернопольский вечерник". Она вышла под названием "Космическая месть".

нло

Комментарии 24

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Афиноген

08:19:15 14-04-2025

А что по этому вопросу думают наши товарищи(или господа)?

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Гость

08:37:30 14-04-2025

Тернопольский вестник очень авторитетное издание. Как ему не верить? На тернопольском Привозе баба Ганка вам подтвердит.

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Горожанин.

08:40:56 14-04-2025

"Тернопольский вечерник" -очень солидное "научное "издание города Западной Украины с населением 220 тыс. чел.

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dok_СФ

08:41:34 14-04-2025

источником в отчете указана статья из украинского издания "Тернопольский вечерник" - похоже вся суть в этом.

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Musik

08:50:59 14-04-2025

dok_СФ (08:41:34 14-04-2025) источником в отчете указана статья из украинского издания "Т... Только Шварценеггер выжыл, да. Я сам видел.

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Гость

08:44:13 14-04-2025

Фокс Малдер и Дана Скали напряглись. Им предстояла командировка и расследование в условиях Сибирской неизвестности. Новый сезон "Секретных материалом" зашевелился.

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Чучмек

08:50:27 14-04-2025

В доме для умалишённых состоялся день открытых дверей?

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Гость

08:59:16 14-04-2025

галоперидолом не прокапывать, а проливать нужно.

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ППШариков

09:31:15 14-04-2025

Да уж )) Это даже обострением уже не назовешь ))) "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! " (с)

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Гость

09:32:03 14-04-2025

Украинское издание - в этом ключ к разгадки этого фейка :)

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Гость

09:53:43 14-04-2025

Я помню и в 90-х годах выходила статья в нашей местной газете "опасная зона - Новоалтайск", про ядерные захоронения. Ничего больше про это не слышно?! Тоже авторитетное издание было, местная газетка этого городка.

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Musik

10:36:50 14-04-2025

Гость (09:53:43 14-04-2025) Я помню и в 90-х годах выходила статья в нашей местной газет... проезжал недавно.
люди давно там не живут.

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Гость

10:46:47 14-04-2025

Гость (09:53:43 14-04-2025) Я помню и в 90-х годах выходила статья в нашей местной газет... ну так они писали про события в их городке, а не за тысячи км в Тернополе, есть разница?

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Пузырек

10:35:33 14-04-2025

Давайте обсудим СпидИнфо

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Гость

10:38:03 14-04-2025

Откуда в Тернополе стало известно, что происходило в В/Ч в Сибири? Очередное сочинение , как и про триллионные запасы природных ресурсов у киевского режима.

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464564

10:46:10 14-04-2025

Всё верно, мне комбат про это в девяностых рассказывал. Только там больше людей пострадало. 23 человека в камень, 16 человек кому руку, кому ногу окаменело, а комбату ниже пояса прилетело, но не сильно, так потом от девок отбоя не было, говорит, по пять часов стоять мог и нормально, как каменный.

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Гость

10:48:02 14-04-2025

Красивая киргизская сказка.

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Гость

10:58:02 14-04-2025

Зачем НЛО засекречивают?

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Афиноген

11:10:43 14-04-2025

Гость (10:58:02 14-04-2025) Зачем НЛО засекречивают?... А что вы думаете ,у нас только про НЛО засекречивают?Вон ,у нас ,допустим декларации по доходам властьимущих тоже тайна.Главное паши и не отвлекайся ,а результатами есть кому воспользоваться.

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Гость

18:00:56 14-04-2025

Афиноген (11:10:43 14-04-2025) А что вы думаете ,у нас только про НЛО засекречивают?Вон ,у ...
А это чтобы барнаульцы не испугались. А то если вдруг самолет над гором летит, то у большинства паника! Не дай бог НЛО! Тогда капец будет.

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Афиноген

08:07:00 15-04-2025

Гость (18:00:56 14-04-2025) А это чтобы барнаульцы не испугались. А то если вдруг са... Я разве про это там сказал?Отвечать то надо по существу,а не лишь бы прокукарекать.

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Гость

11:28:21 14-04-2025

Гость (10:58:02 14-04-2025) Зачем НЛО засекречивают?... Беспокоятся о вашем психическом состоянии.

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Гость

11:19:40 14-04-2025

В 1996 году верстал телепрограмму.
И пару раз, когда оставалось пустое место, сами с редактором придумывали гороскоп.
Тоже кто-то читал и верил.

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Гость

11:29:11 14-04-2025

Гость (10:58:02 14-04-2025) Зачем НЛО засекречивают?... Беспокоятся о вашем психическом состоянии.

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