ЦРУ рассекретило отчет о гибели советских солдат после столкновения с пришельцами

Утверждается, что НЛО напало на военную часть в Сибири в конце 80-х

14 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

НЛО / Фото: unsplash.com / Michael Herren

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, в котором утверждается, что советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом. Как сообщает "МК", авторы документа, опубликованного на официальном сайте ЦРУ, ссылаются на рассекреченные материалы КГБ, якобы переданные США после распада Советского Союза в 1991 году.

Согласно отчету, в архивах содержался 250-страничный файл о нападении НЛО на военную часть в Сибири в 1989-1990 годах. Там описывается появление над базой объекта в форме тарелки, который подбили ракетой класса "земля-воздух". После падения НЛО из него вышли пять гуманоидов с "большими головами и черными глазами".

По словам выживших солдат, пришельцы объединились в овальный объект, который стал светиться и издавать пронзительный свист. После произошла яркая вспышка, после которой 23 наблюдавших за происходящим военнослужащих "превратились в каменные столбы".

По данным ЦРУ, обломки НЛО и окаменевшие тела были доставлены в секретный институт под Москвой. Ведомство отмечает, что если инцидент был реален, то он представляет серьезную угрозу. При этом официальных подтверждений этой информации от российских властей не поступало.

"МК" отмечает, что источником в отчете указана статья из украинского издания "Тернопольский вечерник". Она вышла под названием "Космическая месть".