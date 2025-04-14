ЦРУ рассекретило отчет о гибели советских солдат после столкновения с пришельцами
Утверждается, что НЛО напало на военную часть в Сибири в конце 80-х
14 апреля 2025, 08:00, ИА Амител
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, в котором утверждается, что советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом. Как сообщает "МК", авторы документа, опубликованного на официальном сайте ЦРУ, ссылаются на рассекреченные материалы КГБ, якобы переданные США после распада Советского Союза в 1991 году.
Согласно отчету, в архивах содержался 250-страничный файл о нападении НЛО на военную часть в Сибири в 1989-1990 годах. Там описывается появление над базой объекта в форме тарелки, который подбили ракетой класса "земля-воздух". После падения НЛО из него вышли пять гуманоидов с "большими головами и черными глазами".
По словам выживших солдат, пришельцы объединились в овальный объект, который стал светиться и издавать пронзительный свист. После произошла яркая вспышка, после которой 23 наблюдавших за происходящим военнослужащих "превратились в каменные столбы".
По данным ЦРУ, обломки НЛО и окаменевшие тела были доставлены в секретный институт под Москвой. Ведомство отмечает, что если инцидент был реален, то он представляет серьезную угрозу. При этом официальных подтверждений этой информации от российских властей не поступало.
"МК" отмечает, что источником в отчете указана статья из украинского издания "Тернопольский вечерник". Она вышла под названием "Космическая месть".
08:19:15 14-04-2025
А что по этому вопросу думают наши товарищи(или господа)?
08:37:30 14-04-2025
Тернопольский вестник очень авторитетное издание. Как ему не верить? На тернопольском Привозе баба Ганка вам подтвердит.
08:40:56 14-04-2025
"Тернопольский вечерник" -очень солидное "научное "издание города Западной Украины с населением 220 тыс. чел.
08:41:34 14-04-2025
источником в отчете указана статья из украинского издания "Тернопольский вечерник" - похоже вся суть в этом.
08:50:59 14-04-2025
dok_СФ (08:41:34 14-04-2025) источником в отчете указана статья из украинского издания "Т... Только Шварценеггер выжыл, да. Я сам видел.
08:44:13 14-04-2025
Фокс Малдер и Дана Скали напряглись. Им предстояла командировка и расследование в условиях Сибирской неизвестности. Новый сезон "Секретных материалом" зашевелился.
08:50:27 14-04-2025
В доме для умалишённых состоялся день открытых дверей?
08:59:16 14-04-2025
галоперидолом не прокапывать, а проливать нужно.
09:31:15 14-04-2025
Да уж )) Это даже обострением уже не назовешь ))) "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! " (с)
09:32:03 14-04-2025
Украинское издание - в этом ключ к разгадки этого фейка :)
09:53:43 14-04-2025
Я помню и в 90-х годах выходила статья в нашей местной газете "опасная зона - Новоалтайск", про ядерные захоронения. Ничего больше про это не слышно?! Тоже авторитетное издание было, местная газетка этого городка.
10:36:50 14-04-2025
Гость (09:53:43 14-04-2025) Я помню и в 90-х годах выходила статья в нашей местной газет... проезжал недавно.
люди давно там не живут.
10:46:47 14-04-2025
Гость (09:53:43 14-04-2025) Я помню и в 90-х годах выходила статья в нашей местной газет... ну так они писали про события в их городке, а не за тысячи км в Тернополе, есть разница?
10:35:33 14-04-2025
Давайте обсудим СпидИнфо
10:38:03 14-04-2025
Откуда в Тернополе стало известно, что происходило в В/Ч в Сибири? Очередное сочинение , как и про триллионные запасы природных ресурсов у киевского режима.
10:46:10 14-04-2025
Всё верно, мне комбат про это в девяностых рассказывал. Только там больше людей пострадало. 23 человека в камень, 16 человек кому руку, кому ногу окаменело, а комбату ниже пояса прилетело, но не сильно, так потом от девок отбоя не было, говорит, по пять часов стоять мог и нормально, как каменный.
10:48:02 14-04-2025
Красивая киргизская сказка.
10:58:02 14-04-2025
Зачем НЛО засекречивают?
11:10:43 14-04-2025
Гость (10:58:02 14-04-2025) Зачем НЛО засекречивают?... А что вы думаете ,у нас только про НЛО засекречивают?Вон ,у нас ,допустим декларации по доходам властьимущих тоже тайна.Главное паши и не отвлекайся ,а результатами есть кому воспользоваться.
18:00:56 14-04-2025
Афиноген (11:10:43 14-04-2025) А что вы думаете ,у нас только про НЛО засекречивают?Вон ,у ...
А это чтобы барнаульцы не испугались. А то если вдруг самолет над гором летит, то у большинства паника! Не дай бог НЛО! Тогда капец будет.
08:07:00 15-04-2025
Гость (18:00:56 14-04-2025) А это чтобы барнаульцы не испугались. А то если вдруг са... Я разве про это там сказал?Отвечать то надо по существу,а не лишь бы прокукарекать.
11:28:21 14-04-2025
Гость (10:58:02 14-04-2025) Зачем НЛО засекречивают?... Беспокоятся о вашем психическом состоянии.
11:19:40 14-04-2025
В 1996 году верстал телепрограмму.
И пару раз, когда оставалось пустое место, сами с редактором придумывали гороскоп.
Тоже кто-то читал и верил.
11:29:11 14-04-2025
Гость (10:58:02 14-04-2025) Зачем НЛО засекречивают?... Беспокоятся о вашем психическом состоянии.