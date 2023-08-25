Цветочная битва. В Барнауле на День города выберут самого искусного флориста

Голосовать за самую красивую работу будут не только члены жюри, но и горожане

25 августа 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

На День города в Барнауле пройдут не только различные концерты и выставки, но и профессиональные соревнования. Например, горожане смогут выбрать лучшего цветочного мастера: в краевой столице проведут конкурс "Лучший флорист-2023". Профессионалы своего дела на глазах у публики создадут яркие композиции, а жюри и зрители выберут лучшие работы.

Искусство из живых цветов

Конкурс состоится 2 сентября, в 293-й день рождения Барнаула на ул. Мало-Тобольской. Побороться за звание "Лучший по профессии" приглашены представители студий, салонов и магазинов флористики города.

За отведенное время (2,5 часа) участникам нужно будет создать красивые и оригинальные композиции из свежесрезанных цветов, растений и других декоративных элементов. Работать мастера будут прямо на Мало-Тобольской, так что горожане смогут в живую понаблюдать, как создаётся искусство.

Важно, чтобы работы участников обязательно перекликались с историей и культурой города, его легендами и достопримечательностями, отмечается в правилах. А чтобы соревнование было еще увлекательнее для зрителей, конкурсантам запрещено злоупотреблять домашними заготовками. Основная часть работы должна быть сделана на месте.

После того, как флористы закончат "колдовать", все композиции будут выставлены на специальном стенде.

Лучшего будет выбирать жюри из профессионалов цветочного дела. Председателем в этом году будет Вадим Казанский — создатель "Школы новой флористики" и серебряный призёр чемпионата России по профессиональной флористике.

Сам конкурс пройдет с 11.00 до 15.00 часов.

Фото: amic.ru

Один приз — от жюри, второй — от зрителей

Впрочем, далеко не всё в конкурсе флористов будет решать жюри. Зрителям тоже предлагают поучаствовать в выборе самой красивой работе. Мастер, который наберет наибольшее количество голосов, получит "Приз зрительских симпатий".

Ну а после того, как выберут и наградят лучших цветочных мастеров, выставка превратится в красочную и ароматную фотозону, где любой желающий сможет сделать фото на память. На свой день рождения Барнаул получит прекрасный живой уголок, который будет радовать жителей и гостей краевой столицы.

Что еще ждёт горожан?

Конкурс флористов станет частью большой праздничной программы "Барнаул. Путешествие со вкусом". На Мало-Тобольской, пожалуй, будет больше всего развлечений для жителей.

Например, в рамках праздника здесь состоятся выставка "Барнаул туристский" и фестиваль еды "Вкусно и полезно".

На барнаульском Арбате будут работать торговые зоны с едой, различные выставки, открытая кухня, детская зона с аниматорами. Все площадки будут оформлены в популярном фантастическом стиле "стимпанк". Здесь же будет организована и арт-выставка современного искусства.

Конечно, на Мало-Тобольской будет и концертная программа. Здесь в течение всего дня будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы.

Кстати, на Арбат в День города вернется и эффектная фотозона в стиле "Барнаульского метрополитена", которая очень понравилась горожанам год назад.