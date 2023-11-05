Цыгановы заявили, что информация об обыске была пранком

Муж певицы сказал, что к розыгрышу причастен пранкер Лексус

05 ноября 2023, 21:26, ИА Амител

Кадр из видео

Информация об обысках в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказалась пранком. Об этом пара рассказала в своих социальных сетях.

Ранее Цыгановы опубликовали несколько странных сообщений, в которых говорили о том, что у них дома прошел обыск, в ходе которого изъяли "туфли и нейросеть".

Позднее они опубликовали ролик, где Вадим Цыганов благодарит за розыгрыш пранкера Лексуса и говорит о том, что все было организовано хорошо.



Сами пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют к этому никакого отношения, а на видео Цыганов благодарит их за другой розыгрыш.