НОВОСТИКультура

Цыгановы заявили, что информация об обыске была пранком

Муж певицы сказал, что к розыгрышу причастен пранкер Лексус

05 ноября 2023, 21:26, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Информация об обысках в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказалась пранком. Об этом пара рассказала в своих социальных сетях.

Ранее Цыгановы опубликовали несколько странных сообщений, в которых говорили о том, что у них дома прошел обыск, в ходе которого изъяли "туфли и нейросеть".

Позднее они опубликовали ролик, где Вадим Цыганов благодарит за розыгрыш пранкера Лексуса и говорит о том, что все было организовано хорошо.

Сами пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют к этому никакого отношения, а на видео Цыганов благодарит их за другой розыгрыш.

Знаменитости

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:50:18 05-11-2023

Цыгановы - мутная семейка, но патриоты!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:42 05-11-2023

бред

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:28 06-11-2023

Так украли нейросеть или нет? Я волнуюсь!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:21:39 06-11-2023

Кто эти обыскиваемые ? Зачем нас этой хренью грузят ? Как дела на фронте? Сколько км до Киева осталось ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:45 06-11-2023

При этом сами Лексус и Вован на своей странице написали что понятия не имеют о чем идет речь, и высказались что помочь данному достопочтенному семейству может только вызов бригады неотложной психиатрической помощи.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:15 06-11-2023

А при чём тут Собчак?. Был ли донос?.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:34 07-11-2023

Походу ни фига не было. В лучшем случае, наверное привлекают внимание, для повышения интереса, а в худшем, уже возрастные проблемы медицинского характера. Если так, нужна медицинская помощь, все таки искренние патриоты. Людей, ведущих себя чудаковато, у нас называют блаженными, так же называют святых. Считается, что блаженные потому и не в себе, что они постоянно витают на небесах

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:47 07-11-2023

Хохлы активно начали информационно мочить Цыгановых. А Цыганова правильно сказала хохлу Дудю - назови хоть одного украинского царя, назови хоть одну войну которую украина выиграла. Потому что никогда не было такого государства - украина, это всегда была и будет окраина России, на которой живут глупые русские с хохлами и кастрюлями на голове.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров