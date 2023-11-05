Цыгановы заявили, что информация об обыске была пранком
Муж певицы сказал, что к розыгрышу причастен пранкер Лексус
05 ноября 2023, 21:26, ИА Амител
Кадр из видео
Информация об обысках в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказалась пранком. Об этом пара рассказала в своих социальных сетях.
Ранее Цыгановы опубликовали несколько странных сообщений, в которых говорили о том, что у них дома прошел обыск, в ходе которого изъяли "туфли и нейросеть".
Позднее они опубликовали ролик, где Вадим Цыганов благодарит за розыгрыш пранкера Лексуса и говорит о том, что все было организовано хорошо.
Сами пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют к этому никакого отношения, а на видео Цыганов благодарит их за другой розыгрыш.
21:50:18 05-11-2023
Цыгановы - мутная семейка, но патриоты!
22:50:42 05-11-2023
бред
00:02:28 06-11-2023
Так украли нейросеть или нет? Я волнуюсь!
06:21:39 06-11-2023
Кто эти обыскиваемые ? Зачем нас этой хренью грузят ? Как дела на фронте? Сколько км до Киева осталось ?
08:28:45 06-11-2023
При этом сами Лексус и Вован на своей странице написали что понятия не имеют о чем идет речь, и высказались что помочь данному достопочтенному семейству может только вызов бригады неотложной психиатрической помощи.
09:34:15 06-11-2023
А при чём тут Собчак?. Был ли донос?.
07:34:34 07-11-2023
Походу ни фига не было. В лучшем случае, наверное привлекают внимание, для повышения интереса, а в худшем, уже возрастные проблемы медицинского характера. Если так, нужна медицинская помощь, все таки искренние патриоты. Людей, ведущих себя чудаковато, у нас называют блаженными, так же называют святых. Считается, что блаженные потому и не в себе, что они постоянно витают на небесах
09:47:47 07-11-2023
Хохлы активно начали информационно мочить Цыгановых. А Цыганова правильно сказала хохлу Дудю - назови хоть одного украинского царя, назови хоть одну войну которую украина выиграла. Потому что никогда не было такого государства - украина, это всегда была и будет окраина России, на которой живут глупые русские с хохлами и кастрюлями на голове.