Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта в Петербурге

Девушку привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о её аресте

04 апреля 2023, 19:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указание лиц, действовавших с Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой, которую передала военкору Владлену Татарскому. В результате мужчина погиб, ещё более 30 человек получили различные ранения.

На данный момент девушку привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о её аресте.