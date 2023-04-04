Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта в Петербурге
Девушку привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о её аресте
04 апреля 2023, 19:08, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указание лиц, действовавших с Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой, которую передала военкору Владлену Татарскому. В результате мужчина погиб, ещё более 30 человек получили различные ранения.
На данный момент девушку привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о её аресте.
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