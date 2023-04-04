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Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта в Петербурге

Девушку привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о её аресте

04 апреля 2023, 19:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указание лиц, действовавших с Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой, которую передала военкору Владлену Татарскому. В результате мужчина погиб, ещё более 30 человек получили различные ранения. 

На данный момент девушку привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о её аресте.

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Комментарии 4

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Гость

21:30:53 04-04-2023

Она дура?

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Гость

21:36:16 04-04-2023

Доигралась в независимость и справедливость. Умная девушка, но попала под влияние.

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Гость

00:44:16 05-04-2023

Гость, да, как и вся либшиза

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Гость

07:58:42 05-04-2023

Много было женщин-террористок в Российской империи.Самая злыдня-это Фани Каплан.А эту из Украины направляли.

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