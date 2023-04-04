Дарью Трепову арестовали на два месяца по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме по ходатайству следствия

04 апреля 2023, 22:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Дарье Треповой, которую обвиняют в теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение дела проводилась в закрытом режиме по ходатайству следствия. Причиной тому стало наличие секретных данных в деле.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову на съёмной квартире в Выборгском районе города.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указание лиц, действовавших с Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку с взрывчаткой, которую передала военкору Владлену Татарскому. В результате мужчина погиб, ещё 40 человек получили различные ранения.