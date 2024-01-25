Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе в Петербурге

Ее признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов для сокрытия преступления

25 января 2024, 19:12, ИА Амител

Дарья Трепова* на судебном заседании / Фото: ТАСС

Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 600 тысяч рублей за теракт в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.

26-летнюю подсудимую признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов с целью сокрытия преступления.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

В ходе разбирательств девушка заявляла, что не знала о наличии взрывчатки в статуэтке – она полагала, что там находится прослушка. В ходе судебных разбирательств она призналась, что действовала по заданиям украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт. Свою вину Трепова* не признала и заявила, что до теракта она вообще не знала, кто такой Владлен Татарский.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга