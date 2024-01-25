Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе в Петербурге
Ее признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов для сокрытия преступления
25 января 2024, 19:12, ИА Амител
Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 600 тысяч рублей за теракт в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.
26-летнюю подсудимую признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов с целью сокрытия преступления.
Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля 2023 года – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.
В ходе разбирательств девушка заявляла, что не знала о наличии взрывчатки в статуэтке – она полагала, что там находится прослушка. В ходе судебных разбирательств она призналась, что действовала по заданиям украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт. Свою вину Трепова* не признала и заявила, что до теракта она вообще не знала, кто такой Владлен Татарский.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
19:14:19 25-01-2024
За грабителя банка ?
19:19:25 25-01-2024
Поделом.
19:37:54 25-01-2024
Есть ролик,где она невольно выставила вперёд ладони,как бы защищаясь от действия малого взрыва.Это говорит о её лжи про то,что она ни до чего не догадывалась и что её держали за безмозглую дуру.
19:58:05 25-01-2024
Сомнительно,что она "на хате" будет долго "париться на нарах".С предателями родины ещё никто никто "не откинулся".
23:33:22 25-01-2024
гость (19:58:05 25-01-2024) Сомнительно,что она "на хате" будет долго "париться на нарах... Главное, что у тебя ничего не парится....
20:56:50 25-01-2024
Отыгрались по полной на безвинном человеке.Осталась бы она в кафе,зная о теракте.
22:00:55 25-01-2024
Сергей Рудов (20:56:50 25-01-2024) Отыгрались по полной на безвинном человеке.Осталась бы она в... Сережа, ты дебил?
21:11:18 25-01-2024
А теперь порядочные налогоплательщики, мы с вами, еще и будем содержать эту падлу.
23:31:37 25-01-2024
Горе это...горе за погибшего Татарского...горе за эту дуру....
23:32:17 25-01-2024
У неё наверное голова дюже больная
23:41:37 25-01-2024
Лучшие годы за решëткой... На деньги налогоплательщиков... А когда она такие миллионы сможет выплатить находясь там?
04:54:13 26-01-2024
Срок приговора в назидание остальным.
06:58:08 26-01-2024
Это реально приговор даже не самой Треповой, это приговор всем тем кто поддаваясь на посулы копеек в Сети идут и поджигают военкоматы, инфраструктуру железных дорог, поджигают двери семьям военкоров. Как можно быть такими отмороженными???? Так вот знайте - вас найдут, схватят и закроют в зиндан на десятки лет за такие действия. Знайте это, твари поганые.
14:20:37 26-01-2024
Молодая, глупая,думать не научили. Научат. и лет через 15 на свободе будет еще один классовый враг.