Даже кратковременный отказ от смартфона улучшает самочувствие

Без телефона у людей повышалась коммуникабельность и настроение

22 января 2026, 17:25, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Непродолжительное воздержание от использования смартфонов способно положительно повлиять на состояние человека. К такому заключению пришли исследователи из Германии, сообщает "Газета.ру".

В период, когда участники эксперимента снижали частоту проверки уведомлений и чтения новостей в своих телефонах, у них наблюдалось улучшение эмоционального фона, повышение уровня энергии и заинтересованность в контактах с другими людьми.

Тем не менее эти положительные эффекты проявлялись слабо и исчезали спустя пару-тройку часов. Как только испытуемые возобновляли привычный ритм жизни, все быстро возвращалось к прежним значениям. Исследование также выявило, что временный перерыв в "цифровой зависимости" должен происходить исключительно по собственному желанию. В противном случае это может вызвать повышенную раздражительность.