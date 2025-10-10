В Якутии подросток поставил телефон на зарядку и погиб

Ребенка убил удар током, который случился по неизвестным причинам

10 октября 2025, 14:33, ИА Амител

В Якутске юный житель погиб из-за несчастного случая с мобильным телефоном на зарядке. По данному факту возбуждено уголовное дело, о чем сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ по Республике Саха.

Согласно предварительной информации, 8 октября 2025 года в Якутске мать нашла своего 17-летнего сына в квартире с обширными ожогами в районе грудной клетки. Прибывшие медики констатировали смерть подростка, полученные повреждения оказались смертельными.

Следственная группа, работавшая на месте трагедии, установила, что рядом с телом находился мобильный телефон, подключенный к электросети через зарядное устройство. По информации СК, молодой человек разговаривал по телефону, когда тот заряжался, и по невыясненным обстоятельствам произошел электрический разряд, убивший ребенка.