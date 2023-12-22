Помимо оказания "небезопасных" услуг, фигурантов могут привлечь по статье о хищении имущества

22 декабря 2023, 07:30, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru

В уголовном деле, которое возбудили в ноябре 2023 года против директора и учредителя рубцовской управляющей компании "Соломон", бросившей "убитые" дома накануне зимы, появились новые подробности. Как сообщают источники amic.ru, на прошлой неделе фигурантам изменили меру пресечения и выпустили их из СИЗО. Кроме того, следователи дополнительно возбудили дело о присвоении и растрате чужого имущества.

Что известно об освобождении из СИЗО руководителей "Соломона"?

Директора управляющей компании "Соломон" Дмитрия Семенихина и учредителя Евгения Соснова заключили под стражу 19 ноября. Предполагалось, что они проведут в СИЗО два месяца. Однако 14 и 15 декабря Алтайский краевой суд изменил меру пресечения фигурантам с заключения под стражу на подписку о невыезде. Как сообщили amic.ru в СУ СКР по Алтайскому краю, такое решение принято по итогам апелляции, которую подала защита Соснова.

Знакомые с ситуацией источники amic.ru рассказали, что учредитель "Соломона" Евгений Соснов заключил соглашение с адвокатом, однако тот на допрос подзащитного в Следком не являлся и на связь не выходил (по данным источников, якобы намеренно затягивая следствие. – Прим. ред.). Тогда следователи предоставили фигуранту государственного защитника. Соснов, в свою очередь, подал апелляцию в Алтайский краевой суд, который усмотрел нарушения прав обвиняемого на защиту. Якобы следователи не предприняли должных мер для поиска адвоката Соснова по соглашению, и суд отнес этот факт к смягчающим обстоятельствам для учредителя УК, изменив ему меру пресечения. Аналогично изменена мера пресечения и директору УК Дмитрию Семенихину.

Между тем, как сообщают инсайдеры, именно на такой исход событий и рассчитывал Евгений Соснов, имеющий большой опыт успешных юридических тяжб, в том числе против исполнительной власти, например, администрации Рубцовска.

В чем обвиняют руководство УК "Соломон"?

В ноябре 2023 года СК возбудил уголовное дело в отношении учредителя и директора УК "Соломон" по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору".

Однако, как сообщили amic.ru в СУ СКР по Алтайскому краю, дополнительно следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения". Обвинение не предъявлено. Проводится проверка.

По данным источников, в ходе обыска у Евгения Соснова в гараже якобы обнаружили деньги: по одним данным, купюры лежали в стеклянных банках, по другим – в канистрах. В Следкоме информацию не подтвердили, сославшись на тайну следствия.

Почему жители Рубцовска выступают против УК "Соломон"?

Напомним, история об "убитых" домах в Рубцовске переросла в уголовное дело после публикации amic.ru, в которой местные жители рассказали о катастрофическом состоянии домов. Горожане пожаловались на затопленные канализационными стоками и убитые подъезды, обрушающиеся фасады, протекающие трубы и другие проблемы (почитать о них можно в материале: "Плесень и невыносимая вонь". В Рубцовске десятки домов остались без УК накануне зимы").

После проверок надзорных ведомств, инициированных депутатом АКЗС Андреем Чернобаем, управляющая компания "Соломон", за которой закреплены 44 дома, в том числе "разбитые", самоликвидировалась. Региональный СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору". На место выезжали следователи, представители надзорных органов и администрации города, которые опросили жителей домов.