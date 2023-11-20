Решать проблему "убитых" домов в Рубцовске будут за счет средств резервного фонда

Власти города также планируют обратиться к краевому правительству с просьбой оказать содействие в ситуации

20 ноября 2023, 18:58, ИА Амител

Дом по улице Дзержинского, 16 / Фото: Андрей Чернобай

Власти Рубцовска обратятся к правительству Алтайского края с просьбой посодействовать муниципалитету в ситуации с многоквартирными домами, которые оказались в неудовлетворительном состоянии из-за действий УК "Соломон". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Фельдман.

Сегодня в Рубцовске состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Рубцовска. Кроме последствий урагана, там обсуждалась и ситуация с проблемными домами.

"Жителей мы не бросим, в первую очередь будем работать с домами, где наиболее сложная ситуация. Для решения этих проблем возникла необходимость использования резервного фонда города. Также обратимся к правительству Алтайского края с просьбой оказать содействие муниципалитету в этом вопросе", – написал Фельдман. Напомним, уголовное дело в отношении УК "Соломон" Следком возбудил после публикации amic.ru материала об аварийном состоянии многоквартирных домов. Местные жители жаловались на затопленные канализационными стоками подъезды, обрушающиеся фасады, убитые подъезды, протекающие трубы. На место выезжали следователи, представители надзорных органов и администрации города, которые опросили местных жителей домов.

Сегодня стало известно, что директора и учредителя управляющей компании поместили под стражу. Дело расследуют по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершены группой лиц по предварительному сговору".