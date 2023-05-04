Демидовская площадь вырвалась в лидеры голосования за благоустройство в Барнауле

Ещё вчера в списке лидировал Сиреневый бульвар

04 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Демидовская площадь вырвалась в лидеры голосования за благоустройство по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Барнауле. Сейчас за неё проголосовали около 3,5 тысячи человек.

Всего на 4 мая в голосовании приняли участие уже почти 33 тысячи жителей города. На втором месте по популярности идёт Сиреневый бульвар, который до недавних пор лидировал – 3,4 тысячи голосов. Третье место занимает бывший парк имени Ленина – около 3,2 тысячи голосов.

Напомним, что голоса будут принимать до 31 мая включительно. Жители 10 городов Алтайского края могут проголосовать за нужный объект на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru. Это Барнаул, Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое и Камень-на-Оби.