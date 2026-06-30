День семьи, любви и верности: когда отмечают праздник и что он значит для России
Рассказываем, кто такие Петр и Феврония и почему именно их считают покровителями семьи
30 июня 2026, 06:40, ИА Амител
8 июля в России отпразднуют День семьи, любви и верности — один из самых молодых, но также и один из самых значимых для нашей страны праздников.
Amic.ru напоминает о его истории и традициях, а также объясняет, почему это событие так важно для жителей России.
Как появился День семьи, любви и верности?
День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православной традиции. История их жизни есть в "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в середине XVI века священником Ермолаем-Еразом.
Как сказано в повести, еще до начала своего правления юный Петр вступил в схватку с чудовищным змеем. И хотя будущий князь сумел его одолеть, ядовитая кровь чудища попала ему на кожу, из-за чего он заболел проказой. Никто не мог ему помочь, но однажды во сне Петру пришло откровение, что исцелить его сможет некая Феврония — дочь пчеловода из рязанской деревни Ласково, славившаяся своим даром целительства. Та согласилась помочь будущему князю, но взяла с него слово взамен жениться на ней.
Петр дал обещание, но нарушил его после выздоровления, поскольку высокий статус не позволял ему взять в супруги крестьянскую девушку. Однако из-за несдержанного слова болезнь вернулась, из-за чего он вновь обратился к целительнице, на этот раз связав с ней свою жизнь.
Взойдя на престол, Петр столкнулся с недовольством бояр, не желавших видеть знахарку незнатного происхождения своей княгиней. Они требовали, чтобы князь нашел себе другую жену — из благородного рода, но Петр отказался расставаться с Февронией, из-за чего супругам предложили покинуть Муром. Княжеская чета добровольно отреклась от власти и отправилась вниз по реке Оке, ведя простую жизнь в изгнании. Но вскоре началась смута из-за борьбы за княжеский престол, и бояре призвали законных правителей обратно.
Вернувшись, Петр и Феврония стали княжить вновь, заслужив славу мудрых и справедливых правителей: помогали бедным, поддерживали церковь и улаживали конфликты. В старости они приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя вместе. Также, согласно "Повести", они скончались в один день и час — 8 июля 1228 года. Их тела положили в разных обителях, но на следующее утро, согласно преданию, они чудесным образом оказались вместе в одном гробу.
В 1547 году на Московском церковном соборе Петр и Феврония были канонизированы и признаны покровителями семьи и брака Русской православной церковью, а день их кончины стал днем их памяти и вошел в церковный календарь. Таким образом, история Петра и Февронии стала истинным символом семейной верности, а любовь не разлучила их даже после смерти.
Когда и где начали отмечать этот день?
Идея учреждения Дня семьи, любви и верности зародилась в городе Муроме — на родине святых Петра и Февронии, — в 1990-х годах. Тогда там начали отмечать День памяти святой четы, приурочив к празднествам в честь Дня города. В 2006 году власти Мурома предложили сделать День семьи, любви и верности всероссийским праздником, и эту идею поддержали Государственная Дума, Совет Федерации и Русская православная церковь.
В 2008 году этот праздник впервые отметили в качестве общероссийского благодаря действиям Фонда социально-культурных инициатив, возглавляемого супругой третьего президента России Дмитрия Медведева — Светланой Медведевой, и тогда же он получил свое официальное название. Однако официальный статус торжество получило лишь 28 июня 2022 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности.
Этот праздник отмечают только в России, однако существует еще такое событие, призванное подчеркнуть значимость института семьи, как Международный день семей. Это мероприятие было учреждено Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, и с 15 мая 1994 года отмечается ежегодно во всем мире.
Насколько важен День семьи, любви и верности в России?
Согласно указу президента России Владимира Путина, подписанному в 2022 году, этот праздник был учрежден "для сохранения семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".
«Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее», — говорил глава государства в своем поздравлении организаторам, участникам и гостям концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, который прошел в 2024 году в Государственном Кремлевском дворце.
Как принято отмечать этот праздник?
8 июля принято проводить время с родными: семьи собираются вместе, супруги обновляют свадебные обеты. Верующие посещают храмы, где молятся святым Петру и Февронии о благополучии в браке, даровании детей и укреплении семейных отношений. Паломники часто приезжают в Свято-Троицкий монастырь в Муроме, где хранятся мощи святых.
Также в этот день многие ЗАГСы продлевают часы работы, чтобы зарегистрировать всех желающих, поскольку этот праздник также считается удачной датой для свадьбы. При этом венчаться в этот день не рекомендуется — дата приходится на Петров пост, а во время него, согласно Уставу Православной церкви, венчание запрещено.
Считается, что сны накануне праздника могут быть вещими, предугадывая одиноким будущего партнера, а супругам — семейные перемены. По приметам, жаркая погода 8 июля сулит еще 40 дней зноя, а звездное небо вечером — хороший урожай. Не рекомендуется ругаться, сплетничать и обманывать.
Основным символом Дня семьи, любви и верности является цветок ромашка, который ассоциируется с чистотой, нежностью, верностью и надеждой на любовь. А еще в этот день семейные пары, прожившие в браке 25 лет, удостаиваются особенного знака — медали "За любовь и верность". В День семьи, любви и верности ею награждают семейные пары, подающие пример крепких семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества. Кандидатов рекомендуют муниципальные власти, а награждение проходит на региональном и федеральном уровнях.
В Алтайском крае в 2025 году данной медалью были награждены 32 супружеские пары. Среди них были Петр и Любовь Локайчук, которые отметили 47-летие супружеской жизни и вырастили восьмерых детей, а также Галина и Алексей Шмаргун из Барнаула, прожившие в браке 51 год и воспитавшие двоих сыновей и дочь.
В этот праздник по всей стране проходит множество различных культурных мероприятий, но основным центром событий по праву считается город Муром, где и началась история торжества. Традиционно в этот день поощряется помощь другим семьям и поддержка нуждающихся.
Что дарят в этот день?
В День семьи, любви и верности очень важно оказать внимание. Главным "традиционным подношением" считается символ праздника — ромашка, которую близким можно преподнести в виде одного цветка или целого букета. Помимо цветов, очень часто дарят "февроньки" — открытки с ромашками, а в верующих семьях могут преподнести икону Петра и Февронии Муромских. Высоко ценятся парные сувениры для супругов, такие как статуэтки и обереги для двоих, а также различные поделки.
Как пройдет День семьи, любви и верности в 2026 году?
Праздник пройдет традиционно 8 июля, которое в 2026 году выпадет на среду. Город Муром также вновь станет главной площадкой Дня семьи, любви и верности, но при этом сам праздник пройдет в субботу, 4 июля, за несколько дней до официальной даты.
В программу торжества входят различные мастер-классы по народным ремеслам, ярмарки и различные мини-спектакли. В 12:00 на Московской улице собираются установить рекорд России по самой массовой игре в "ручеек", к которой могут присоединиться все желающие по предварительной регистрации. Вечером на сцене на берегу реки Оки пройдет праздничный концерт.
8 и 9 июля 2026 года в Национальном центре "Россия" в Москве в третий раз состоится Всероссийский свадебный фестиваль, на котором множество влюбленных пар из других регионов страны приедут, чтобы вступить в брак. Также в этот день по всей России пройдет множество различных концертов, фестивалей, ярмарок, творческих встреч и просветительских лекций, посвященных Дню семьи, любви и верности.
В Алтайском крае также пройдет череда мероприятий, связанных с этим нежным и светлым днем. Например, 5 июля Барнаул порадует своих жителей и гостей семейными форумами и концертами, которые состоятся в трех парках — "Лесная сказка", "Изумрудный" и "Центральный". Также в регионе снова состоится награждение 32 семейных пар общественной медалью "За любовь и верность".
09:17:22 30-06-2026
"Однако из-за несдержанного слова болезнь вернулась, из-за чего он вновь обратился к целительнице"
Не совсем точно, а то может показаться, что болезнь вернулась сама по себе
"Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно — князю дочь древолаза взять себе в жены!» И послал к ней, молвив: «Скажите ей — пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!»
09:41:14 30-06-2026
Гость (09:17:22 30-06-2026) "Однако из-за несдержанного слова болезнь вернулась, из-за ч... Угу. То есть один слово держать и не собирался, а вторая спецом не долечила, чтобы не соскочил. Прекрасный образец для подражания. И да, что там с детьми было? Вроде у нас семья без детей семьей не считается? Не скрепно и т.д.?
09:31:23 30-06-2026
Унылая замена Дня Святого Валентина
10:14:10 30-06-2026
Гость (09:31:23 30-06-2026) Унылая замена Дня Святого Валентина... если вы узнаете судьбу этого Валентина, то вряд ли будете считать 14 февраля праздником. если вы не садист- извращенец, конечно
10:29:06 30-06-2026
Элен без ребят (10:14:10 30-06-2026) если вы узнаете судьбу этого Валентина, то вряд ли будете сч...
А вы еще больше слушайте кисель из телевизора, пока он совсем не заменит вам мозг. Валентин вообще-то признан православным святым. Или вы таки что-то гоните на нашу РПЦ, что она канонизирует садистов-извращенцев??? ))))
10:12:22 30-06-2026
больших праздников, ИМХО, должно быть четыре: Новый Год, 9 мая , праздник мам- 8 марта и 23 февраля- День наших защитников.
ну и День взятия Бастилии в кино "Любовь и голуби", само собой.
а все Февронии и иже с ними- атавизм, с которым нужно бороться, а продвигать в СМИ.
10:20:14 30-06-2026
Элен без ребят (10:12:22 30-06-2026) больших праздников, ИМХО, должно быть четыре: Новый Год, 9 м... ... и пятница.
10:35:11 30-06-2026
Элен без ребят (10:12:22 30-06-2026) больших праздников, ИМХО, должно быть четыре: Новый Год, 9 м...
8 марта не праздник мам, а день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В этот день следует поздравлять свою маму не за то, что она тебя родила, а за то, что женщины боролись и до сих пор борятся за то, чтобы их не воспринимали как бессловесное и бесправное существо, единственная цель которого размножение и воспитание детей.
А маму именно как маму поздравь в последнее воскресенье ноября, если тебе нужен отдельный повод сказать матери добрые слова
19:55:22 30-06-2026
Элен без ребят (10:12:22 30-06-2026) больших праздников, ИМХО, должно быть четыре: Новый Год, 9 м... Вообще-то всего два праздника, новый год-который пережил весь год и отмечаешь новый и свой день рождения- что ещë живой.