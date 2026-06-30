День семьи, любви и верности: когда отмечают праздник и что он значит для России

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православной традиции. История их жизни есть в "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в середине XVI века священником Ермолаем-Еразом.

Как сказано в повести, еще до начала своего правления юный Петр вступил в схватку с чудовищным змеем. И хотя будущий князь сумел его одолеть, ядовитая кровь чудища попала ему на кожу, из-за чего он заболел проказой. Никто не мог ему помочь, но однажды во сне Петру пришло откровение, что исцелить его сможет некая Феврония — дочь пчеловода из рязанской деревни Ласково, славившаяся своим даром целительства. Та согласилась помочь будущему князю, но взяла с него слово взамен жениться на ней.

Петр дал обещание, но нарушил его после выздоровления, поскольку высокий статус не позволял ему взять в супруги крестьянскую девушку. Однако из-за несдержанного слова болезнь вернулась, из-за чего он вновь обратился к целительнице, на этот раз связав с ней свою жизнь.

Петр и Феврония / Фото: Википедия

Взойдя на престол, Петр столкнулся с недовольством бояр, не желавших видеть знахарку незнатного происхождения своей княгиней. Они требовали, чтобы князь нашел себе другую жену — из благородного рода, но Петр отказался расставаться с Февронией, из-за чего супругам предложили покинуть Муром. Княжеская чета добровольно отреклась от власти и отправилась вниз по реке Оке, ведя простую жизнь в изгнании. Но вскоре началась смута из-за борьбы за княжеский престол, и бояре призвали законных правителей обратно.

Вернувшись, Петр и Феврония стали княжить вновь, заслужив славу мудрых и справедливых правителей: помогали бедным, поддерживали церковь и улаживали конфликты. В старости они приняли монашеский постриг и завещали похоронить себя вместе. Также, согласно "Повести", они скончались в один день и час — 8 июля 1228 года. Их тела положили в разных обителях, но на следующее утро, согласно преданию, они чудесным образом оказались вместе в одном гробу.

В 1547 году на Московском церковном соборе Петр и Феврония были канонизированы и признаны покровителями семьи и брака Русской православной церковью, а день их кончины стал днем их памяти и вошел в церковный календарь. Таким образом, история Петра и Февронии стала истинным символом семейной верности, а любовь не разлучила их даже после смерти.