День выпускника в АлтГУ отметят концертом и праздничными мероприятиями
Праздник состоится 26 мая
23 февраля 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле 26 мая 2023 года отметят День выпускника АлтГУ концертом и другими праздничными мероприятиями, сообщили в чате выпускников вуза.
Так, в этот день в 10:00 в корпусе М, который расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной, пройдёт торжественное открытие галереи выпускников.
Затем с 14:00 до 17:00 в "Титов-Арене" состоится встреча выпускников, а с 19:00 до 22:00 там же проведут концертную программу "Планета Университет".
Свои мероприятия сейчас также согласуют институты (факультеты) АлтГУ. Документ со всеми мероприятиями подпишут и опубликуют на следующей неделе, отметили в чате.
Комментарии 0