День выпускника в АлтГУ отметят концертом и праздничными мероприятиями

Праздник состоится 26 мая

23 февраля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 26 мая 2023 года отметят День выпускника АлтГУ концертом и другими праздничными мероприятиями, сообщили в чате выпускников вуза.

Так, в этот день в 10:00 в корпусе М, который расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодёжной, пройдёт торжественное открытие галереи выпускников.

Затем с 14:00 до 17:00 в "Титов-Арене" состоится встреча выпускников, а с 19:00 до 22:00 там же проведут концертную программу "Планета Университет".

Свои мероприятия сейчас также согласуют институты (факультеты) АлтГУ. Документ со всеми мероприятиями подпишут и опубликуют на следующей неделе, отметили в чате.