Подростки вывели из здания больше сотни людей, а посетитель смог обезвредить террориста

25 марта 2024, 14:40, ИА Амител

Врачи и спасатели на месте теракта / Фото: ТАСС

В жутком теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", по актуальным данным, погибло 137 человек. Еще около 180 человек пострадали. Но жертв могло быть намного больше. Многие, кто пришел в этот день на концерт, считают, что спаслись лишь чудом. Кроме того, в здании нашлись настоящие герои - как сотрудники, так и посетители. В критический момент они не запаниковали и сделали все, чтобы спасти других.

Истории людей, которые смогли выжить в зверской бойне и пожаре, и тех, кто спас жизни других, - в материале amic.ru.

"Рядом со мной стоял друг - его скосили автоматной очередью"

Один из героев, который спас в тот вечер не одну жизнь, - охранник Алексей Осанушков. Посетители, выбравшиеся из "Крокуса", искренне его благодарили.

"Спасибо охраннику, который организовал эвакуацию. Было сильнейшее задымление в подвале. Нас была группа в районе 20 человек, за нами пришел охранник и нас оттуда забрал", - передают "Известия" слова одного из пострадавших. Сам Алексей рассказал изданию, что стоял "на запуске" - контролировал поток людей у самого входа.

"Я на запуске стоял, и вдруг стекла полетели. Рядом со мной стоял друг — его скосили автоматной очередью, прямо по диагонали. Сейчас он в критическом состоянии", — рассказал он "Известиям".По словам мужчины, его трясло, был в шоке. Тем не менее, он не бросился прочь из "Крокуса" (к выходу Алексей был ближе всех), а пошел выводить людей.

"Бегут террористы прямо и стреляют — и я закрываю дверь, чтобы они к нам не забежали. Тут вижу: женщина одна — уже всё. Я понимаю, что не успеваю ее забрать, потому что если за ней побегу, то не успею закрыть дверь. И людей этих расстреляют. Но я все-таки сделал попытку, схватил ее за руку и последнюю затащил, закрыл дверь", - цитируют Осанушкова "Известия". Когда террористы ушли, а здание начало заволакивать дымом, Алексей принял решение выводить людей через подвалы.

Я в "Крокусе" лет 13, знаю все ходы... Я начал выводить... там было больше 100 человек", - цитируют его РИА Новости. Сам Осанушков надышался едким дымом, ему потребовалась медпомощь. По его словам, страха в момент теракта он не испытывал - действовал на автоматизме. Страх пришел потом - мужчина не спал две ночи подряд после случившегося.

Школьники вывели больше сотни людей

Вся страна обсуждает героизм школьников - Ислама Халилова и Артема Донскова. Первому подростку 15 лет, а второму - 14. В "Крокусе" они подрабатывали гардеробщиками. Когда началась стрельба, ребята не растерялись, а начали четко следовать инструкциям по действию в экстренных ситуациях.

Журналистам Ислам Халилов рассказал, что увидел, как толпа людей бежит прямиком в тупик. Поскольку он хорошо знает схему помещения, то решил действовать. Школьники возглавили группу из более чем 100 посетителей, провели ее через задымленные коридоры и вывели на улицу.

"Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне все это пришлось пережить. Что все это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать", - передает Maxim слова Халилова.

Парня пообещали приставить к наградам, а футболисты его любимого "Спартака" уже встретились с героем.

Об учащимся московской школы № 19 Артеме Донскове говорят меньше, но он тоже был там и вместе с Исламом выводил людей.

"После того как со служебного выхода мы с Исламом вывели всех людей с остальными работниками тоже, все начали очень несгрупированно бежать в сторону парковки, "Твоего дома", "Вегаса". Я как-то попытался сгруппировать, отвел в сторону "Вегаса". Мы стояли, я старался всех успокоить, люди с работы тоже всех успокаивали, помогали. Причем в какой-то момент я начал бежать впереди всех, и все побежали за мной в сторону парковки, "Вегаса", "Твоего дома" и МКАДа", - рассказал он изданию "Новости Москвы".

"Было ощущение, что это происходит не со мной"

Мария Шальнева - слабовидящая, а потому редко ходит на подобные мероприятие. Но на концерт "Пикника" ее привел брат. Девушка рассказала "Аргументам и фактам", что поначалу приняла звуки выстрелов за хлопки пиротехники.

"Помню, как мимо пробегал молодой человек и сказал: "Бегите". Брат схватил меня за руку и потащил подальше от зала. Мы когда бежали, в одном помещении была стойка, за которой прятались люди, прикрывали головы руками. Мимо пробежала женщина, она плакала, говорила: "У меня там дочь, у меня там дочь". Многие обнимались и тоже плакали", - цитирует Шальневу aif.ru.

По словам девушки, выбраться из здания она смогла только при помощи брата. К счастью, группа, к которой они прибились, выбрала правильное направление и смогла выбраться наружу.

"У меня было ощущение, что это происходит не со мной. Возможно, это чувство меня и спасло, не дало развиться панике. Также я ещё из курсов ОБЖ помнила обрывок информации о том, что если вы попали в подобную ситуацию с террористами, нужно искать выход из помещения", - рассказала она "Аргументам и фактам". Выбравшись из "Крокуса", брат с сестрой нашли машину и отправились в родной Тамбов. Ужас от пережитого накатил уже в дороге, рассказывает Марина.

"Мы ехали и новости смотрели. И пришло понимание, что если бы мы где-то там задержались, то неизвестно, как бы всё закончилось. Очень жалко людей, которые погибли. И неизвестно, сколько ещё их будет", - передает ее слова издание.

"Он совершил ошибку, оставшись один"

Телеканал "Россия 24" рассказал историю посетителя "Крокуса", который не побоялся наброситься на террориста и на время его обезвредил. Мужчину зовут Михаил, на концерт он пришел вместе с женой. Когда началась стрельба, пара была в бельэтаже зрительного зала.

Супруги сразу отправились к эвакуационному выходу, но тут прогремел взрыв. Михаил рассказал, что увидел в коридоре трех террористов, "поливающих огнем все вокруг". Мужчина признается: поначалу надеялся, что дело ограничится "мирным" захватом заложников. Но затем он увидел трупы и кровь. Убийцы безжалостно расстреливали беззащитных людей, лежавших лицом в пол.

По словам Михаила, один из террористов отделился от остальных и оказался уже совсем рядом.

"Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника. Он совершил ошибку, оставшись один", - передает его слова "Россия 24".

Мужчина говорит, что напал на террориста не из храбрости - просто понял, что это единственный шанс спасти себя и жену. Тем более, что в какой-то момент нападавший замешкался и начал перезаряжать автомат.

"Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я принял решение: я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и так же продолжал наносить удары. И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов мощных — он больше комплекцией, — и мы его вырубили", - рассказал Михаил телеканалу. На время обезвредив террориста, мужчина вместе с женой выбрался из "Крокуса". Своими действиями он спас не одну жизнь.

Вывела Светлакова, Гусева и десятки других гостей

Не растерялась во время атаки и София Мейер, которая в "Крокус Сити Холле" работает администратором VIP-ложи. Хрупка девушка смогла вывести из горящего здания десятки посетителей. По её словам, в общей сложности с ней к выходу проследовало от 25 до 30 человек. Причем разными группами - девушка неоднократно возвращалась в концертный зал за людьми.

"Я стояла на втором этаже, ко мне подбежали люди, сказали - спасите нас, и я начала регулировать поток движения и выводить их. Когда я шла уже с третьей группой, рядом с нами раздалась автоматная очередь, я решила, что не стоит идти к тому выходу, куда я планировала. Подумал, что лучше не рисковать и вернуться обратно и забаррикадироваться. Нам казалось, что террористы хотят прострелить двери, с каждым разом звуки выстрелов были все ближе и ближе", - рассказала девушка журналистам "МК". С собой у Софии была связка из более чем 20 ключей от разных дверей, а путь к выходу был очень запутанным. Одни двери приходилось открывать, а другие - закрывать и даже баррикадировать. По словам девушки, постоянно был риск, что их настигнут вооруженные террористы.

Тем не менее, администратор ловко управлялась со всеми ключами. Говорит, в тот вечер ей очень везло.

"Мне как будто все время везло, я очень быстро находила нужные, так же я их передавала людям, чтобы они тоже мне помогали", - цитирует девушку "МК". Поскольку София работала на VIP-ложе, в числе людей, которых она спасла, были и знаменитости. Сергей Светлаков и Виктор Гусев уже выразили девушке искренние слова благодарности.

Обнялись, поцеловались, попрощались "на всякий случай"

Портал НГС также рассказал историю чудесного спасения супружеской пары из Владивостока. В зрительный зал они зашли примерно за десять минут до концерта, а около 20.00 прозвучали первые выстрелы. Сначала супруги решили, что это взрывы петард.

"Потом мы осознали, что это не шутка, что начались настоящие автоматные очереди. Мы начали прислушиваться, встали с мест и начали пригибаться. Когда услышали приближение выстрелов, мы легли на пол и забились под сиденья. Когда они зашли в партер, мы поняли, что на нашем этаже не стреляют уже, они стреляют ниже прямо под нами", - цитирует супругов НГС. В зале они увидели клубы дыма и искры от автоматных очередей.

"Мы с мужем сказали, что любим друг друга, обнялись и поцеловались. Мы попрощались на всякий случай. Выбор был остаться и ждать, когда всех перестреляют, или попытать счастье и попробовать спастись. Мы решили бежать", - говорит девушка. Супруги смогли ползком пробраться между рядами, выбраться через сцену из зрительного зала и через подсобные помещения выбраться на улицу.

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