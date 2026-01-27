Деньги за тур не "улетают". Почему банки блокируют оплату путевок и что делать туристам

Россияне все чаще сталкиваются с такой проблемой

27 января 2026, 07:00, ИА Амител

Аэропорт / Фото создано в нейросети

Российские туристы и участники туррынка все чаще сталкиваются с неожиданной проблемой: оплатить путешествие становится сложнее не из-за цен или отсутствия мест, а из-за блокировок банковских переводов. О массовых случаях приостановки платежей сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причина – ужесточение банковского контроля за переводами между физическими лицами через систему быстрых платежей (СБП). Об этом – в сюжете Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Блокируют даже небольшие суммы

По данным турагентов, первые серьезные проблемы начали проявляться еще в 2025 году. Банки стали приостанавливать переводы, в том числе на относительно небольшие суммы. Чаще всего под блокировку попадают платежи, проводимые через СБП – по QR-коду или номеру телефона.

Инициаторами таких ограничений выступают практически все крупные банки. При этом размер перевода не является решающим фактором: блокируют как 30–50 тысяч рублей, так и суммы в 300 тысяч и выше.

В зоне риска – туристы и бизнес

Как отмечают в АТОР, сейчас под ударом оказываются не только турагенты-физлица, но и компании, работающие в форме ИП и ООО. Риски есть и у самих туристов – особенно если они переводят крупные суммы на карты частных агентов, совершают переводы между собственными счетами непосредственно перед оплатой тура и оплачивают путевки со вкладов или накопительных счетов.

Ситуация приобрела массовый характер, говорит генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, компания регулярно получает обращения от агентов: тур согласован, договор подписан, но платеж не проходит – счет заблокирован.

«Речь идет не только о частых переводах агенту как физическому лицу, но, к сожалению, и о переводах в рамках оплаты услуг юридического лица. Сама по себе ситуация немного абсурдна, поскольку все плательщики идентифицированы, никто анонимно не переводит. Причем это касается во многом добросовестной работы турагентов: не имея денег, они не могут оплатить туроператорам стоимость путешествия, а зачастую от этого зависит выписка билетов или подтверждение отеля по вполне конкретной цене, ведь если вы вовремя не выкупили билет, его цена может быть пересмотрена. Ну а самое главное, блокировка счета – это не равно отказу от перевода», – отметил Артур Мурадян.

По его словам, задержки с оплатой могут привести к срыву бронирований: билеты не выкупаются вовремя, отели пересматривают цены, а иногда тур просто "сгорает".

Особое внимание – пенсионерам

В АТОР также отмечают, что повышенный контроль со стороны банков чаще всего затрагивает пенсионеров. Это подтверждают и сами участники рынка. Туроператор из Ростова-на-Дону Инна (работает как юрлицо) рассказывает, что жалобы на блокировки регулярно обсуждаются в профессиональных чатах.

По ее словам, банки нередко останавливают переводы даже постоянных клиентов, несмотря на то, что турфирмы годами работают с одними и теми же финансовыми организациями.

«Клиенты переводят деньги по договору, по QR-коду на реквизиты турфирмы, а банк начинает задавать вопросы: "А куда вы переводите?", "Вы уверены, что это не мошенники?" Бывает и так, что человек приходит снять наличные со вклада – и банк просто не выдает деньги, начинает звонить детям и внукам. Это перебор», – считает она.

Почему наличные – не выход

На первый взгляд, решение простое – оплатить тур наличными в офисе. Но на практике это работает плохо. Во-первых, операции с наличными сейчас используются все реже. Во-вторых, туристический рынок давно перешел на дистанционные форматы: онлайн-договоры, электронные чеки, удаленные кассы.

Кроме того, массовый возврат к наличным противоречит политике Банка России, который последовательно продвигает безналичные расчеты.

Универсального решения пока нет. Участники рынка сходятся во мнении: если блокировка выглядит необоснованной, туристам и агентам стоит фиксировать такие случаи и направлять жалобы в Банк России. По мнению экспертов, только системная обратная связь может заставить регулятора и банки пересмотреть практику "гиперконтроля", которая уже начала мешать нормальной работе туристической отрасли.

Пока же главный совет – закладывать дополнительное время на оплату туров и по возможности заранее обсуждать с агентом альтернативные способы расчета.