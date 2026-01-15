790 тысяч пассажиров за год. Как Алтайский край вписывается в тренд внутренней миграции

Люди стали активнее переезжать из одного региона в другой

15 января 2026, 06:15, ИА Амител

Сумка с багажом на фоне самолета / Фото: создано в нейросети

В 2025 году Международный аэропорт Барнаул имени Г. С. Титова обслужил 790 тысяч пассажиров – это максимальный показатель за всю историю региона. Пассажиры летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Читу и Сургут. Расширяется география перелетов, растет интерес к региону и впервые за несколько лет фиксируется миграционный плюс. Этот тренд вписывается в общероссийскую картину. Кто сегодня чаще всего меняет регион проживания, зачем молодежь уезжает и возвращается и какие территории продолжают терять население – в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Алтайский край в тренде

Рост авиаперевозок совпал с улучшением миграционной статистики. Алтайский край следует общероссийскому тренду роста мобильности. Аналитики Сбера отмечают, что с 2021 года россияне все чаще переезжают внутри страны. Исследование, основанное на банковских транзакциях, показывает: фактическое число переездов в четыре раза выше официальной статистики. В 2023 году регион сменил каждый двадцатый житель страны.

По данным аналитиков Сбера, мобильность граждан с 2021 года заметно выросла, а реальные переезды происходят куда чаще, чем показывает официальная статистика. Самыми мобильными остаются молодые люди – около трети переездов связано с поступлением в вузы. Каждый пятый студент после окончания обучения возвращается домой. Активно переезжают строители и работники добывающих отраслей, тогда как медики, напротив, отличаются наименьшей мобильностью. Пенсионеры чаще выбирают южные регионы, ориентируясь на климат.

Сибирь и Дальний Восток – рекордсмены по оттоку населения

По данным ипотечного рынка, наибольшее число неместных заемщиков, помимо Москвы, фиксируется в Краснодарском крае и Калининградской области. При этом лидеры по оттоку населения – Дальний Восток, северные и часть сибирских регионов – остаются неизменными на протяжении десятилетий.

Как отмечает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский, существующих мер поддержки пока недостаточно: без комплексных условий для жизни и работы переломить миграционные потоки сложно.

«Конечно, Дальний Восток и частично Сибирь, регионы Крайнего Севера являются рекордсменами по оттоку. Пока нет решения, несмотря на несколько базовых программ, таких как "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека". На самом деле там население сейчас существенно ниже, чем оно было при распаде Советского Союза, то есть с 1991 года. Для того чтобы комплексно осваивать территории, там надо создавать привлекательные условия для людей», – отметил эксперт.

По данным Сбера, переезд в другой регион действительно помогает зарабатывать немного больше. Хотя медианная зарплата мигрантов изначально была на 50% выше, чем у тех, кто не переезжает. Потому что чаще всего мигрируют работники из высокооплачиваемых секторов экономики.