Туризм без ажиотажа. Почему жители России стали реже покупать туры по стране

Эксперты утверждают, что в прошлом году активизировался выездной туризм

13 января 2026, 08:00, ИА Амител

Турист на горнолыжном склоне / Фото: создано в нейросети

Продажи организованных туров по России в 2025 году сократились более чем на 10%. Такие данные приводят в Ассоциации туроператоров России. При этом внутренний туризм в целом – с учетом самостоятельных поездок – продолжает расти. Правда, уже не так бодро, как годом ранее. По оценкам участников рынка, в 2025 году внутренний туризм прибавил около 5%. Для сравнения: в 2024-м рост был почти вдвое выше. Сильнее всего просел сегмент именно организованных туров – тот самый, который в последние годы стабильно тянул рынок вверх. Об этом эксперты рассказали радиостанции Business FM (Бизнес ФМ).

Всего 5%

Туроператоры отмечают: внутренний туризм в этом году растет, но гораздо скромнее, чем раньше. За год рынок прибавил всего около 5%. Для сравнения: в 2024 году рост был вдвое выше. Сильнее всего пострадали продажи организованных туров – они снизились более чем на 10%. При том, что в предыдущие годы этот сегмент стабильно рос. Одной из причин участники рынка называют экологическую аварию в Анапе.

Как отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии, глава холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин, в этом году заметно активизировался выездной туризм.

«Это произошло на фоне более активного роста зарубежных направлений – минимум на 14%. Сыграли роль крепкий рубль, возвращение отложенного спроса и увеличение международных авиаперевозок. Все это простимулировало интерес к поездкам за границу», – пояснил эксперт.

Автотуризм и самостоятельные поездки – в плюсе

На фоне подорожавших авиабилетов и железнодорожных поездок россияне все чаще отправляются в путешествия на личных автомобилях. Автотуризм растет уже третий год подряд и заметно поддерживает внутренний рынок.

Лучше чувствует себя и сегмент самостоятельных поездок. По словам управляющего директора сервиса "Островок" Дарьи Кочетковой, спрос на индивидуальные бронирования остается высоким.

«В 2025 году на российские направления приходится до 85% всех бронирований. Мы видим устойчивый интерес к малым городам и экскурсионному туризму – Суздалю, Плесу, Ростову, Коломне, Рыбинску. Рост по этим направлениям достигает 40% год к году», – отмечает эксперт.

Новые точки притяжения

Участники рынка утверждают, что хорошие результаты показал бархатный сезон на море: теплая осень позволила продлить купальный сезон почти до середины октября. С наступлением зимы вырос интерес к горнолыжным курортам – таким как Шерегеш и Манжерок, а также к северным поездкам – в Мурманскую область и село Териберка. Сохраняется интерес и к всесезонным направлениям – Байкалу, Карелии.

Активно развивается и соседняя Республика Алтай. В самом Алтайском крае самыми популярными направлениями остаются Белокуриха, "Бирюзовая Катунь", игорная зона и соленые озера степной части региона.

По данным Алтайкрайстата, почти треть всех поездок жители края совершают внутри своего региона. Далее по популярности идут Горный Алтай, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В целом прогнозы на следующий год участники рынка называют сдержанными. Однако рост внутреннего туризма на уровне примерно 5% эксперты считают вполне реальным.