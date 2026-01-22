Маркетплейсы "закручивают гайки". Как изменится контроль за маркировкой товаров в России
Wildberries и Ozon готовятся к серьезному ужесточению контроля
22 января 2026, 06:55, ИА Амител
Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon готовятся к серьезному ужесточению контроля за обязательной маркировкой товаров. Площадки подписали "дорожную карту" с оператором государственной системы "Честный знак". В результате продукция, которая по закону подлежит маркировке, больше не сможет появляться в продаже без предварительной проверки – нарушения начнут выявлять еще до выхода карточки на витрину. К чему это приведет – в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Проверки начнутся еще до продажи
До сих пор контроль за маркировкой в основном проводился на этапе приемки товара на складах маркетплейсов. Однако новая схема предполагает более жесткий подход: данные будут проверять уже при создании карточки товара. Если информация о маркировке окажется некорректной или отсутствующей, продукцию просто не допустят к продаже.
Под обязательную маркировку попадает все больше категорий – от парфюмерии до одежды и обуви. Стоимость одного кода составляет 60 копеек с НДС. Формально процесс выглядит несложным: продавец регистрирует товар в системе "Честный знак", получает уникальные коды и наносит их на каждую единицу продукции.
«У этих левых сайтов марка будет стоить от 10 до 20 рублей в зависимости от тиража, и эта марка будет оформлена в системе "Честного знака". Полностью белая, легализованная, там будут указаны все данные производителя, и все эти поддельные марки будут в приложении "Честного знака" читаться. Ну и просто если взять и представить, сколько этих марок в обороте, а их сейчас просто десятки или сотни миллиардов, потому что маркируется в России сейчас уже едва ли не вся продукция. Если ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор "Честного знака". – Прим. ред.) попробует как-то прикрыть эту лавочку… И вот сейчас мы видим соглашение с маркетплейсами. Что это, такая попытка очередная? Ну найдут новые ходы, новые лазейки», – сообщил журналистам радиостанции руководитель компании "Главпарфюмер" Игорь Шиповалов.
Бизнес не доверяет маркировке
Несмотря на формальную прозрачность процедуры, предприниматели все чаще заявляют: наличие маркировки не гарантирует подлинность товара. По словам представителей бизнеса, маркетплейсы уже переполнены контрафактом, на котором есть корректные и "читаемые" коды.
Эксперты в сфере электронной коммерции считают, что соглашение маркетплейсов с оператором "Честного знака" может сделать маркировку центральным элементом товарного учета. Предполагается, что на витрины будут попадать только товары, прошедшие предварительную валидацию, а количество возвратов и споров сократится. Для добросовестных продавцов это потенциально создает более честную конкурентную среду.
«Для микробизнеса и новичков обязательна аккредитация в ГИС "Честный знак", интеграция СДО и ПО для управления кодами – это дополнительные административные и финансовые барьеры. Второе – необходимо перемаркировать и утилизовать товар, купленный до введения маркировки для категории, это ведет к прямым убыткам. Третье – жесткая связка систем требует безупречной синхронизации остатков между внутренним учетом продавца, то есть ГИС "Честный знак", и системы маркетплейсов. Любая техническая ошибка или задержка ведет к блокировкам и к штрафам. Раньше ошибку с маркировкой можно было исправить, пока товар ехал на склад. Теперь карточка просто не будет опубликована», – отметил сопредседатель по стратегическому развитию АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) Сергей Петренко.
Псевдороссийские производители под подозрением
Один из самых обсуждаемых пунктов "дорожной карты" – намерение выявлять псевдороссийских производителей, которые заявляют производство в России, но фактически его не ведут. Пока неясно, каким образом будет выстроен механизм такой проверки.
Эксперты сомневаются, что систему удастся эффективно применить к небольшим производствам – например, косметике или бытовым товарам, которые могут изготавливаться в полулегальных условиях.
Останется ли рынок без контрафакта после ужесточения контроля – вопрос открытый. Ранее китайский маркетплейс Poizon сообщал, что более четверти брендовых кроссовок, приобретенных для проверки на российских маркетплейсах, оказались подделками. При этом большинство из них имели маркировку "Честный знак".
«Это хорошо – только вопрос в том, насколько вообще понятна система проверки таких производств, потому что крупные производства выявить несложно: заводы металлургические, фабрики огромные косметические – это все можно найти, их не так много в России. А как они будут проверять производство каких-нибудь гель-лаков для ногтей, косметических кремов, лубрикантов небольших, которые разливаются порой чуть ли не в гаражах? Вот это мне интересно, как это будет проверяться», – выражает сомнения производитель интим-товаров LoveMachines.ru Сергей Иванов.
Ранее ответственность за вывод кода из оборота была возложена на продавцов. Теперь, по всей видимости, маркетплейсы вновь усилят контроль, но бизнес опасается, что это приведет скорее к росту административных барьеров, чем к реальному исчезновению контрафакта.
Очередной способ положить в карман ничего не делая.
08:16:59 22-01-2026
Когда вводили эту систему говорили , что она ГАРАНТИРУЕТ отсутствие пальмового масла в молочной . Однако любая передача по ТВ находит его в части продукции отправляемой на экспертизу. Как и почему это происходит, ещё ни разу не объясняли.
60 копеек - очень незначительная сумма если не знать что за всем этим процессом стоит Алишер Усманов. Сколько честный знак приносит денег , не разглашается. Однако есть примерные цифры и они Оооочень впечатлчют
14:44:40 22-01-2026
Ну и просто если взять и представить, сколько этих марок в обороте, а их сейчас просто десятки или сотни миллиардов
Вот и умножьте на 60 коп. Иисразу всё понятно. Деньги из воздуха, а алишерам хоть триилион в день разрешат с народа содрать, им будет мало. Всегда! Подождите, ему ещё награду вручат "за заботу".
10:03:52 22-01-2026
"Нельзя объять необъятное" (с)
Стремление всё зарегламентировать и забюрократизировать никогда не приведет к заявленной цели - порядку, оно создаёт лишь огромный и неповоротливый бюрократический механизм с мизерной эффективностью и на который нужно тратить массу средств.
11:21:51 22-01-2026
Сначала нужно разработать действенную,правдивую схему контроля качества товара,а затем уже вводить какие то маркировки.А то контрафакт имеет уже эту маркировку и ничего ему не мешает реализации.Зачем тогда эта неработоспособная система?
12:44:51 22-01-2026
Акакий (11:21:51 22-01-2026) Сначала нужно разработать действенную,правдивую схему контро... Маркировка это гарантия легальности товара. Что он с нормального завода, а не подпольщина. А на заводе в любом случае за качеством лучше смотрят, чем в подвале
12:37:28 22-01-2026
В КБ большая часть пойла розлито в Казахстане но наклейки все, и честный знак утверждает что на заводах в РФ.
13:47:21 22-01-2026
о какой маркировке идет речь? Захожу в магазин - два кассовых аппарата. По одному просят расплачиваться за левый, немаркированный товар, а на другом расплачиваются за маркир. товар. На каждое правило всегда найдется два правила, как обходить его.
16:30:15 22-01-2026
система маркировки товара перед продажей хороша но она привязывает производителя к электричествоу, интернету и прочим благам. Отруби интернет и завод встанет. А вот это уже ослабление обороноспособности государства идет. Это изменой пахнет
Контроль всегда негласный тайный и выборочный. Пришел в магазин человечек купил а потом нагрянули если товар оказался поддельным. И персонал поехал на лесоповал на 10 лет. И имущество все государство конфисковало и еще все родственники поехали и их имущество конфисковало по статье родственник врага народа. И даже суда нет. По факту и бланку приказа из центра. Вот это контроль он и будет работать. Когда воруешь и не знаешь в какой момент проверят и придут. Могут ночью в хлебовозке приехать и забрать
17:42:54 22-01-2026
спец (16:30:15 22-01-2026) система маркировки товара перед продажей хороша но она привя... Это вы уже какое-то НКВД хотите создать. Честный знак все таки более гуманный вид контроля)) А по поводу привязки к интернету, так уже создали ПО, чтоб и без него все работало
19:21:29 22-01-2026
Вы что люди всерьез обсуждаете систему честного знака, она создана только для одного делать деньги из воздуха и нет смысла обсуждать чем она хороша или плоха, да ничем, просто стрижет с вас деньги в карман олигарха, молодцы они умеют деньги делать из воздуха.