Маркетплейсы "закручивают гайки". Как изменится контроль за маркировкой товаров в России

Wildberries и Ozon готовятся к серьезному ужесточению контроля

22 января 2026, 06:55, ИА Амител

Склад с коробками / Фото: создано в нейросети

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon готовятся к серьезному ужесточению контроля за обязательной маркировкой товаров. Площадки подписали "дорожную карту" с оператором государственной системы "Честный знак". В результате продукция, которая по закону подлежит маркировке, больше не сможет появляться в продаже без предварительной проверки – нарушения начнут выявлять еще до выхода карточки на витрину. К чему это приведет – в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Проверки начнутся еще до продажи

До сих пор контроль за маркировкой в основном проводился на этапе приемки товара на складах маркетплейсов. Однако новая схема предполагает более жесткий подход: данные будут проверять уже при создании карточки товара. Если информация о маркировке окажется некорректной или отсутствующей, продукцию просто не допустят к продаже.

Под обязательную маркировку попадает все больше категорий – от парфюмерии до одежды и обуви. Стоимость одного кода составляет 60 копеек с НДС. Формально процесс выглядит несложным: продавец регистрирует товар в системе "Честный знак", получает уникальные коды и наносит их на каждую единицу продукции.

«У этих левых сайтов марка будет стоить от 10 до 20 рублей в зависимости от тиража, и эта марка будет оформлена в системе "Честного знака". Полностью белая, легализованная, там будут указаны все данные производителя, и все эти поддельные марки будут в приложении "Честного знака" читаться. Ну и просто если взять и представить, сколько этих марок в обороте, а их сейчас просто десятки или сотни миллиардов, потому что маркируется в России сейчас уже едва ли не вся продукция. Если ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор "Честного знака". – Прим. ред.) попробует как-то прикрыть эту лавочку… И вот сейчас мы видим соглашение с маркетплейсами. Что это, такая попытка очередная? Ну найдут новые ходы, новые лазейки», – сообщил журналистам радиостанции руководитель компании "Главпарфюмер" Игорь Шиповалов.

Бизнес не доверяет маркировке

Несмотря на формальную прозрачность процедуры, предприниматели все чаще заявляют: наличие маркировки не гарантирует подлинность товара. По словам представителей бизнеса, маркетплейсы уже переполнены контрафактом, на котором есть корректные и "читаемые" коды.

Эксперты в сфере электронной коммерции считают, что соглашение маркетплейсов с оператором "Честного знака" может сделать маркировку центральным элементом товарного учета. Предполагается, что на витрины будут попадать только товары, прошедшие предварительную валидацию, а количество возвратов и споров сократится. Для добросовестных продавцов это потенциально создает более честную конкурентную среду.

«Для микробизнеса и новичков обязательна аккредитация в ГИС "Честный знак", интеграция СДО и ПО для управления кодами – это дополнительные административные и финансовые барьеры. Второе – необходимо перемаркировать и утилизовать товар, купленный до введения маркировки для категории, это ведет к прямым убыткам. Третье – жесткая связка систем требует безупречной синхронизации остатков между внутренним учетом продавца, то есть ГИС "Честный знак", и системы маркетплейсов. Любая техническая ошибка или задержка ведет к блокировкам и к штрафам. Раньше ошибку с маркировкой можно было исправить, пока товар ехал на склад. Теперь карточка просто не будет опубликована», – отметил сопредседатель по стратегическому развитию АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) Сергей Петренко.

Псевдороссийские производители под подозрением

Один из самых обсуждаемых пунктов "дорожной карты" – намерение выявлять псевдороссийских производителей, которые заявляют производство в России, но фактически его не ведут. Пока неясно, каким образом будет выстроен механизм такой проверки.

Эксперты сомневаются, что систему удастся эффективно применить к небольшим производствам – например, косметике или бытовым товарам, которые могут изготавливаться в полулегальных условиях.

Останется ли рынок без контрафакта после ужесточения контроля – вопрос открытый. Ранее китайский маркетплейс Poizon сообщал, что более четверти брендовых кроссовок, приобретенных для проверки на российских маркетплейсах, оказались подделками. При этом большинство из них имели маркировку "Честный знак".

«Это хорошо – только вопрос в том, насколько вообще понятна система проверки таких производств, потому что крупные производства выявить несложно: заводы металлургические, фабрики огромные косметические – это все можно найти, их не так много в России. А как они будут проверять производство каких-нибудь гель-лаков для ногтей, косметических кремов, лубрикантов небольших, которые разливаются порой чуть ли не в гаражах? Вот это мне интересно, как это будет проверяться», – выражает сомнения производитель интим-товаров LoveMachines.ru Сергей Иванов.

Ранее ответственность за вывод кода из оборота была возложена на продавцов. Теперь, по всей видимости, маркетплейсы вновь усилят контроль, но бизнес опасается, что это приведет скорее к росту административных барьеров, чем к реальному исчезновению контрафакта.